Kína legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, az Alibaba közölte, hogy a szombat éjfélkor véget ért „szinglik napja” akciós időszakban jelentős növekedést könyvelhetett el, míg a rivális JD.com rekordot jelentő értékesítési volumenről számolt be. Hivatalos adatokat azonban nem osztottak meg, így az elemzők arra számítanak, hogy a valóság sokkal komorabb volt – írta a Reuters.

Az idei szinglik napja valószínűleg nem tudta meggyőzni a fogyasztókat a mértéktelen költekezésről.

Fotó: AFP

Az Alibaba a koronavírus-járvány előtt még pazar gálákat tartott Sanghajban a fogyasztási őrület ünnepnapján. Olyan sztárok léptek fel a rekordokat döntögető eladási adatok ismertetésekor, mint Taylor Swift, és sokak szerint az esemény nagyobb volt, mint a Nyugat fekete péntekje.

Idén azonban nem volt sok ok az ünneplésre, noha a 210 milliárd dollárt érő vállalat 15. alkalommal rendezte meg a világ legnagyobb vásárlási fesztiválját – és nem csak a sztárok hiányoztak, hanem a hivatalos adatok is.

A vállalat idén csak annyit közölt, hogy a Tmall és a Taobao e-kereskedelmi platformjainak forgalma is a tavalyinál több volt, valamint hangsúlyozta, hogy 402 márkának sikerült átlépnie a 100 millió jüanos forgalmat.

Az Alibaba először tavaly volt ilyen szűkszavú, amikor Kína a koronavírus-járvány lezárásaiból ébredezett, s bár a fogyasztás azóta meredeken emelkedett, a szinglik napja iránti érdeklődés az előző évektől így is jelentősen elmaradt.

Szinglik napja: szerényebb akciók, alacsonyabb forgalom, semmi felhajtás Félidőben még csaknem 5 százalékos mínuszt jeleztek a mai kínai szinglinap forgalmában, de a nap végére még elérhető vagy át is léphető a tavalyi rekord, noha az esemény teljes médiacsendben zajlik Kínában, megfelelve ezzel a kommunista párt mértéktartást elrendelő üzenetének.

Hogy elkerülje a tavalyi gyengeség megismétlődését, a vállalat hatalmas nyomást gyakorolt a kereskedőkre, hogy agresszív leárazásokkal vegyenek részt a fesztiválon. Ehhez más nagy platformok, így a JD.com is csatlakoztak, aminek a következménye az volt, hogy most sokkal gyakoribbak voltak még a 40-50 százalékos leértékelések is. A Syntun adatszolgáltató azonban arról számolt be, hogy

a főbb platformok összesített bruttó kereskedelmi forgalma mindössze 2,08 százalékkal, 1,14 ezermilliárd jüanra – 156 milliárd dollárra – nőtt, szemben a tavalyi 2,9 százalékkal.

A Bain & Company múlt héten közzétett jelentése szerint az általa megkérdezett 3000 vásárló 77 százaléka úgy tervezte, hogy kevesebbet vagy ugyanannyit fog költeni az online alkalmi bevásárláson, mint tavaly.

Elemzők és iparági vezetők ráadásul arra számítanak, hogy a visszaküldési arányok idén rekordmagasak lesznek, mivel sok fogyasztó a magasabb leértékelések érdekében több terméket vásárolt, s a szinglik napja után a feleslegesnek bizonyuló cikkekért vissza szeretnék kapni a pénzüket.

A lakossági fogyasztás bővülési dinamikája a Goldman Sachs elemzői szerint az idei 8,5-ről 2024-re várhatóan 6 százalékra fog mérséklődni – ez pedig a bankház becslése szerint a GDP-növekedés 4,8 százalékra való lassulásához vezet jövőre, ami elmaradna Peking 5 százalékos célkitűzésétől.