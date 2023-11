Törésvonalak szabdalják az újratömbösödő világot Keleten, a „globális Délen” a Kína (másodhegedűsként Oroszország) vezette BRICS, nyugaton az USA egyfelől, Nyugat-Európa másfelől avatkozik be, verbálisan és fegyverszállításokkal is a két nemzetközi válsággóc sorsának alakulásába. Európa, az EU kulcsországaiban – részben az átgondolatlan bevándorláspolitika, részben az Ukrajna-konfliktust kísérő energiaválság miatt – komoly feszültségek alakultak ki. És a három nagy blokkon belül, országszinten is érdekalapú kisebb hasadások keletkeznek.