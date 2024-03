Az Egyesült Államok felszólította Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat: források szerint a washingtoni figyelmeztetést az ukrán állambiztonsági szolgálat (SZBU) és a katonai hírszerzés (GUR) magas rangú tisztviselőinek adták át a CIA illetékesei. A Fehér Ház amiatt aggódik, hogy a csapások és Moszkva megtorlása miatt megugrik a nyersolaj ára.

Fotó: AFP

Az FT emlékeztet rá, hogy az elmúlt napokban az ukránok drónokkal és rakétákkal számos olajfinomítót és raktárat vettek célba: március 16-án egyszerre két létesítményt támadtak meg a Szamarai régióban, a Szizsran és a Novokubusevszki finomítókat, előbbinél egy konténer gyulladt ki. Egy nappal korábban a Kaluga régióban ért találat egy finomítót, aminek következtében annak berendezései súlyosan megrongálódtak.

Múlt hét kedden dróncsapások következtében sérült meg az egyik legnagyobb orosz olajfinomító, a Rosznyeft rjazanyi létesítménye, ami a Lukoil éves termelésének több mintegy 50 százalékát biztosítja 17 millió tonna olaj feldolgozásával. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában üdvözölte az ukrán dróntámadások sikerét, Washingtonban azonban egyre jobban aggódnak az akciók miatt.

Oroszország ugyanis a szankciók ellenére a világ egyik legfontosabb energiaexportőre maradt.

A támadások pedig felhajtják az árakat, hiszen így kevesebb üzemanyag juthat a világpiacra. Sőt az elemzők egy része szerint akár az is előfordulhat, hogy Oroszországnak benzint kell importálnia. Erre kevés az esély, de ez még jobban megdobná az árakat. A Fehér Ház amiatt is aggódik, hogy Moszkva megtorlásul leállíthatja a Nyugat által is használt energetikai infrastruktúrát.

A kazah olaj részben az Oroszországon, a CPC vezetéken keresztül jut a világpiacra, amelyet amerikai és európai vállalatok, köztük az ExxonMobil és a Chevron is használ. Mindez még kellemetlenebb lenne az újraválasztásra készülő Joe Bidennek, mivel az üzemanyag drágulása zsigeri reakciókat vált ki az amerikai választókból, főleg az úgynevezett csatatérállamokban, ahol eldől, hogy ki lesz a következő elnök.

Az elemzők szerint a februári a benzinár miatt nőtt a várakozásoknál nagyobb mértékben az Egyesült Államokban.

A megugró üzemanyagárak emellett kétségessé teszik az amerikai jegybank, a Fed kamatcsökkentésének megkezdését is. A márciusi lazításra vonatkozó remények már elszálltak, a befektetők azonban még bíznak a júniusi vagy júliusi startban. Fokozza az aggodalmakat, hogy a húszik is folytatják a támadásaikat a Vörös-tengeren az olajszállító tankerek ellen.

Így aztán érthető, hogy Washington nincs elragadtatva az ukrán légihadjárattól. Ehhez érdemes hozzátenni: az orosz hadsereg az elmúlt hetekben több települést is elfoglalt és kedvezőbb állásokat foglalt el a donyecki frontszakaszon is, így a dróncsapások egyelőre nem változtatják meg a háború menetét. Kijev pedig előbb vagy utóbb kénytelen lesz engedni az amerikai nyomásnak.