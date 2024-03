A jemeni húszik rakétát lőttek ki a Marshall-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Mado nevű tartályhajóra, amely Szaúd-Arábiából Szingapúrba tartott. A fegyveresek a közleményükben amerikai hajónak nevezték a Madot, de a tanker a görög Naftomar Shipping & Trading tulajdonában van. A támadás után a Naftomar nem reagált a Reuters megkeresésére, egyelőre nem érkezett hír áldozatokról vagy károkról.

Fotó: AFP

A húszik a vörös-tengeri üdülővárost, Eilatot is célba vették, de az izraeli hadsereg lelőtte a rakétát, ami a sivatagban csapódott be, így károkat sem okozott. Jemenben 2014-ben robbant ki polgárháború, azóta több frakció is küzd egymás ellen. Az Irán által támogatott húszi lázadók az iszlám zaidita irányzatát követő törzsek és milíciák szövetsége.

A húszik irányításuk alatt tartják az ország nyugati partvidékét, köztük a fővárost is. A nemzetközileg elismert kormány ugyan több területet birtokol, de a lakosság 80 százaléka a húszik irányította településeken él. Az arab országot ténylegesen vezető húszik október óta többször indítottak támadást Izrael ellen, főleg Eilatot vették célba drónokkal és rakétákkal.

A lázadók a műveleteket a palesztinokkal való szolidaritásukkal indokolják.

November óta több kereskedelmi hajót elfoglaltak, illetve megtámadtak, a Galaxy Leader elleni akcióról még felvételt is közzétettek. Válaszul több hajózási társaság bejelentette, hogy elkerüli a Vörös-tengert, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát. A hosszabb út természetesen nagyobb költségekkel jár, és a szállítmányozók ezt a többletköltséget áthárítják a megrendelőkre.

A vörös-tengeri válság a nagyhatalmak figyelmét sem kerülte el, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia az idén többször mért csapást húszi célpontokra. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni: a hírhedt szomáliai kalózokat egy évtizede könnyedén szétverte egy nemzetközi koalíció, a Nyugat pedig hasonló módon akar elbánni a jemeni húszikkal. Most azonban nem tengeri haramiák, hanem egy Irán által támogatott, jól felszerelt 100-120 ezres haderő okoz problémákat.