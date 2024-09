Luxusprobléma: Írország nem tud mit kezdeni a milliárd eurós többletével

Az Írország jövő évi költségvetését előkészítő tisztviselők meglepő helyzettel szembesültek: míg a világ sok kormánya a csőd szélén próbál meg takarékoskodni, addig Dublin 8,6 milliárd eurós többlettel és a vártnál ötször gyorsabban növekvő gazdasággal rendelkezik. Ez pedig azonnal heves vitát robbantott ki arról, hogy a kormánynak mit kellene kezdenie ezzel a hatalmas vagyonnal.

Írország úszik a pénzben – kár, hogy a kormány nem tudja, mire költse az eurómilliárdjait / Fotó: NurPhoto via AFP

Több mint egy évtizeddel az ír gazdaság összeomlása után, amely miatt az Európai Uniónak és a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) is egy 67,5 milliárd eurós hitellel kellett az ország segítségére sietnie, a kormány pedig egy brutális megszorító programot vezetett be, az ország most ennek az ellenkezőjét tapasztalja.

Szomszédainkkal és a világgal ellentétben Írországnak nem az a problémája, hogy nincs pénz, hanem az, hogy túl sok maradt a zsebünkben. A gond az, hogy ezt valahogy el is kellene költeni, amit a kormány nem szeretne

– mondta Gerard Brady, az Ibec, Írország legnagyobb üzleti lobbijának vezető közgazdásza a Financial Timesnak, aki más érdekvédelmi szervezetekkel együtt felszólította Dublint, hogy a többletet a lakosságra és beruházásokra költsék.

Az ország ipari vezetői és a közgazdászok is egyetértenek abban, hogy az óriási többletet most kellene elkölteni; ennek elmulasztása ugyanis megtörhetné az ír gazdaság fellendülését, és megijesztené a külföldi befektetőket, miközben a kormány elveszítené a lakosság bizalmát.

A kormány azonban továbbra is a múlt árnyékában él, és a jelentés kiadását követően közölte, hogy „körültekintően fog takarékoskodni”, a jövőbeli nyugdíj-, éghajlati és infrastrukturális kiadásokat tartva szem előtt.

Az államkassza 2024-ben már a harmadik egymást követő évben zárna többlettel, miután a hivatalos adatok szerint tavaly 8,3 milliárd euróval, 2022-ben pedig 8,6 milliárd euróval lépték át a költségvetést. Emögött elsősorban az írországi székhelyű globális vállalatok – főként a technológiai és gyógyszeripari szektorban – növekvő társaságiadó-bevételei állnak.

A kormány azonban attól tart, hogy ezek a bevételek csak átmenetiek, és nem valószínű, hogy a közelmúltbeli ütem tartós marad.

Dublin a társasági adó – amely 2023-ban 23,8 milliárd eurót hozott a konyhára, idén pedig tovább fog emelkedni – termelte többletből az elmúlt két évben állami vagyonalapokba fektetett be, hogy a jövőben is stabil forrásai legyenek a kiadásai finanszírozására.