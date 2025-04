Donald Trump milliárdos donorjai is besokalltak a tarifák miatt

A vámháború fokozza a bizonytalanságot

Megszólalt Wilbur Ross is, aki Trump első elnöksége idején kereskedelmi miniszter volt, és akit szintén meglepett a kivetett vámok mértéke. Figyelmeztetett, hogy az iparvállalatok és a befektetők meg tudnak birkózni a jó és a rossz hírekkel. „A bizonytalanságot azonban nehéz kezelni. Az ismeretlentől való félelem a legrosszabb az emberek számára, és most az ismeretlentől való félelem extrém szakaszában vagyunk” – nyilatkozta a brit pénzügyi lapnak.

A bizonytalanság pedig csak fokozódik, miután az amerikai elnök további vámemeléssel fenyegette meg Kínát, és újabb feltételeket szabott az Európai Uniónak is a tarifák elkerüléséhez.

Gyorsan apad Donald Trump támogatóinak vagyona

Nem csoda, hogy Trump milliárdos támogatói is dühösek, hiszen rengeteg pénzt veszítettek, a vámháború egyre nagyobb mélységekbe taszítja a világ tőzsdéit, így a New York-it is.

A brit The Guardian friss összesítése szerint

Musk vagyona becslések szerint 130 milliárd dollárral csökkent,

a Fcebook-alapító Mark Zuckerbergé 28 milliárd dollárral,

az Amazon tulajdonosáé, Jeff Bezosé pedig 23,5 milliárd dollárral.

(Egy dollár 371,6 forint.)

Trump és a republikánus párt egyik, egyelőre neve elhallgatását kérő támogatója egyenesen így fogalmazott a Rolling Stone magazinnak:

Kevésbé aggódnék amiatt, mi fog történni a gazdasággal, ha Bernie Sanders lenne az elnök.

Ez pedig sokat mond, mert a vermonti szenátor az egyik legprogresszívebb és legbaloldalibb politikus az Egyesült Államokban.

„Ennyire rossz a helyzet, és nagyon kevés idő van helyrehozni, megfordítani a hajót” – tette hozzá a donor.