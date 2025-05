Drágább lesz a bécsi szelet és a heuriger – el a kezekkel a borravalótól!

Egyre nagyobb a felzúdulás nyugati szomszédunkban, mióta az Osztrák Néppártból, a szociáldemokratákból és liberálisokból március elején megalakult új kormány programjából kiderült, hogy a borravaló megadóztatására készülnek.

Megadóztatnák a borravalót Ausztriában, drágább lehet a bécsi szelet / Fotó: foodcollection via AFP

El a kezekkel a borravalótól!

Szinte naponta tiltakozik valamelyik gazdasági kamara vagy tartományi vezető a megszorítás ellen. Szerdán például Alsó-Ausztria néppárti vezetője, Johanna Mikl-Leitner – párthovatartozását sutba dobva – szólította fel a bécsi kabinetet, hogy:

El a kezekkel a borravalótól!

Az osztrák vendéglátóipar munkaerő- és szakmunkáshiánnyal küzd, az éttermeknek és sörözőknek ugyanakkor nagyon fontos társadalmi és identitásformáló funkciójuk van – indokolta állásfoglalását a Heute portálnak a regionális kormányzó.

Ezért „közös ügyünk, hogy vonzóvá tegyük az ágazatot, ez pedig a borravaló adómentességét is magában foglalja” – tette hozzá.

„A borravaló a vendéglátóipari dolgozók alapvető megbecsülését jelzi, hiszen ők esténként, sőt hétvégén és ünnepnapokon is kiszolgálják a vendégeket. Ezért elvárom, hogy a kormányprogramban bejelentett borravaló-szabályozás ne rontsa a munkavállalók helyzetét” – emelte még ki Mikl-Leitner.

A kereskedelmi kamara sincs oda az elképzelésért

Néhány napja Harald Mahrer, a Bécsi Kereskedelmi Kamara elnöke is hasonlóan foglalt állást, a borravaló teljes mértékben mentesüljön az adófizetés alól – hangsúlyozta.

Amit a vendégek önként adnak a pincéreknek a jó kiszolgálásért, azt ne kasszírozza az adóhivatal, ez a megbecsülés jele, és nem jövedelem. Ez különösen igaz a vendéglátó- és szállodaiparra, ahol a személyzet gyakran óriási nyomás alatt nyújtja a legjobb teljesítményét

– mondta Mahrer.

Persze nem szabad elfelejteni, hogy a felszolgálókon kívül az új adó például a taxisokat és a fodrászokat is sújtaná. Az adó pedig a szolgáltatásokat is megdrágíthatja, többe kerülhet majd a bécsi szelet és az osztrák főváros híres újbora, a heuriger is.

Mi a helyzet jelenleg?

Ausztriában a borravaló jelenleg adómentes, de társadalombiztosításijárulék-köteles. Sok esetben egy átalányösszeg után kell fizetni, ám ez iparágtól és tartománytól függően változhat.