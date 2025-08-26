Újabb hatalmas üzletre készül a Boeing: gigantikus szerződést írtak alá Dél-Koreával

A Korean Air dél-koreai légitársaság több mint 100 új repülőgépet vásárol az amerikai Boeing repülőgépgyártó vállalattól, 36,2 milliárd dollárért (12360 milliárd forint). Az erről szóló megállapodást kedden jelentették be, amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Washingtonban fogadta I Dzsemjong dél-koreai elnököt.

Nagy megrendelést kapot Dél-Koreaától a Boeing / Fotó: Jennifer Buchanan / AFP

Az amerikai gyártó 2030-ig szállítja le a repülőgépeket, amelyek között 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 és nyolc Boeing 777-8F lesz.

A dél-koreai légitársaság ezen felül megállapodott a GE Aerospace-szel 19 tartalék hajtómű szállításáról 690 millió dollárét és hajtóművek hosszú távú, 20 éves karbantartásáról 13 milliárd dollárért.

Az évszázad üzletére készül a Boeing: gigantikus szerződést írhat alá Kínával

A Boeing egyre közelebb kerül ahhoz, hogy véglegesítse a Kínával kötendő, akár 500 repülőgép eladásáról szóló megállapodást. Ha sikerülne tető alá hozni, akkor a tranzakció véget vetne a 2017-ben, Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt kezdődött értékesítési szünetnek.

A Bloombergnek nyilatkozó források szerint a két fél még mindig tárgyal a komplex repülőgép-eladás feltételeiről, beleértve a repülőgépek típusait és mennyiségét, valamint a szállítási ütemtervet. A Kína számára évek óta készülő óriási értékesítési csomag sorsa nagyban függ attól, hogy a két országnak sikerül-e rendeznie a kereskedelmi ellentéteket. Ha nem, akkor még meghiúsulhat az ügylet.

A Boeing megrendelése várhatóan egy nagyobb kereskedelmi megállapodás központi eleme lesz, amely Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök számára is előnyös lesz, és amely a két ország között húzódó kereskedelmi feszültségek lezárását hozhatja.