Óriási hadihajó--üzletet kötöttek a britek

A brit hadiipar eddigi legnagyobb hadihajóexport-megállapodását írta alá vasárnap a brit és a norvég kormány – jelentette az MTI.

A Type 26-os fregattot kifejezetten tengeralattjárók semlegesítésére fejlesztették/ Fotó: Handout / Russian Defence Ministry / AFP/ Képünk illusztráció

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a 10 milliárd font (csaknem 4600 milliárd forint) értékű szerződés alapján Nagy-Britannia Type 26 típusjelű fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek. Ezeket hajókat kifejezetten tengeralattjárók észlelésére és nyomon követésére fejlesztették ki, valamint arra, hogy szükség esetén harcba szálljanak velük.

A tárca vasárnapi ismertetése szerint a tranzakció révén a brit és a norvég haditengerészet összesen 13, szinte teljesen azonos kivitelezésű és felszereltségű hajóból álló tengeralattjáró-elhárító flottát üzemeltet majd a 2030-as évektől az Atlanti-óceán északi vizein.

A flottában nyolc brit és "legalább öt" norvég Type 26-os fregatt végez majd közös járőrözést az észak-európai tengeri térségben. John Healey brit védelmi miniszter az ügylet bejelentéséhez fűzött vasárnapi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a megállapodás nyomán még több világszínvonalú hadihajót lehet az Atlanti-óceán északi térségeibe vezényelni "az orosz tengeralattjárók felkutatására", a kritikus fontosságú infrastruktúra védelmére és a két ország biztonságának közös megőrzésére.