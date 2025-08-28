Deviza
orosz gazdaság
munkanélküliség
ipari termelés
kiskereskedelem

Felemás kép Moszkvából: az ipar fékre, a kiskereskedelem gázra taposott

Az ipari adatok gyengülést mutatnak, a fogyasztás viszont lendületben maradt. A munkaerőpiac stabil, de az orosz gazdaság szerkezetének átrendeződése egyre látványosabb.
VG/MTI
2025.08.28., 09:05

Oroszországban júliusban lassult az ipari termelés növekedése, miközben a kiskereskedelmi forgalom a vártnál is jobban gyorsult. A munkanélküliség továbbra is történelmi mélyponton van, de az ipari adatok előrevetítik, hogy az orosz gazdaság szerkezete egyre inkább a fogyasztás felé tolódik.

Daily life in Moscow, Russia orosz gazdaság
A munkaerőpiac stabil, de az orosz gazdaság szerkezetének átrendeződése egyre látványosabb / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Törékeny növekedés az orosz gazdaságban

Az orosz statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint júliusban az ipari termelés éves szinten mindössze 0,7 százalékkal bővült, szemben a júniusi 1,9 százalékkal. Ez jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól, amelyek átlagosan 1,8 százalékos növekedést valószínűsítettek. A feldolgozóipar különösen gyengén szerepelt: a júniusi 4,2 százalékos emelkedés után júliusban már csak 1,5 százalékot mértek.

A bányászatban a júniusi visszaesést stagnálás követte, míg az év első hét hónapjában a teljes ipari termelés összességében 0,8 százalékkal nőtt, jelentősen elmaradva a tavalyi lendülettől. A hivatal ráadásul lefelé módosította az idei első félév adatait: a korábbi 1,4 százalékos bővülést 0,8 százalékra vágta vissza.

Ezzel szemben a kiskereskedelmi forgalom látványosan gyorsult. 

Júliusban 2 százalékkal nőtt a forgalom éves alapon, a júniusi 1,2 százalék után, felülmúlva az elemzők által várt 1,8 százalékot is. Ez arra utal, hogy a lakossági fogyasztás egyre nagyobb súlyt kap a gazdasági növekedésben, részben a munkaerőpiac stabilitása miatt.

A munkanélküliségi ráta ugyanis júliusban is 2,2 százalékon maradt, ami 1991 óta a legalacsonyabb szint. Ez immár a harmadik hónap, hogy nem változott az arány. A regisztrált munkanélküliek száma 1 millió 650 ezer fő volt, 14 ezerrel kevesebb mint júniusban.

A kilátásokat illetően az elemzők idén 1,7 százalékos ipari növekedésre számítanak, míg a gazdaságfejlesztési minisztérium ennél optimistább: áprilisban 2,6 százalékra javította az előrejelzését

Az ipar gyengélkedése azonban óvatosságra int – különösen úgy, hogy a tavalyi, rekordot döntő 5,6 százalékos bővülés után látványos a lassulás.

A következő hónapokban kulcsfontosságú lesz, hogy a belső fogyasztás lendülete meddig tartható fenn, és hogy az ipar képes lesz-e visszanyerni tavalyi dinamizmusát. Ha nem, akkor Oroszország gazdasági szerkezetének súlypontja tartósan a kiskereskedelem és a belső kereslet felé tolódhat, ami új kihívásokat hoz a kormányzat számára.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11879 cikk

 

 

