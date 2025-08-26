Deviza
Szijjártó Péter: Zelenszkijék a magyarokat és a szlovákokat támadják, „ez felháborító, botrányos!"

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felháborítónak nevezte Volodimir Zelenszkij kijelentését, miszerint Ukrajna addig támadja a Barátság kőolajvezetéket, amíg Magyarország nem támogatja az ország uniós csatlakozását. A tárcavezető szerint ez a magyar energiabiztonság közvetlen veszélyeztetése, ami nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is sújtja. Szijjártó Péter szerint amit Ukrajna csinál, az állami terrorizmus.
VG
2025.08.26., 12:19

Ismét a Harcosok órája vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel. A műsor témái között szerepelt, hogy az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot: tovább támadják a Barátság vezetéket, ha nem támogatja a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozását – számolt be a Magyar Nemzet.

Informal Meeting Of The EU Ministers For Foreign Affairs In Warsaw szijjártó péter
Szijjártó Péter szerint amit Ukrajna csinál, az állami terrorizmus / Fotó: NurPhoto via AFP

A külgazdasági és külügyminiszter és Németh Balázs a legújabb ukrán támadásokról is beszélgetett. Elhangzott, hogy Zelenszkij elnök vasárnap azt mondta: addig lövik a Barátság vezetéket, amíg Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. „Ez felháborító, botrányos, amit az ukrán elnök, egykori színész művel, felháborító és botrányos, így belemondani a kamerákba, hogy Magyarország továbbra is arra számíthat, hogy az energiabiztonságát Ukrajna támadás alatt fogja tartani, ha Magyarország nem a brüsszeli pozíciót követi, ami teljesen ellentétes lenne Magyarország érdekeivel, ez felháborító és botrányos” – jelentette ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter szerint amit Ukrajna csinál, az állami terrorizmus

A tárcavezető leszögezte, hogy a kőolaj a gazdaság működéséhez elengedhetetlen. A kőolaj ma Magyarországra két irányból érkezhet, érkezhet Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül, ezt hívják Barátság kőolajvezetéknek, és érkezhet délnyugat felől, Horvátországból egy vezetéken, amit Adria-vezetéknek hívnak, ezen a vezetéken tengeren szállított olajat tudunk vásárolni.

„A délről, Horvátországból érkező kőolajvezeték kapacitása kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye. Azért mondom Magyarországot és Szlovákiát, mert mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Horvátországból érkező kőolajvezeték egyszerre felelős ennek a két országnak az ellátásáért, tehát Szlovákiát is a Barátság kőolajvezeték és rajtunk keresztül az Adria-vezeték képes ellátni” – magyarázta a külügyminiszter.

A miniszter rámutatott, hogy a legutóbb az ukránok a belarusz–orosz határon támadták rakétákkal és drónokkal a Barátság kőolajvezetéket, azaz ott, „ahol már kijön Oroszországból a vezeték”.

Tehát ezek a támadások Magyarországot és Szlovákiát sújtják. Ezek a támadások Magyarországot és Szlovákiát célozzák, ezek a támadások Magyarországnak és Szlovákiának ártanak, semmi közük Oroszországhoz.

Hozzátette, hogy „itt egy nagyon durván magyarellenes politika zajlik Ukrajnában, és az ukránok arra számítanak, hogy majd Brüsszel és a magyarországi helytartóik elegendő nyomást tesznek Magyarországra annak érdekében, hogy Magyarország adja fel az eddigi pozícióját, és egy magyar érdekkel tökéletesen ellentétes, de az ukrán érdekkel egybevágó álláspontot foglaljon el. Erről szól az egész”.

„Én csak szeretném mondani, hogy egyelőre még kitartanak a kereskedelmi tartalékaink. És nem szeretnénk azt, hogyha a stratégiai, vészhelyzeti tartalékhoz kellene nyúlnunk az ukránok miatt. Tehát az ukránok azt kockáztatják, hogy Magyarországnak egy idő után a stratégiai, vészhelyzeti tartalékhoz kell nyúlnia, és az nem az az állapot, amit mi kívánunk bárkinek is.”

Az Északi Áramlat ukránok általi felrobbantásáról szólva Szijjártó Péter elmondta: „Jelenleg rendelkezésre álló információk szerint nagyon valószínűnek látszik, hogy itt egy állami terrorizmusról van szó.” Hogyha egy terrorcselekményt állami eszközökkel, állami támogatással hajtanak végre, akkor az állami terrorizmus. És itt nagyon úgy néz ki, hogy állami terrorizmusról van szó.

Menczer: Ukrajna bele akarja provokálni Magyarországot a háborúba

Menczer Tamás szerint orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.

