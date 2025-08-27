A Barátság vezetéket ért támadás is rámutatott: a tenger alatti biztonság kulcsfontosságú – ez a hadiipar új hadszíntere

Az elmúlt években többször is előfordult, hogy súlyos támadások értek olyan tenger alatti infrastruktúrákat – gázvezetékeket, távközlési kábeleket –, melyek nélkülözhetetlenek a modern gazdaságok működéséhez. Ezek az esetek arra kényszerítették a kormányokat és a hadseregeket, hogy új frontként tekintsenek a tengerfenékre, és megerősítsék a tenger alatti biztonságot – elég csak a napokban történt eseményekre gondolni, hogy ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, ami több mint egy hétre leállította az orosz olaj szállítását. A NATO-országokban milliárdos fejlesztési programok indultak a tenger alatti biztonság megerősítésére, és ezzel párhuzamosan a hadiipari cégek, startupok és hajógyártók is versenybe szálltak a jövő tenger alatti fegyvereiért és szenzorrendszereiért.
A hagyományos haditengerészeti stratégiák már nem elegendők: a jelenlegi általános stratégia az, hogy néhány fregatt és járőrrepülőgép követ egy-egy ellenséges tengeralattjárót. A gázvezetékek és kommunikációs kábelek támadhatósága miatt sokkal szélesebb lefedettségre és állandó jelenlétre van szükség. Ez azonban rendkívül költséges és műszakilag is nehéz feladat: a kihívás nemcsak a célpontok felderítése, hanem a képességek „felskálázása”, hogy egyszerre sok helyen legyen megfigyelés és védelem – fogalmazott a Financial Times szakértője.
A világ legismertebb védelmi vállalatai,
mellett számos kisebb cég és startup is óriási összegeket fektet az új víz alatti technológiákba. Az autonóm rendszerek, a mesterséges intelligencia és a miniatürizált szenzorok forradalmasítják a haditengerészeti műveleteket. A brit haditengerészet például már teszteli az Excalibur nevű, 12 méter hosszú, legénység nélküli kísérleti tengeralattjárót, mely adatgyűjtésre és fenyegetések felderítésére szolgál. A BAE Systems pedig bemutatta a moduláris Herne járművet, amely extra szakaszokkal bővíthető és hatalmas hatótávolságra képes.
A gyors fejlesztési ciklusaikról ismert védelmi startupok is megjelentek.
Az európai Helsing például SG-1 Fathom néven MI vezérelt víz alatti siklókat fejleszt, melyek tömegesen figyelhetik a tengeri mozgásokat az eddigi költségek töredékéért.
Az amerikai Anduril brit leányvállalata pedig Seabed Sentry néven épít olcsó, de fejlett szenzorrendszert, amely a tengerfenékre telepítve valós idejű riasztórendszert alkot.
A tengerfenéki hadviselés kulcsa nemcsak az eszközökben rejlik, hanem az adatokban is. A szenzorokból beáramló hatalmas mennyiségű információt mesterséges intelligenciával kell feldolgozni, hogy a hadseregek gyorsan felismerjék az eltéréseket, és reagálhassanak. A „rossz nap” itt nem megengedett, a rendszereknek mindig működniük kell, mert
a tenger alatti infrastruktúra leállása egész országokat béníthat meg.
A globális trendek azt mutatják, hogy a víz alatti hadszíntér a következő évtized egyik legfontosabb stratégiai versenyterülete lesz. A hagyományos tengeralattjáró-harc mellett most már kábelek, csővezetékek és kereskedelmi hajók is célpontokká válhatnak. A technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy több, olcsóbb és önállóan működő rendszer kerüljön a tengerbe, ami radikálisan átalakíthatja a haditengerészetek működését.
Megvan, hogy mikor indulhat újra az orosz olaj szállítása Szlovákia és Magyarország felé
Oroszország és Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta az egymás energialétesítményei elleni támadásokat, az ukránok többször megtámadták az orosz Barátság kőolajvezetéket és a hozzá tartozó infrastruktúrát. A múlt csütörtöki ukrán támadás múlt héten már másodszor szakította meg az orosz olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.
Szlovákia és Magyarország pénteken jelezte, hogy az orosz olajellátásuk legalább öt napra megszakadhat. „A legfrissebb információk szerint ez négy-öt napos kiesés. Optimális esetben már hétfőn számíthatunk az olajszállítás újraindulására Szlovákiába” – közölte Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter. Hozzátette, hogy a fogyasztók ellátása nincs veszélyben, mivel az országnak 90 napra elegendő olaj- és olajtermék-tartaléka van.
