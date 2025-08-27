Az elmúlt években többször is előfordult, hogy súlyos támadások értek olyan tenger alatti infrastruktúrákat – gázvezetékeket, távközlési kábeleket –, melyek nélkülözhetetlenek a modern gazdaságok működéséhez. Ezek az esetek arra kényszerítették a kormányokat és a hadseregeket, hogy új frontként tekintsenek a tengerfenékre, és megerősítsék a tenger alatti biztonságot – elég csak a napokban történt eseményekre gondolni, hogy ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, ami több mint egy hétre leállította az orosz olaj szállítását. A NATO-országokban milliárdos fejlesztési programok indultak a tenger alatti biztonság megerősítésére, és ezzel párhuzamosan a hadiipari cégek, startupok és hajógyártók is versenybe szálltak a jövő tenger alatti fegyvereiért és szenzorrendszereiért.

A Barátság vezetéket ért támadás is rámutatott: a tenger alatti biztonság kulcsfontosságú – ez a hadiipar új hadszíntere / Fotó: @AdmTonyRadakin_ / X

A hagyományos haditengerészeti stratégiák már nem elegendők: a jelenlegi általános stratégia az, hogy néhány fregatt és járőrrepülőgép követ egy-egy ellenséges tengeralattjárót. A gázvezetékek és kommunikációs kábelek támadhatósága miatt sokkal szélesebb lefedettségre és állandó jelenlétre van szükség. Ez azonban rendkívül költséges és műszakilag is nehéz feladat: a kihívás nemcsak a célpontok felderítése, hanem a képességek „felskálázása”, hogy egyszerre sok helyen legyen megfigyelés és védelem – fogalmazott a Financial Times szakértője.

A világ legismertebb védelmi vállalatai,

mint a BAE Systems,

a Thales

vagy az olasz Fincantieri

mellett számos kisebb cég és startup is óriási összegeket fektet az új víz alatti technológiákba. Az autonóm rendszerek, a mesterséges intelligencia és a miniatürizált szenzorok forradalmasítják a haditengerészeti műveleteket. A brit haditengerészet például már teszteli az Excalibur nevű, 12 méter hosszú, legénység nélküli kísérleti tengeralattjárót, mely adatgyűjtésre és fenyegetések felderítésére szolgál. A BAE Systems pedig bemutatta a moduláris Herne járművet, amely extra szakaszokkal bővíthető és hatalmas hatótávolságra képes.

Spearfish torpedo latest...



The world’s most advanced torpedo has been declared ready for front-line action with the #RoyalNavy and undergone extensive deep water trials with HMS Audacious in the Bahamas.



🔗Read more: https://t.co/K8jpbNivak pic.twitter.com/rzfWeZGxTW — Royal Navy (@RoyalNavy) May 12, 2021

A gyors fejlesztési ciklusaikról ismert védelmi startupok is megjelentek.

Az európai Helsing például SG-1 Fathom néven MI vezérelt víz alatti siklókat fejleszt, melyek tömegesen figyelhetik a tengeri mozgásokat az eddigi költségek töredékéért.

Az amerikai Anduril brit leányvállalata pedig Seabed Sentry néven épít olcsó, de fejlett szenzorrendszert, amely a tengerfenékre telepítve valós idejű riasztórendszert alkot.