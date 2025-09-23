Behúzta a féket a világ legnagyobb gazdasága: meredeken lelassult a növekedés – egyik szektor sem ússza meg a visszaesést

Botladozik az amerikai gazdaság: az S&P Global Market Intelligence kedden közzétett előzetes adatai szerint a kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) 53,6 pontra süllyedt szeptemberben az augusztusi 54,6 pontról, meghaladva a 50 pontos bővülési küszöböt, de elmaradva az elemzők várakozásától, akik az augusztusi szint megtartását jósolták.

Az S&P Global előzetes adatai szerint a szeptemberi amerikai gazdasági aktivitás növekedése lassult, a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar is gyengébben teljesített az elemzői várakozásoknál / Fotó: Shutterstock

Több sebből vérzik az amerikai gazdaság

A szolgáltatóipari BMI 54,5 pontról 53,9 pontra csökkent, ezzel június óta a legalacsonyabb szintre zuhant. A szektorban az új megrendelések három hónapja mért legkisebb növekedést mutatták szeptemberben, miközben a munkahelyteremtés is visszaesett. Ugyanakkor a mutató már a 32. egymást követő hónapban jelzi a bővülést.

A feldolgozóipar teljesítménye is lassult: a BMI szeptemberben 52 pontra esett az augusztusi, 39 hónapos csúcsnak számító 53 pontról. A termelés negyedik hónapja bővült, de a növekedés mértéke jelentősen elmaradt az augusztusitól, és az új megrendelések növekedése is mérséklődött. Az S&P Global szerint idén eddig csak júliusban volt a feldolgozóipari BMI a zsugorodást jelző 50 pont alatti tartományban.

A szeptemberi adatok arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai gazdaság lendülete gyengül. A trend a szolgáltató- és feldolgozóipar lassulásával együtt azt jelzi, hogy a befektetőknek és döntéshozóknak óvatosnak kell lenniük a kilátásokkal kapcsolatban.