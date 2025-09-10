Donald Trump Brüsszellel kapartatná ki a gesztenyét

Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorol az Európai Unióra, hogy 100 százalékos vámok kivetésével büntesse Indiát és Kínát az orosz olaj vásárlása miatt, az Egyesült Államok pedig majd követni fogja a példát. Brüsszel azonban nehéz helyzetben van, bármennyire szorgalmazza is az újabb orosz szankciókat, ebben az esetben nincs jó megoldás.

Donald Trump először az EU-tól várja brutálisan magas vámok kivetését / Fotó: Northfoto

A hírt először a Financial Times brit gazdasági napilap szellőztette meg, de megerősítették források a CNBC-nek is. Trump a jelentés szerint akkor kérte fel erre a lépésre az uniós képviselőket, amikor Washingtonban tárgyaltak.

Trump eddig Indiára szabott ki 25 százalékos pótlólagos vámokat az orosz olaj vásárlása miatt,

annak legfőbb piacát, Kínát megkímélte,

amikor megkötötték, majd meghosszabbították Pekinggel a vámtűzszünetet.

Az EU más piacokra menekülne a vámok elől

Trump kérése csapda az EU számára, amelyet szintén terhelnek amerikai vámok, igaz, csak 15 százalékosak. Brüsszel azonban új kereskedelmi partnereket keres, amelyek közül az egyik éppen India.

Pénteken várják Delhibe Maros Sefkovic kereskedelmi biztost, a cél pedig még az év végéig megkötni a szabadkereskedelmi megállapodást.

Ennek az esélye nullára csökkenne, ha Brüsszel engedne Trump kérésének.

Kínával még bonyolultabb a helyzet, mert már zajlik a vámháború Peking és a 27-ek között. Kína egy hete vetett ki előzetes dömpingellenes vámokat a blokkból származó sertéshús importjára a kínai elektromos autókat sújtó uniós tarifák miatt.

Trump egyszerre fenyeget és békül / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A tarifa felső értéke 62,4 százalék, és szerdán lépett életbe. A döntés azonban csak előzetes, elméletileg megfordítható vagy módosítható – de abban az esetben nem, ha Brüsszel 100 százalékos vámot vet ki a kínai importra. Az amerikai példa alapján ez hasonló reakciót váltana ki Pekingből, ami gyakorlatilag véget vetne a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatnak.

Donald Trump közben békülne is

Brüsszel nem idegeníthet el két ekkora piacot, a világ két legnépesebb államát, miközben új partnereket keres, hogy a vámháború miatt ne kelljen átgondolnia a teljes exportorientált modellt.