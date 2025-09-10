Donald Trump Brüsszellel kapartatná ki a gesztenyét

Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorol az Európai Unióra, hogy 100 százalékos vámok kivetésével büntesse Indiát és Kínát az orosz olaj vásárlása miatt, az Egyesült Államok pedig majd követni fogja a példát. Brüsszel azonban nehéz helyzetben van, bármennyire szorgalmazza is az újabb orosz szankciókat, ebben az esetben nincs jó megoldás.
A hírt először a Financial Times brit gazdasági napilap szellőztette meg, de megerősítették források a CNBC-nek is. Trump a jelentés szerint akkor kérte fel erre a lépésre az uniós képviselőket, amikor Washingtonban tárgyaltak.
Trump eddig Indiára szabott ki 25 százalékos pótlólagos vámokat az orosz olaj vásárlása miatt,
annak legfőbb piacát, Kínát megkímélte,
amikor megkötötték, majd meghosszabbították Pekinggel a vámtűzszünetet.
Trump kérése csapda az EU számára, amelyet szintén terhelnek amerikai vámok, igaz, csak 15 százalékosak. Brüsszel azonban új kereskedelmi partnereket keres, amelyek közül az egyik éppen India.
Pénteken várják Delhibe Maros Sefkovic kereskedelmi biztost, a cél pedig még az év végéig megkötni a szabadkereskedelmi megállapodást.
Ennek az esélye nullára csökkenne, ha Brüsszel engedne Trump kérésének.
Kínával még bonyolultabb a helyzet, mert már zajlik a vámháború Peking és a 27-ek között. Kína egy hete vetett ki előzetes dömpingellenes vámokat a blokkból származó sertéshús importjára a kínai elektromos autókat sújtó uniós tarifák miatt.
A tarifa felső értéke 62,4 százalék, és szerdán lépett életbe. A döntés azonban csak előzetes, elméletileg megfordítható vagy módosítható – de abban az esetben nem, ha Brüsszel 100 százalékos vámot vet ki a kínai importra. Az amerikai példa alapján ez hasonló reakciót váltana ki Pekingből, ami gyakorlatilag véget vetne a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatnak.
Brüsszel nem idegeníthet el két ekkora piacot, a világ két legnépesebb államát, miközben új partnereket keres, hogy a vámháború miatt ne kelljen átgondolnia a teljes exportorientált modellt.
Az is érdekes, hogy Trump közben egy olyan posztot is kiírt az X-re, hogy az Egyesült Államok és India újrakezdte az egyeztetéseket a kereskedelmi akadályok lebontásáról. Ismét „nagyon jó barátnak” nevezte Narendra Modi indiai kormányfőt. Kérdés, erre milyen hatással lesz a kiszivárgott hír.
Az indiai bizalom mindenesetre megrendült az Egyesült Államokban,
Modi hét év után ismét ellátogatott Kínába, és a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján újból megerősítették a kapcsolatokat nem csupán a két ország között, hanem Oroszországgal is.
Nincs haladás az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokon sem, a legutóbbi, augusztus végi egyeztetésen nem sikerült áttörést elérni, és a jelek szerint Peking nem is nagyon igyekszik, inkább a világ többi részével építi a kapcsolatokat.
