Atomenergia: szövetségre lépne Kínával Oroszország, Amerikát leigázva teheti világelsővé

Mialatt Európa búcsúzik az orosz urántól Oroszország kész segíteni Kínát abban, hogy megelőzve az Egyesült Államokat a világ legnagyobb atomenergia-termelőjévé váljon, erről az orosz Roszatom állami atomenergia-vállalat vezetője beszélt szerdán egy tévéinterjúban a kínai tárgyalások után. Ismert, Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, a két nagyhatalmi vezető több fontos területen is megállapodást kötött.

Atomenergia: Oroszország kész segíteni Kínát, hogy megelőzve az Egyesült Államokat a világ legnagyobb termelőjévé váljon / Fotó: Matthew G Eddy / shutterstock

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb atomerőmű-hálózatát üzemelteti, amelynek beépített kapacitása egyes becslések szerint közel 97 gigawatt. Kína azonban több tucat reaktor építésén dolgozik, és az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai szerint 2024 áprilisában 53,2 gigawatt működő atomerőmű-kapacitással rendelkezett.

„Kínának ambiciózus tervei vannak az atomenergia fejlesztése terén. A feladat most az, hogy utolérjék és meghaladják az Egyesült Államokat a kapacitást tekintve, ami azt jelenti, hogy el kell érniük a 100 gigawatt feletti kapacitást” – nyilatkozta Alekszandr Lihacsov, a Rosatom vezetője az orosz állami televíziónak a Reuters szerint.

Az állami televízió kérdésére, hogy Oroszország segíteni fog-e Kínának ebben a célkitűzésben, Likhachev így válaszolt: „természetesen, már meg is tettük, Oroszország négy atomerőmű építésében vett rész Kínában, és további négyet épít. Likhachev hangsúlyozta: Kínának nagy mennyiségű uránra és nukleáris üzemanyagra van szüksége a világelsőséghez.” „Ennek eredményeként Kínának új generációs, úgynevezett zárt nukleáris üzemanyagciklusú reaktorokat kell kifejlesztenie orosz technológia alapján” – mutatott rá a tisztségviselő.