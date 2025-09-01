Trump Ázsiában csak a legnagyobbakat nem tudta hátrébb parancsolni

Megmutatkozott az amerikai vámok negatív hatása augusztusban az ázsiai feldolgozóipar teljesítményén. Kína volt az egyik üdítő kivétel, mert a beszerzésimenedzser-index (BMI) az exportnagyhatalomnak számító Japánban, Dél-Koreában és Tajvanon is maradt a zsugorodást jelző 50 pont alatt, ami továbbra is nyomást gyakorol a politikai döntéshozókra, hogy támogassák a régió törékeny gazdasági fellendülését.

Az ázsiai feldolgozóipar érzi az amerikai vámok negatív hatását / Fotó: AFP

Az eredmények megerősítik azokat az aggodalmakat, hogy az ázsiai gyártók, amelyek előrehozott szállítmányokkal próbálták megelőzni az amerikai vámok emelését, az elkövetkező hónapokban az export gyengülésére számíthatnak.

Az ázsiai gazdaságok számára

egyszerre jelentenek kihívást a magasabb amerikai vámok és az olcsó kínai exporttermékek.

Előbbiek hatása a közeljövőben még erőteljesebb lesz Nisihama Tiru, a Dai-ichi Life Research Institute vezető feltörekvő piaci közgazdásza szerint, és a legsebezhetőbbek azok az országok lesznek, amelyek az Egyesült Államokba irányuló szállításoktól függenek, mint például

Thaiföld

és Dél-Korea.

A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a szövetségi fellebbviteli bíróság ítélete kérdésessé teszi az amerikai vámok sorsát.

Kína az egyik üdítő kivétel

Ami a kínai feldolgozóipart illeti, a Caixin Insight Group és az S&P Global gazdaságkutató intézet hétfőn ismertetett BMI-je az elemzői várakozásokat meghaladva 50,5 pontra emelkedett a júliusi 49,5 pontról; a szakértők stagnálást prognosztizáltak.

A kínai adatok ellentmondásosak / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reuters emlékeztetett, hogy az eredmény ellentmond a vasárnap ismertetett hivatalos adatnak, amely szerint az aktivitás augusztusban már az egymást követő 5. hónapban csökkent a gyenge belső kereslet és vámháború okozta bizonytalanságok miatt, A hivatalos BMI csak 49,4 pont a júliusi 49,3 után.

A két adat együtt arra utal, hogy a kínai gazdaság még mindig nyomás alatt van, és szakértők szerint a tartós javulás attól függ, hogy stabilizálódik-e az export és felpörög-e a belső kereslet.

A zsugorodási határ alatt az ázsiai feldolgozóipar nagyjai

Japánnak ugyan sikerült kereskedelmi megállapodást kötnie az Egyesült Államokkal, és a feldolgozóipari BMI a júliusi 48,9 pontról 49,7 pontra emelkedett augusztusban, így sem érte el immár második hónapja az 50 pontos határt.