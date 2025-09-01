Trump Ázsiában csak a legnagyobbakat nem tudta hátrébb parancsolni

Megmutatkozott az amerikai vámok negatív hatása augusztusban az ázsiai feldolgozóipar teljesítményén. Kína volt az egyik üdítő kivétel, mert a beszerzésimenedzser-index (BMI) az exportnagyhatalomnak számító Japánban, Dél-Koreában és Tajvanon is maradt a zsugorodást jelző 50 pont alatt, ami továbbra is nyomást gyakorol a politikai döntéshozókra, hogy támogassák a régió törékeny gazdasági fellendülését.
Az eredmények megerősítik azokat az aggodalmakat, hogy az ázsiai gyártók, amelyek előrehozott szállítmányokkal próbálták megelőzni az amerikai vámok emelését, az elkövetkező hónapokban az export gyengülésére számíthatnak.
Az ázsiai gazdaságok számára
egyszerre jelentenek kihívást a magasabb amerikai vámok és az olcsó kínai exporttermékek.
Előbbiek hatása a közeljövőben még erőteljesebb lesz Nisihama Tiru, a Dai-ichi Life Research Institute vezető feltörekvő piaci közgazdásza szerint, és a legsebezhetőbbek azok az országok lesznek, amelyek az Egyesült Államokba irányuló szállításoktól függenek, mint például
A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a szövetségi fellebbviteli bíróság ítélete kérdésessé teszi az amerikai vámok sorsát.
Ami a kínai feldolgozóipart illeti, a Caixin Insight Group és az S&P Global gazdaságkutató intézet hétfőn ismertetett BMI-je az elemzői várakozásokat meghaladva 50,5 pontra emelkedett a júliusi 49,5 pontról; a szakértők stagnálást prognosztizáltak.
A Reuters emlékeztetett, hogy az eredmény ellentmond a vasárnap ismertetett hivatalos adatnak, amely szerint az aktivitás augusztusban már az egymást követő 5. hónapban csökkent a gyenge belső kereslet és vámháború okozta bizonytalanságok miatt, A hivatalos BMI csak 49,4 pont a júliusi 49,3 után.
A két adat együtt arra utal, hogy a kínai gazdaság még mindig nyomás alatt van, és szakértők szerint a tartós javulás attól függ, hogy stabilizálódik-e az export és felpörög-e a belső kereslet.
Japánnak ugyan sikerült kereskedelmi megállapodást kötnie az Egyesült Államokkal, és a feldolgozóipari BMI a júliusi 48,9 pontról 49,7 pontra emelkedett augusztusban, így sem érte el immár második hónapja az 50 pontos határt.
A felmérés szerint a külföldi megrendelések most estek vissza a legnagyobb mértékben 2024 márciusa óta, mert
a kínai, az európai és az amerikai kereslet is gyenge.
A kereskedelmi megállapodása Dél-Koreának is megvan, a BMI azonban a júliusi 48 pontról csak 48,3 pontra emelkedett, és immár hetedik hónapja maradt 50 pont alatt. Mindkét országra a korábbinál alacsonyabb, 15 százalékos amerikai vámok érvényesek – egyelőre.
Nem érte el az 50 pontot a tajvani BMI sem, bár 47,4 pontra erősödött az előző havi 46,2-ről. Sikerült viszont a határ átlépése Indonéziának (51,5 pont a júliusi 49,2-ről) és a Fülöp-szigetek is 50,8 pontos indexet jelentett.
Az indiai ipari aktivitás a júliusi 59,1 pontról 59,3 pontra erősödött – ez az elmúlt 17 év leggyorsabb üteme, amelyet az erős kereslet hajtott. Az augusztus végén életbe lépett 50 százalékos amerikai vámok miatt azonban a növekedés várhatóan lelassul a következő negyedévekben.
„Ami a jövőt illeti, a vámok gyengébb globális növekedéshez vezetnek, ami lehúzza majd Ázsia exportorientált gazdaságait” – prognosztizálta Shivaan Tandon, a Capital Economics közgazdásza.
