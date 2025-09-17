Deviza
EUR/HUF389.56 -0.04% USD/HUF329.06 +0.23% GBP/HUF449.24 +0.22% CHF/HUF417.71 0% PLN/HUF91.6 -0.11% RON/HUF76.91 -0.06% CZK/HUF16.02 +0.01%
BUX99,347.92 -0.53% MTELEKOM1,868 +0.43% MOL2,810 +0.36% OTP28,600 -1.41% RICHTER9,870 -0.25% OPUS540 -2.17% ANY6,900 -3.36% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,231.91 +0.7% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,144.22 +0.01%
Vágott a Fed, a forint megindult, Powell szerint nem Trump nyomására lazítanak

Amint várták, negyed százalékponttal csökkentette kamatait az amerikai jegybank – a forint máris a 15-hónapos csúcsokat döngeti az euró ellenében, és többéveset a dollárral szemben. A forint szármára a Fed-kamatokat illető jegybanki kommentárok és előrejelzések a döntők. A jegybank közlései besegítettek, majd Jerome Powell Federal Reserve-elnök fél órával később kezdődött sajtótájékoztatója sem térítette el az üzenetet.
Pető Sándor
2025.09.17., 19:50

Nagy izgalommal várt ülése után budapesti idő szerint este 8-kor közölte a pénzügyi piacok számára sorsdöntő döntését a Federal Reserve, a várakozás: a 4,25-4,5 százalékos irányadó kamatot negyed százalékkal viszik lejjebb. Ez is történt. Ha lehet, még a széles körben szinte biztosra vett döntésénél is fontosabb – többek közt a forint árfolyama számára is – milyen jövőt vetít előre a Fed. Donald Trump elnök már többször (vehemensen) közölte, ő mit szeretne. Megkapta, sőt a jegybankárok előrejelzése szerint ez még kétszer megismétlődhet az idén.

Fed-kamatdöntés: vajon még melyiküknek kell felvennie a sisakot?
Fed-kamatdöntés: vajon még melyiküknek kell felvennie a sisakot?  Fotó: AFP

Az utóbbit részben a Fed-bankárok kamatdöntésükkel együtt kijövő kamatelőrejelzéseiből lehet kiolvasni, de akár még fontosabb lehet, mit mond a kilátásokról fél 9-kor kezdődő sajtótájékoztatóján Jerome Powell jegybankelnök.

A kamatvágást következőképpen indokolta közleményében a Federal Reserve kamatdöntő bizottsága, az FOMC:

A Bizottság célja, hogy hosszú távon elérje a maximális foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációs rátát. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas. A Bizottság figyelemmel kíséri a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatokat, és úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatottságot érintő negatív kockázatok növekedtek.

A Fed várt kamatszintje és a forint árfolyama: ez az összefüggés

Ami az idén és a napokban továbbra is bivalyerős forint irányát illeti – amely az euró ellenében szerdán a döntés előtt visszavonult a 390-es szint körül táncolt várakozóan  –, a fő összefüggések a következők:

  • Várt, vagy a vártnál alacsonyabb amerikai kamatok kilátása a dollárt gyengíti. Az eurót és a forintot erősíti, az utóbbit akár az előzővel szemben is. 
  • Az eddig vártnál magasabb kamatok kilátása a tankönyv szerint visszaveti a forintot, a dollárral és az euróval szemben is. (A referencia a kamatülés előtti várakozás: egy 25 bázispontos Fed-kamatcsökkentés szerdán, és még egy idén októberben vagy decemberben.) Az "atomrossz" verzió az volt, ha a Fed szerdán mégsem vág kamatot.

Egy fontos dolog máris eldőlt: újabb csökkentések jöhetnek az idén

A döntéshozók vékony többsége két újabb kamatcsökkentést jósol erre az évre - ez eggyel több, mint amire eddig számított a piac. Ebből a dollár további gyengülése olvasható ki, ami a forint árfolyam szempontjából pozitív. A többség vékony, hamarosan kiderül, Powell maga módosít-e ezen az üzeneten valamilyen irányban. 

A forint mindenesetre menten erősödni kezdett az euró ellenében, és a 389 felé közeledve a napokban megcsípett 15-hónapos csúcsot döngette mindjárt a bejelentések után. Eközben  dollár több mint négyéves mélypontra gyengült az euró ellenében, és három és fél éve nem volt ilyen erős vele szemben a forint sem.

Powell: hosszabb távon mérséklődhet az infláció

Sajtótájékoztatóján Jerome Powell a következőket emelte ki:

  • Az infláció valamelyest megemelkedett maradt. 
  • A növekedés mérséklődése főleg a fogyasztói szektor lassulását tükrözi. 
  • A lakóingatlan szektorban alacsony maradt az aktivitás. 
  • A munkaerőkereslet mérséklődött.
  • A jövő éven túltekintve, az inflációs várakozások legtöbb mutatója konzisztens az inflációs céllal.

Mindezek nem vesznek vissza a kamatlazításra utaló előrejelzésekből. A forint számára továbbra is pozitív, a piacon ugyanakkor a kezdeti optimizmus lendülete után a forint és az euró árfolyama is visszavett a dollár ellenében (ahogy az amerikai részvények árfolyamai is), majd újabb kilengés következett. A történteket még egy darabig emészti a piac, mielőtt tartósan átáraz – mindenesetre a forint szempontjából nehéz negatívumokat beleolvasni a Fed-döntésekbe és kommentárokba.

A Federal Reserve dilemmája: infláció vs munkaerőpiac + Trump

A Fed abban tér el az európai jegybankoktól, hogy nem pusztán inflációs célja van, hanem az is a mandátuma, hogy segítse az amerikai gazdaság állapotát tükröző munkaerőpiacot. Döntései előtt a elemzők azt mérlegelik, melyik tényezőt milyen súllyal veszi figyelembe, amikor meghatározza a kamatszintet: változatlanul, lejjebb, vagy följebb.

Az amerikai éves infláció 2,9 százalék volt augusztusban, és 2 százalékra célozzák. Ha csak inflációs cél van, ez azt jelentené, hogy nem csökkentenek kamatot,

 az árstabilitási cél elérésében azonban mandátuma szerint nem türelmetlen a Fed, 

ha a hosszabb távú veszélyeztetése nélkül segítenie szükséges a munkaerőpiacot.

A szakemberek szerint most ez az utóbbi eset állt elő, ezért a várakozás a két kamatcsökkentésre. 

A két törvénybe foglalt mellé pedig az idén megjelent egy harmadik, más természetű tényező is: a Trump-faktor.

Miután az energiaválság során 8 százalékot is elérő infláció tavaly nyáron 2,5-re csökkent, a Fed már elkezdte nyesegetni a kamatait, egy százalékpontnyi csökkentés után azonban megállt – az azt megelőző hónapban, hogy amerikai elnöki hivatalába lépett Donald Trump.

Azóta semmi, és ez dühödt reakciókat váltott ki az új elnökből, aki számos alkalommal személyesen is nekirontott nyilatkozataiban Jerome Powellnek. 

A konfliktus alapoka: a világon messze az Egyesült Államoknak van a legnagyobb államadóssága (a világmásodik Japáné harmadannyi sem), amelyre annál magasabb kamatot kell fizetni, minél magasabban tartja saját kamatait a Fed. Kisebb kamaton óriási összegű az amerikai költségvetés megtakarítása, amitől Trump szerint szándékosan megfosztják.

Powell: a Fed szakmai alapokon dönt, függetlenségét megőrizve

Powell azonnal meg is kapta a kérdést a sajtótájékoztatón, hogy a politikai nyomásnak hajol-e meg a jegybank. Válaszában leszögezte, hogy a Fed őrzi függetlenségét. A 12 döntéshozóból egyébként 11 támogatta a 25 bázispontos kamatcsökkentést. A 12. az a Stephen Miran volt, akit csak ezen a héten neveztek ki, és korábban a Fehár Ház tanácsadója volt: 

ő mindjárt fél százalékkal nyeste volna meg az irányadó kamatot.

