Vágott a Fed, a forint megindult, Powell szerint nem Trump nyomására lazítanak

Nagy izgalommal várt ülése után budapesti idő szerint este 8-kor közölte a pénzügyi piacok számára sorsdöntő döntését a Federal Reserve, a várakozás: a 4,25-4,5 százalékos irányadó kamatot negyed százalékkal viszik lejjebb. Ez is történt. Ha lehet, még a széles körben szinte biztosra vett döntésénél is fontosabb – többek közt a forint árfolyama számára is – milyen jövőt vetít előre a Fed. Donald Trump elnök már többször (vehemensen) közölte, ő mit szeretne. Megkapta, sőt a jegybankárok előrejelzése szerint ez még kétszer megismétlődhet az idén.

Fed-kamatdöntés: vajon még melyiküknek kell felvennie a sisakot? Fotó: AFP

Az utóbbit részben a Fed-bankárok kamatdöntésükkel együtt kijövő kamatelőrejelzéseiből lehet kiolvasni, de akár még fontosabb lehet, mit mond a kilátásokról fél 9-kor kezdődő sajtótájékoztatóján Jerome Powell jegybankelnök.

A kamatvágást következőképpen indokolta közleményében a Federal Reserve kamatdöntő bizottsága, az FOMC:

A Bizottság célja, hogy hosszú távon elérje a maximális foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációs rátát. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas. A Bizottság figyelemmel kíséri a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatokat, és úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatottságot érintő negatív kockázatok növekedtek.

A Fed várt kamatszintje és a forint árfolyama: ez az összefüggés

Ami az idén és a napokban továbbra is bivalyerős forint irányát illeti – amely az euró ellenében szerdán a döntés előtt visszavonult a 390-es szint körül táncolt várakozóan –, a fő összefüggések a következők:

Várt, vagy a vártnál alacsonyabb amerikai kamatok kilátása a dollárt gyengíti. Az eurót és a forintot erősíti, az utóbbit akár az előzővel szemben is.

Az eddig vártnál magasabb kamatok kilátása a tankönyv szerint visszaveti a forintot, a dollárral és az euróval szemben is. (A referencia a kamatülés előtti várakozás: egy 25 bázispontos Fed-kamatcsökkentés szerdán, és még egy idén októberben vagy decemberben.) Az "atomrossz" verzió az volt, ha a Fed szerdán mégsem vág kamatot.

Egy fontos dolog máris eldőlt: újabb csökkentések jöhetnek az idén

A döntéshozók vékony többsége két újabb kamatcsökkentést jósol erre az évre - ez eggyel több, mint amire eddig számított a piac. Ebből a dollár további gyengülése olvasható ki, ami a forint árfolyam szempontjából pozitív. A többség vékony, hamarosan kiderül, Powell maga módosít-e ezen az üzeneten valamilyen irányban.