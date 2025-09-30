Csehországban Ukrajna uralja a kampányt a választás előtt, amelyen Orbán szövetségese az esélyes

Csehországban a kampányt minden korábbinál erősebben árnyékolja be a háború: míg a jelenlegi kabinet Ukrajna határozott támogatására épít, az ellenzéki Andrej Babis inkább a Donald Trump-féle vonalat követve a békét támogatja – közölte a Magyar Nemzet.
A kormányzó liberális–konzervatív pártszövetség, a Spolu vezetője, Petr Fiala miniszterelnök „sorsdöntő voksolásról” beszél, míg a favoritnak tartott Andrej Babis volt kormányfő mozgalma, az ANO élesen bírálja az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, írja az Exxpress.
Még soha nem volt példa arra, hogy egy külföldi konfliktus ennyire meghatározza a cseh belpolitikát. Fiala kormányzati szövetsége azzal igyekszik mozgósítani, hogy az ellenzéki pártok veszélybe sodornák Csehország szabadságát és nyugati orientációját, sőt Oroszország és Magyarország befolyási övezetéhez közelítenék az országot – hangsúlyozta a Magyar Nemzet.
„Most minden a tét” – áll a Spolu programjában.
Ezzel szemben Andrej Babis patrióta ANO-mozgalma a közvélemény-kutatások szerint toronymagasan vezet, egyszerű üzenetekkel kampányol.
A volt miniszterelnök piros, Trump-féle kampánysapkát osztogat „Erős Csehország” felirattal, és a háború kapcsán legfeljebb annyit mond: annak minél előbb véget kell érnie.
Konkrét fegyverszállítási terveket vagy kijevi támogatást nem vállalna, sőt a prágai kormány által elindított „lőszer-kezdeményezést” is leállítaná.
Moldova választ: Kelet vagy Nyugat?
A legfrissebb felmérések szerint az ANO 30–33 százalékon áll, több mint 10 százalékponttal megelőzve Fiala szövetségét. Ez Babis visszatérését valószínűsíti, ugyanakkor koalíciós partnereket kell majd találnia. Szóba kerülhet Tomio Okamura SPD-je vagy a választásokon először induló Motoristák. Ha nem lesz meg a számokban is biztos többség, a kormányalakítás elhúzódhat – de a legerősebb párt vezetőjeként Babis minden bizonnyal megkapja az első megbízást.
