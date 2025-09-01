Miért drága a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztése és működtetése rendkívül költséges, ami számos tényezővel magyarázható. Az MI-modellek képzéséhez nagy mennyiségű adatra van szükség, amelyek gyűjtése és tisztítása időigényes és költséges. Egyes szektorokban, például az egészségügyben vagy a pénzügyekben az információkhoz való hozzáférést adatvédelmi törvények korlátozzák, ami további pluszkiadásokat jelent.
Az MI fejlesztéséhez elengedhetetlenek a magasan képzett adattudósok, mérnökök és szoftverfejlesztők alkalmazása, akiknek a fizetése könnyen meghaladhatja az évi 100 ezer dollárt, de előfordulnak 250-300 ezer dolláros bérek is. A tehetségek hiánya jelentősen növeli a béreket, ráadásul a cégek ádáz harcot vívnak a szakemberekért.
Nagy számítási kapacitásra van szükség: drága grafikus processzoroknak (GPU) kell dolgoznia a modellek betanításához és működtetéséhez. Ennek alternatívája lehet egy felhőalapú számítási platform használta, ebben az eseteben a árak jelentősen változhatnak szolgáltatástól, régiótól és használati szinttől függően.
Az is fontos, hogy a bevezetés után az MI folyamatos karbantartást és képzést igényel, ami további költségeket jelent. Ugyan a nagy tech cégek (Microsoft, Google stb.) növelték a bevételeiket az MI-szolgáltatásokkal, de a mesterséges intelligencia továbbra is jelentős pénzügyi befektetést igényel.
Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.
A csetbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre.
Facebook: a mesterséges intelligencia mindent visz, de már hoz is a konyhára
A Meta Platforms 72 milliárd dollárt ölhet idén a mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztésére és kiszolgálására, de a befektetés máris kezd megtérülni a hirdetési bevételek megugrása révén. A Facebook anyacége a tőzsdén is repeszt, árfolyama kilőtt a bivalyerős második negyedéves gyorsjelentésre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.