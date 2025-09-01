Deviza
Miért drága a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia fejlesztése és működtetése rendkívül erőforrás-igényes folyamat, amely grafikus processzorok folyamatos működtetését és nagy mennyiségű energiát igényel a modellek betanításához. Az adatok gyűjtése és a szakemberek magas fizetése további pénzügyi terhet ró a vállalatokra.
Hornyák Szabolcs
2025.09.01., 09:35

A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztése és működtetése rendkívül költséges, ami számos tényezővel magyarázható. Az MI-modellek képzéséhez nagy mennyiségű adatra van szükség, amelyek gyűjtése és tisztítása időigényes és költséges. Egyes szektorokban, például az egészségügyben vagy a pénzügyekben az információkhoz való hozzáférést adatvédelmi törvények korlátozzák, ami további pluszkiadásokat jelent.

THAILAND-SPACE-TECHNOLOGY-FAIR Miért drága a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligencia jelentős pénzügyi befektetést igényel / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az MI fejlesztéséhez elengedhetetlenek a magasan képzett adattudósok, mérnökök és szoftverfejlesztők alkalmazása, akiknek a fizetése könnyen meghaladhatja az évi 100 ezer dollárt, de előfordulnak 250-300 ezer dolláros bérek is. A tehetségek hiánya jelentősen növeli a béreket, ráadásul a cégek ádáz harcot vívnak a szakemberekért.

Nagy számítási kapacitásra van szükség: drága grafikus processzoroknak (GPU) kell dolgoznia a modellek betanításához és működtetéséhez. Ennek alternatívája lehet egy felhőalapú számítási platform használta, ebben az eseteben a árak jelentősen változhatnak szolgáltatástól, régiótól és használati szinttől függően.

Az is fontos, hogy a bevezetés után az MI folyamatos karbantartást és képzést igényel, ami további költségeket jelent. Ugyan a nagy tech cégek (Microsoft, Google stb.) növelték a bevételeiket az MI-szolgáltatásokkal, de a mesterséges intelligencia továbbra is jelentős pénzügyi befektetést igényel.

Mit nevezünk mesterséges intelligenciának?

Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.

A csetbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre.

Facebook: a mesterséges intelligencia mindent visz, de már hoz is a konyhára

A Meta Platforms 72 milliárd dollárt ölhet idén a mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztésére és kiszolgálására, de a befektetés máris kezd megtérülni a hirdetési bevételek megugrása révén. A Facebook anyacége a tőzsdén is repeszt, árfolyama kilőtt a bivalyerős második negyedéves gyorsjelentésre.

