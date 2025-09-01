Itt a szuper-tengeralattjáró, amitől komolyan féltik a NATO-hajókat – az oroszok visszafoglalják a tengert?

Az orosz tengeralattjárók, amelyek Cirkon típusú hajóellenes szárnyas rakétákkal vannak felszerelve, komoly veszélyt jelentenek a NATO flottájára – számolt be a Military Watch Magazine.
Kiemelték, hogy a legújabb orosz flottabővítést követően több Yasen típusú tengeralattjáró van a Fekete-tengeren, valamint a megnövelt számú hiperszonikus Cirkon rakétavető hadrendbe állítása miatt a orosz tengeralattjáró-flotta jelentette kihívás a NATO erői számára jelentősen megnőtt — közölte a Lenta. Hangsúlyozzák, hogy a rakéta hatótávolsága és sebessége rendkívül megnehezíti az elfogását, amiért hatótávolsága becslések szerint 10 ezer kilométer, illetve akár nukleáris robbanófejjel is felszerelhető.
Oroszország a következő három évben biztosan befejezi nagyjából öt darab, az 1980-as és 1990-es években épített atom-tengeralattjárójának modernizálását. Már folyamatban van a 949AM projektben szereplő tengeralattjáró modernizálása is, amely képes lesz a Cirkon rakéták indítására.
Ennyire rongálta meg a földrengés az oroszok féltve őrzött atomtengeralattjáró-bázisát – műholdfotókról derült ki
A USS Gerald Ford az Egyesült Államok egyik legfejlettebb repülőgép-hordozója, amely jelenleg Európában állomásozik az Ukrajnában folyó háború és a feszült orosz–európai viszonyok miatt. Hatalmas veszélyt jelent az orosz hadsereg kibővített tengeralattjáró-flottája a NATO hajóira, amiért az új Yasen tengeralattjárók el vannak látva Cirkon hajóellenes cirkálórakétákkal is. A rakéták 1000 kilométeres hatótávolsága és Mach 9-es sebessége szinte lehetetlenné teszi az elfogást vagy kilövést.
Több NATO-tagállam, többek között az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Lengyelország jelentős segítséggel támogatta az ukrán hadsereget, a légi támogatás részeként bevetettek Boeing P-8-asokat is a Fekete-tenger térségében az orosz erők felderítésére. A szonárokkal felszerelt repülőgépek különösen hatékonyak tengeralattjárók lokalizálására. Fejlett radar- és szonárbója rendszert alkalmazva tudja nyomon követni a tenger alatti mozgást. A repülőgépek a Raytheon által gyártott Mark 54 torpedókkal is fel vannak szerelve.
Július 24-én Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítást adott a továbbfejlesztett Yasen-M osztályú tengeralattjárók sorozatgyártásának kiterjesztésére, hangsúlyozva azok fontosságát az orosz haditengerészet általános célú erőinek gerincét képező hajókként. Az új orosz tengeralattjárók észlelésének nehézsége és a Cirkon rakéta hatótávolsága jelentős nyomást fog gyakorolni a közeljövőben a NATO tagállamok P-8 flottáira.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.