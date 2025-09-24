Dmitrij Peszkov reggelét az orosz RBK rádió stúdiójában töltötte, ahol interjút adott és reagált Donald Trump korábbi kjelentéseire, amelyek Ukrajna területi integritását és a NATO lehetséges lépéseit érintették.

Dmitrij Peszkov elítélte az amerikai elnök Ukrajna-támogató kijelentéseit / Fotó: AFP

Peszkov nem ért egyet, sőt elítéli Trump szavait

A Kreml szóvivője kifejtette, hogy Oroszország nem tud egyetérteni Donald Trump amerikai elnök összes kijelentésével az orosz-ukrán katonai konfliktussal kapcsolatosan. Arra a kérdésre, hogy miért nem reagált az orosz kormány azonnal, amikor Trump "papírtigrisnek" nevezte Oroszországot, Peszkov azt válaszolta:

amikor Trump közzétette nyilatkozatait, Moszkvában már éjszaka volt, így furcsa is lett volna, ha a Kreml éjszaka kommentálta volna azokat.

A hivatali időt betartva azonban a kormányszóvivő első útja a médiához vezetett.

Zelenszkij telebeszélte Trump fejét

Korábban Trump kijelentette, hogy Ukrajna az Európai Unió támogatásával nemcsak készen áll arra, hogy visszaszerezze területeit, hanem van rá esély, hogy még tovább is fog tudni haladni ezen a kérdéskörön. Hozzátette, hogy Oroszország már több mint három éve részt vesz harcoló félként a konfliktusban, ami nem tesz jót a nemzet hírnevének.

Trump végighallgatta Zelenszkij verzióját az orosz-ukrán konfliktusról, és minden valószínűség szerint ez az információ befolyásolta az értékelését

– jegyezte meg Peszkov. Hangsúlyozta, hogy a Kreml nem tud egyetérteni mindennel, amit az amerikai elnök mondott.

Az ENSZ felbolydult az amerikai álláspont miatt

Egy riporter közvetlenül rákérdezett Donald Trumpnál a New York-i ENSZ Közgyűlés szünetében tartott találkozójukon, hogy mit gondol: a NATO-szövetségeseknek le kellene-e lőniük a légterükbe behatoló orosz repülőgépeket?

Az elnök erre egy egyszerű igennel felelt.

Egy későbbi Truth Social közösségi média bejegyzésében Trump kijelentette, hogy szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával nemcsak visszavágni tud, hanem visszaszerezni az összes területet, amelyet Oroszország 2022-es inváziója óta elfoglalt – és talán még többet is.