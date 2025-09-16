Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
késleltetett adatok
Kamatcsökkentési lázban a részvénypiac - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A Fed e hétre várt kamatcsökkentése, de legfőképpen az azzal kapcsolatos jegybanki kommunikáció tartja lázban a tőkepiacokat. A részvénypiac emelkedik, a dollár gyengül, az arany drágul.
D. GY.
2025.09.16., 07:45

Emelkedett kedden az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac. A dollár gyengült, a befektetők arra számítanak, hogy az amerikai jegybank, a Fed ezen a héten újraindítja lazítási ciklusát. 

részvénypiac
Részvénypiac: a befektetők biztosra veszik a Fed kamatcsökkentést, a kérdés a jegybanki kommunikáció / Fotó: AFP

A piacok alig reagáltak arra a hírre, hogy az amerikai szenátus szoros szavazással jóváhagyta Stephen Miran kinevezését a Fed kormányzótanácsába, miközben egy fellebbviteli bíróság elutasította Donald Trump elnök kérelmét, hogy menessze Lisa Cook Fed-kormányzót. Mindkét lépésről úgy vélték, hogy nem befolyásolja érdemben a Fed szerdai döntését, ahol egy 25 bázispontos kamatvágást már teljes mértékben beárazott a piac. 

Biztos vannak aggodalmak a Fed politikai befolyásolása és Trump elnök nyomásgyakorlása miatt… hogy úgymond a saját embereivel töltse fel a testületet 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. „De azt gondolom… a 25 bázispontos kamatvágás továbbra is érvényben marad” - tette hozzá. 

Kamatcsökkentési lázban a részvénypiac

A közelgő kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások az elmúlt napokban jó hangulatban tartották a piacokat, és új csúcsokra hajtották a részvényeket. 

  • Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely azonban nem tartalmazza a japán indxeket) kedden több mint négyéves csúcsra emelkedett, 
  • Japánban a Nikkei és Topix indexek új rekordokat döntöttek. 
  • Az EUROSTOXX 50 határidős indexe stagnált, 
  • a londoni FTSE futures 0,08 százalékkal, 
  • a frankfurti DAX futures 0,03 százalékkal emelkedett.

A piacok számára ugyanolyan fontos lesz a Fed tagjainak úgynevezett „dot plot” kamatpálya-előrejelzése, mint Jerome Powell elnök útmutatása a további lazítás mértékéről és üteméről. A határidős piacok már 127 bázispontnyi csökkentést áraznak 2026 júliusáig, így egy ennél kevesebb lazításra utaló jegybanki kommunikácó csalódást kelthet a befektetőkben. 

Úgy tűnik, mostanra elég sok kamatcsökkentést beárazott a piac. Összességében ez azt sugallja, hogy egy szigorúbb meglepetés küszöbe alacsonyabb, mint egy lazább kommunikációé 

– mondta Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője. "Valószínű azonban, hogy a Fed kitart a megszokott óvatos kommunikáció mellett, és nem árul el sokat" - tette hozzá.

  • A hongkongi Hang Seng Index 0,08 százalékkal emelkedett, 
  • a kínai CSI300 blue-chip index 0,38 százalékkal esett. 
  • Az amerikai Nasdaq futures 0,14 százaélkkal, az S&P 500 futures 0,08 százalékkal emelkedett, miután mindkét index új történelmi csúcsot ért el az előző napi kereskedésben. 

Ismét napirenden a Nvidia és a TikTok

Az Nvidia részvényei kissé gyengültek, miután Kína hétfőn azzal vádolta a mesterségesintelligencia-csipgyártót, hogy megsértette az ország versenyjogi szabályait – a kínai–amerikai kereskedelmi háború újabb eszkalációja következhet be. Más hírek szerint amerikai és kínai tisztviselők hétfőn közölték, hogy keretmegállapodás született a TikTok amerikai tulajdonba helyezéséről, amelyet pénteken Trump és Hszi Csin-ping közös telefonhívása erősít majd meg. 

Tovább gyengül a dollár, rekordon az arany ára

A kamatcsökkentési várakozások nyomást gyakoroltak a dollárra, amely kedden július 24. óta a legalacsonyabb szintre esett a főbb devizákkal szemben. 

  • A font több mint két hónapos csúcsra, 1,3624 dollárra erősödött, 
  • az euró pedig szintén július 24. óta nem látott szintre, 1,1787 dollárra emelkedett. 
  • A kockázati barométernek tekintett ausztrál dollár tízhónapos csúcson, 0,6677 dolláron tetőzött, majd enyhén lefelé korrigált. 

Az ausztrál dollár az elmúlt hetekben felülteljesített, mert a piac arra számít, hogy a Fed újraindítja a kamatcsökkentéseket, ami pozitív a globális gazdasági kilátásokra nézve, miközben a kereskedelmi bizonytalanság is enyhült

 – mondta Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australiadevizastratégája.

  • Az amerikai államkötvényhozamok alig változtak, miután az előző kereskedésben csökkentek: 
  • a kétéves hozam 3,5366 százalékon, a tízéves referenciahozam 4,0375 százalékon állt. 
  • Az árupiacokon az olajárak folytatták emelkedésüket, mivel a befektetők az ukrán dróntámadások orosz finomítókra gyakorolt hatását értékelték. 
  • A Brent nyersolaj határidős ára 0,25 százalékkal 67,61 dollárra csökkent, 
  • az amerikai WTI típusú nyersolaj 0,27 százalékkal 63,47 dollárra drágult hordónként. 
  • Az arany ára az azonnali piacon rekordszintre, unciánként 3 689,27 dollárra emelkedett, amit a gyengébb dollár és a Fed kamatcsökkentési várakozásai támogattak.
