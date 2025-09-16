Kamatcsökkentési lázban a részvénypiac - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Emelkedett kedden az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac. A dollár gyengült, a befektetők arra számítanak, hogy az amerikai jegybank, a Fed ezen a héten újraindítja lazítási ciklusát.
A piacok alig reagáltak arra a hírre, hogy az amerikai szenátus szoros szavazással jóváhagyta Stephen Miran kinevezését a Fed kormányzótanácsába, miközben egy fellebbviteli bíróság elutasította Donald Trump elnök kérelmét, hogy menessze Lisa Cook Fed-kormányzót. Mindkét lépésről úgy vélték, hogy nem befolyásolja érdemben a Fed szerdai döntését, ahol egy 25 bázispontos kamatvágást már teljes mértékben beárazott a piac.
Biztos vannak aggodalmak a Fed politikai befolyásolása és Trump elnök nyomásgyakorlása miatt… hogy úgymond a saját embereivel töltse fel a testületet
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. „De azt gondolom… a 25 bázispontos kamatvágás továbbra is érvényben marad” - tette hozzá.
A közelgő kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások az elmúlt napokban jó hangulatban tartották a piacokat, és új csúcsokra hajtották a részvényeket.
A piacok számára ugyanolyan fontos lesz a Fed tagjainak úgynevezett „dot plot” kamatpálya-előrejelzése, mint Jerome Powell elnök útmutatása a további lazítás mértékéről és üteméről. A határidős piacok már 127 bázispontnyi csökkentést áraznak 2026 júliusáig, így egy ennél kevesebb lazításra utaló jegybanki kommunikácó csalódást kelthet a befektetőkben.
Úgy tűnik, mostanra elég sok kamatcsökkentést beárazott a piac. Összességében ez azt sugallja, hogy egy szigorúbb meglepetés küszöbe alacsonyabb, mint egy lazább kommunikációé
– mondta Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője. "Valószínű azonban, hogy a Fed kitart a megszokott óvatos kommunikáció mellett, és nem árul el sokat" - tette hozzá.
Az Nvidia részvényei kissé gyengültek, miután Kína hétfőn azzal vádolta a mesterségesintelligencia-csipgyártót, hogy megsértette az ország versenyjogi szabályait – a kínai–amerikai kereskedelmi háború újabb eszkalációja következhet be. Más hírek szerint amerikai és kínai tisztviselők hétfőn közölték, hogy keretmegállapodás született a TikTok amerikai tulajdonba helyezéséről, amelyet pénteken Trump és Hszi Csin-ping közös telefonhívása erősít majd meg.
A kamatcsökkentési várakozások nyomást gyakoroltak a dollárra, amely kedden július 24. óta a legalacsonyabb szintre esett a főbb devizákkal szemben.
Az ausztrál dollár az elmúlt hetekben felülteljesített, mert a piac arra számít, hogy a Fed újraindítja a kamatcsökkentéseket, ami pozitív a globális gazdasági kilátásokra nézve, miközben a kereskedelmi bizonytalanság is enyhült
– mondta Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australiadevizastratégája.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.