Kamatcsökkentési lázban a részvénypiac - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Emelkedett kedden az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac. A dollár gyengült, a befektetők arra számítanak, hogy az amerikai jegybank, a Fed ezen a héten újraindítja lazítási ciklusát.

Részvénypiac: a befektetők biztosra veszik a Fed kamatcsökkentést, a kérdés a jegybanki kommunikáció / Fotó: AFP

A piacok alig reagáltak arra a hírre, hogy az amerikai szenátus szoros szavazással jóváhagyta Stephen Miran kinevezését a Fed kormányzótanácsába, miközben egy fellebbviteli bíróság elutasította Donald Trump elnök kérelmét, hogy menessze Lisa Cook Fed-kormányzót. Mindkét lépésről úgy vélték, hogy nem befolyásolja érdemben a Fed szerdai döntését, ahol egy 25 bázispontos kamatvágást már teljes mértékben beárazott a piac.

Biztos vannak aggodalmak a Fed politikai befolyásolása és Trump elnök nyomásgyakorlása miatt… hogy úgymond a saját embereivel töltse fel a testületet

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. „De azt gondolom… a 25 bázispontos kamatvágás továbbra is érvényben marad” - tette hozzá.

Kamatcsökkentési lázban a részvénypiac

A közelgő kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások az elmúlt napokban jó hangulatban tartották a piacokat, és új csúcsokra hajtották a részvényeket.

Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely azonban nem tartalmazza a japán indxeket) kedden több mint négyéves csúcsra emelkedett,

Japánban a Nikkei és Topix indexek új rekordokat döntöttek.

Az EUROSTOXX 50 határidős indexe stagnált,

a londoni FTSE futures 0,08 százalékkal,

a frankfurti DAX futures 0,03 százalékkal emelkedett.

A piacok számára ugyanolyan fontos lesz a Fed tagjainak úgynevezett „dot plot” kamatpálya-előrejelzése, mint Jerome Powell elnök útmutatása a további lazítás mértékéről és üteméről. A határidős piacok már 127 bázispontnyi csökkentést áraznak 2026 júliusáig, így egy ennél kevesebb lazításra utaló jegybanki kommunikácó csalódást kelthet a befektetőkben.

Úgy tűnik, mostanra elég sok kamatcsökkentést beárazott a piac. Összességében ez azt sugallja, hogy egy szigorúbb meglepetés küszöbe alacsonyabb, mint egy lazább kommunikációé

– mondta Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője. "Valószínű azonban, hogy a Fed kitart a megszokott óvatos kommunikáció mellett, és nem árul el sokat" - tette hozzá.

A hongkongi Hang Seng Index 0,08 százalékkal emelkedett,

a kínai CSI300 blue-chip index 0,38 százalékkal esett.

Az amerikai Nasdaq futures 0,14 százaélkkal, az S&P 500 futures 0,08 százalékkal emelkedett, miután mindkét index új történelmi csúcsot ért el az előző napi kereskedésben.

Ismét napirenden a Nvidia és a TikTok

Az Nvidia részvényei kissé gyengültek, miután Kína hétfőn azzal vádolta a mesterségesintelligencia-csipgyártót, hogy megsértette az ország versenyjogi szabályait – a kínai–amerikai kereskedelmi háború újabb eszkalációja következhet be. Más hírek szerint amerikai és kínai tisztviselők hétfőn közölték, hogy keretmegállapodás született a TikTok amerikai tulajdonba helyezéséről, amelyet pénteken Trump és Hszi Csin-ping közös telefonhívása erősít majd meg.