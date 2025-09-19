Deviza
vámháború
Donald Trump
Hszi Csin-ping
TikTok

Óriási az izgalom a TikTok körül Trump és Hszi megbeszélése előtt

Az amerikai és kínai elnök nemcsak az alkalmazásról, hanem a kereskedelmi kapcsolatokról is tárgyal majd. A Trump által indított vámháborúban hónapok óta szünet van, kérdés, tudnak-e tovább olvadni a kapcsolatok.
K. B. G.
2025.09.19., 10:09

A TikTok amerikai helyzetének rendezése lehet Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök pénteki megbeszélésének az egyik legfontosabb témája a kereskedelmi kapcsolatok mellett.

Hszi Csin-ping és Donald Trump három hónap után beszél egymással, most a TikTok és a kereskedelem kerül fókuszba / Fotó: AFP

A TikTok mellett a kereskedelem uralja majd Trump és Hszi tárgyalását

A két vezető három hónap óta első ismert telefonhívására péntek reggel kerül sor az amerikai keleti parti időszámítás szerint, célja a fagyos viszony javítása a két szuperhatalom között. A megbeszélésen akár egy személyes találkozó előkészítése is szóba kerülhet, például a dél-koreai APEC-csúcson, amelyet október 30. és november 1. között tartanak meg – írja a Reuters.

A TikTok amerikai kézbe adásához Peking jóváhagyása is szükséges, miközben a lehetséges vevők is ismertek már. Az alkalmazás működését az amerikai törvényhozás megtiltotta ugyan az országban, ám a Trump-adminisztráció a törvényt nem hajtja végre, hogy ne dühítse fel a TikTok felhasználóit. Trump ezt csütörtökön azzal indokolta, hogy 

a platform segítette a választási kampányát, és óriási értéket képvisel, ezért fontos lenne, hogy amerikai kézbe kerüljön, ahol tovább fejlődhet.

Az oldal amerikai megvásárlásával kapcsolatban továbbra is fennállnak kérdések, és az sem világos, hogy a kongresszus rábólint-e majd a tranzakcióra, melynek értelmében az alkalmazás szívét jelentő, a tulajdonos ByteDance birtokolta algoritmus is megmaradna. A törvényhozást egy ilyen egyezség azért aggaszthatja, mert továbbra is megmarad a kínai kémkedés vagy épp a közvélemény manipulációjának veszélye.

A TikTok mellett a Trump által elindított vámháború kérdéseinek rendezése is terítéken lesz, miután a kezdeti, mind a két oldalon három számjegyig felkúszó vámok májustól mérséklődtek, és a felek több kereskedelmi tárgyalást is folytattak. Kína a ritkaföldfémek terén megszerzett dominanciáját is ütőlapként használta a megbeszéléseken, míg a TikTok eladásának engedélyezését jutalomként használhatja. Az amerikai csipkorlátozások szigorítása, majd enyhítése után pedig úgy tűnik, hogy a területen elért kínai fejlődés eredményeképp az már egyre kevésbé számít adunak az amerikaiak kezében.

Bár a két ország közötti kereskedelem csökkent Trump beiktatása óta, Kína továbbra is az Egyesült Államok harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, és az amerikai kereskedelmi deficit legnagyobb forrása.

Trump és Hszi Csin-ping beszélgetésére várnak a tőkepiacok - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Kamatcsökkentési hullámot indíthat el az amerikai jegybank vágása. A részvénypiac az amerikai és a kínai elnök pénteki telefonbeszélgetését várja.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
727 cikk

 

