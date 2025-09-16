Szűkebb pénztárcák, gyengébb eladások: visszafogott ünnepi szezon vár az USA-ra – az akciók is eltűntek a boltok polcairól

Az Egyesült Államokban a 2025-ös ünnepi szezon online forgalma várhatóan lassabb ütemben bővül, mint tavaly – áll a Salesforce friss előrejelzésében. A kutatás szerint november 1. és december 31. között az online értékesítés 2,1 százalékkal 288 milliárd dollárra nőhet, míg egy évvel korábban még 4 százalékos volt a bővülés 282 milliárd dolláros összforgalom mellett.

A megélhetési válság a karácsonyt sem kíméli, a Salesforce adatai szerint az idei ünnepi szezonban is visszafogottabb online forgalomra számítanak az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ünnepi szezonban sem nyílnak ki a pénztárcák

A lanyhább növekedés mögött elsősorban a fogyasztók óvatosabb hozzáállása áll. Az emelkedő megélhetési költségek miatt sok vásárló inkább alapvető cikkekre költi a pénzét, és csak akkor csap le nagyobb kiadásokra, ha valóban jelentős akciókkal találkozik. A Salesforce szerint a kereskedők sem lesznek olyan nagyvonalúak a promóciókkal: az akciós kódokkal leadott rendelések száma enyhén csökkenhet, mivel a cégek a magasabb ellátási láncköltségek mellett szelektívebben adnak kedvezményt.

A kép vegyes:

miközben a Walmart és a Macy’s javította kilátásait;

a Mattel visszavágta várakozásait;

a Target pedig változatlanul hagyta éves előrejelzését.

Ez is azt mutatja, hogy a piac belső feszültségekkel néz szembe az ünnepi hajrá előtt.

A vásárlói magatartást tovább bonyolítja az importdíjak kérdése: a Salesforce szakértői szerint, ha a vásárlók többet fizetnek váratlan szállítási és importköltségek miatt, az még inkább visszafoghatja az e-kereskedelmet.

Az ünnepi szezon legfontosabb hete, a hálaadás és a Cyber Monday közötti Cyber Week, idén átlagosan 29 százalékos kedvezményeket hozhat. A legjobb ajánlatok a ruházati cikkek, a szépségápolás és a lakberendezés területén várhatók.

Érdekes fordulat ugyanakkor, hogy az MI-technológiák egyre nagyobb szerephez jutnak.

A Salesforce szerint az intelligens ajánlórendszerek és az MI-alapú vásárlástámogatás összesen 51 milliárd dollárnyi eladást hajthatnak, ami az online forgalom 18 százalékát jelentheti.

A kilátások tehát vegyesek: miközben az amerikai vásárlók szűkebb keretek között mozognak, a technológia új lendületet adhat az online kiskereskedelemnek. A kérdés az, hogy az óvatosság vagy az innováció lesz-e az erősebb tényező az ünnepi szezon végére.