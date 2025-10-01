Deviza
Már a nyugati elit is óvatosan költ: behúzta a féket a luxusingatlan-piac – golyóállónak hitték, most óriási repedések jelentek meg

A drágulás lassul, a készletek nőnek, és a vásárlók már nem hajlandók bármilyen árat kifizetni az aranyba burkolt lakásokért. Az amerikai luxusingatlan-piac sokáig sérthetetlennek tűnt, most viszont először mutatkoznak repedések, és nem is akármekkorák.
Nemes Tamás
2025.10.01., 09:10

Az évekig megállíthatatlannak tűnő amerikai luxusingatlan-piac most először mutatja a gyengülés jeleit: az eladások országosan csökkennek, a drágulás meredeken lelassult, miközben egyes városokban túl nagy a kínálat, másutt pedig éppen a készlet hiánya fékezi a piacot.

Housing along the coastline just outside Newport Beach, California, United States of America, North America amerikai luxusingatlan-piac
Az amerikai luxusingatlan-piac sokáig sérthetetlennek tűnt, most viszont először mutatkoznak repedések, és nem is akármekkorák / Fotó: Robert Harding via AFP

Az elmúlt években a luxuslakások tartották életben az amerikai ingatlanpiacot: a tehetős vásárlók akkor is pörgették a piacot, amikor a kamatemelések és a bizonytalan gazdasági kilátások elriasztották az átlagos háztartásokat. Most azonban meglátszott az első nagyobb törés. 

A Redfin ingatlanügynökség adatai szerint augusztus végéig az előző évhez képest 0,7 százalékkal estek vissza a luxusingatlan-eladások, ami 2013 óta a legalacsonyabb nyári szint.

Az árak sem hasítanak úgy, mint tavaly: a luxusnak számító, felső 5 százalékba tartozó ingatlanok medián eladási ára 1,25 millió dollárra emelkedett, ami 3,9 százalékos növekedés – szemben a 2024-es 6 százalék feletti ütemmel.

A szakértők szerint

  • a piaci bizonytalanság,
  • az év elején kirobbant vámháború
  • és a vagyonok ingadozása 

hűtötte le a vásárlók kedvét.

A helyzet városról városra eltérő képet mutat. San Franciscóban például 13 százalékkal esett vissza az 5 millió dollár feletti tranzakciók száma, Dallasban pedig egy 12,5 millió dollárért kínált villát 11 millió körül sikerült csak értékesíteni. Bár a szektor vevői általában nem érzékenyek a magas kamatokra, túlfizetni azonban már ők sem hajlandók.

Kapkodnak a luxusingatlanokért, pedig Budapesten akár milliárd forintba is kerülhetnek

A magyar luxusingatlanok árai a 300 milliótól a csaknem kétmilliárd forintig terjed, a medián négyzetméterár 1,6 millió forint. A prémiumminőségű és kulcsrakész villákat néhány hónap alatt elkapkodják. A gazdagok elsősorban Budán, Pest vármegyében és Balatonfüreden keresik a luxusingatlanokat.

Miami ezzel szemben a kínálat hiányától szenved. Bár a mediánár 4,2 millió dollárra emelkedett, az eladások egy év alatt közel 20 százalékkal estek vissza. A kínálat szűkössége felhajtotta az árakat, egy tavaly 23,9 millióért eladott vízparti villa ma már 32 millióért készül újra a piacra.

Váratlan nyertesek az amerikai luxusingatlan-piacon

Közben egyes piacokon ellenkező tendencia látszik. Indianapolisban és Fort Worthben két számjegyű volt a százalékos növekedés: előbbiben 19, utóbbiban 14 százalékkal több luxusotthont adtak el, mint tavaly. Egy 12 millió dollárra hirdetett carmeli birtok például alig két hónap alatt kelt el 11,75 millióért.

A nemzeti trend azonban így is egyértelmű: nő a kínálat. Országosan 9,5 százalékkal több luxusingatlan került a piacra, mint tavaly, ami a koronavírus-járvány alatt elapadt készletek után most látványos fordulat. 

Az okok változatosak, s bár a költözés, a válás és az öröklés továbbra is az élen állnak, egyre több tulajdonos dönt úgy, hogy likviditást próbál nyerni bizonytalan időkben.

A kérdés most az, hogy a Federal Reserve szeptemberi kamatcsökkentése új lendületet ad-e az eladásoknak. A The Wall Street Journal elemzése szerint ráadásul arra is utalnak jelek, hogy sok potenciális vevő gondolkodik a befektetésen, mielőtt ismét beszűkülne a kínálat.

A luxuspiac tehát közel sem omlott össze, de elvesztette legyőzhetetlen hírnevét és lendületét – a repedések pedig egyre látványosabbak.

New York-i luxusingatlan-ügynökök: menekülnének a gazdagok – ez az oka

Zohran Mamdani demokrata előválasztási győzelme után több vagyonos New York-i – köztük befektetők, techcég-alapítók és bankárok – komolyan fontolgatja a város elhagyását. A luxusingatlan-piacon máris érzékelhető a bizonytalanság.

 

 

