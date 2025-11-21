Deviza
nukleáris energia
Japán
atomerőmű

Így még nem számoltak le az orosz energiafüggőséggel: beizzítják a világ legnagyobb atomerőművét, az üzemeltetőről nincsenek túl jó emlékek

Szimbolikus lépés Japán számára a működési engedély. Az atomerőmű újraindítása és a szektor felélesztése segít megszabadulni a külföldi energiafüggéstől.
M. Cs.
2025.11.21., 10:09

Japán újraéleszti nukleáris szektorát, hogy csökkentse az ország importját fosszilis energiahordozókból, és ennek érdekében részlegesen újraindulhat a világ legnagyobb atomerőműve. Az első reaktor újraindítását pénteken engedélyezte Niigata prefektúra kormányzója, de még meg kell szerezni hozzá a közgyűlés támogatását is.

atomerőmű
Ez az atomerőmű a legnagyobb a világon / Fotó: AFP

Hanazumi Hidejo a Kasivazaki-Kariva erőmű hét reaktorából egynek, a hatodiknak az újraindítását engedélyezte a Kjodo japán hírügynökség tudósítása szerint.

A hatalmas, 

4,2 négyzetkilométeren elterülő komplexumban

a 6,6-es erősségű 2007-es földrengés okozott károkat. A javítások után részlegesen újraindították ugyan, de a 2011-es földrengés és cunami után ismét leállították biztonsági aggályok miatt, ahogyan az akkor a szigetországban működő valamennyi, 54 nukleáris reaktort.

Az ország így nagymértékben függővé vált a fosszilis tüzelőanyagok importjától, és sebezhetővé az ellátási zavarokkal és áringadozásokkal szemben.

A TEPCO-é a világ legnagyobb atomerőműve

A fukusimai tragédia óta most kapott először engedélyt az üzemeltető Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) a működés újrakezdésére. A nukleáris erőművek további újraindítását támogatja a múlt hónapban hivatalba lépett Takaicsi Szanae kormányfő is 

  • az energiabiztonság erősítése 
  • és az importált energia költségeinek csökkentése 

érdekében, amely Japán villamosenergia-termelésének 60-70 százalékát teszi ki.

Bear warning sign in Fukushima Nuclear Power Plant accident zone
A fukusimai katasztrófa megrengette  japán bizalmát / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

„Az újraindítás rendkívül fontos az energiaellátás és a villamosenergia-árak csökkentése, valamint a dekarbonizált energiaforrások biztosítása szempontjából” – hangsúlyozta pénteken Kihara Minoru kabinetfőtitkár a Reuters tudósítása szerint.

A hírügynökség emlékeztetett, hogy 

az 54 korábban működő reaktorból 33 maradt működőképes,

és ezek közül eddig 14-et indítottak újra. Egy júniusban hatályba lépett törvény lehetővé teszi, hogy akár több mint 60 évre meghosszabbítsák az ország atomreaktorainak üzemidejét.

Szimbolikus jelentőségű a döntés

A TEPCO azt remélte, hogy a 7-es reaktor is kap működési engedélyt; a kettő együtt 2710 megawattnyi elektromos áram termelésére képes, ami a teljes erőmű teljesítményének a harmada. Nem tudni, hogy a kormányzó döntésében szerepet játszott-e a japán nukleáris szabályozó egy nappal korábbi jelentése, amely szerint nem kezelték megfelelően az erőmű bizalmas biztonsági dokumentumait.

A jelentés hatására csütörtökön 1,3 százalékkal gyengült a TEPCO részvényárfolyama.

A hét reaktorból egy indulhat újra / Fotó: AFP

A Bloomberg értékelése szerint a kormányzó döntése hatalmas szimbolikus jelentőséggel bír, és a legerősebb jel arra, hogy Japán ismét a nukleáris energia elé fordul, megszünteti a függőségét a részben Oroszországból importált földgáztól, valamint a széntől, ami segít elérni a kitűzött célt, a karbonsemlegességet 2050-re.

Megosztott a közvélemény

A Honsú partján fekvő hatalmas erőmű régóta várt részleges újraindítása óriási jelentőségű a TEPCO számára is, amely a fukusimai erőművet is üzemeltette.

A 2011-es atomkatasztrófa volt a legsúlyosabb Csernobil óta. A cég azóta is fizeti az árát, az év elején 903 milliárd jenes leszerelési költséget számolt el. (Egy japán jen 2,1 forint.)

Már csak egyetlen akadály maradt a reaktor tényleges újraindítása előtt: 

a kormányzónak bizalmi szavazást kell kérnie döntéséről a prefektúra közgyűlésétől 

a december 2-án kezdődő rendes ülésszakon.

Niigata lakosai megosztottak a kérdésben, de a biztonsági intézkedésekről szóló pontos információk közlése segíthet meggyőzni a kétkedőket.

 

1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

Az építési és közlekedési miniszter szerint jó üzletet kötöttek a Stadlerrel. Lázár János közölte, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.
9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

