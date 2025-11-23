Egyre többen fordítanak hátat a Google-nek – így alakul át az online világ

A keresés világa gyorsan átalakul, a Google dominanciája pedig ugyan még erős, de az internet egyre inkább kisebb, specializált közösségekre szakad. A felhasználók ma már nem egyetlen keresőmotorra támaszkodnak, hanem arra, amelyik a legjobban illik az adott helyzethez – mutatott rá cikkében a Business Insider, amely különböző kutatásokra hivatkozva összeszedte, hogy az amerikai internetezők a leggyakrabban milyen felületeken keresnek választ a kérdéseikre.

Egyre többen fordítanak hátat a Google-keresőnek / Fotó: Shutterstock

Az amerikai McKinsey felmérése szerint a fogyasztók egyre inkább a mesterséges intelligencia (MI)-alapú chatfelületeket részesítik előnyben, amikor vásárláshoz kérnek segítséget.

Soha nem volt még ilyen könnyű hátat fordítani a Google-keresőnek

A leginkább a fiatalok fordulnak el a Google-től. A Forbes Advisor és a Talker Research kutatása alapján a Z generáció 46 százaléka már inkább a TikTokon, a Redditen vagy az Instagramon keres, mint a Google-ön. Ez összhangban van a Google saját elemzéseivel is, amelyek szerint a fiatalok körében gyorsan nő a közösségi alapú keresések aránya.

A keresést egyre több platformon végzik az emberek. Bár a Google továbbra is uralja a globális piac közel 90 százalékát, a vállalat pozícióját több irányból is kihívás éri: egyrészt az MI-eszközöktől, másrészt a közösségi videómegosztóktól, illetve új startupoktól, amelyek egy-egy speciális keresési igényt céloznak meg.

Az Egyesült Államokban már többen fordulnak közösségimédiához, mint olyan MI-alapú keresési megoldásokhoz, mint a ChatGPT vagy a Microsoft Copilot

az EMARKETER felmérése szerint.

A Google válaszként bevezette a MI-áttekintések funkciót, és továbbra is hatalmas bevételt termel. Az Alphabet, a Google anyavállalata, legutóbbi pénzügyi jelentése szerint a keresési forgalomból származó negyedéves árbevétele 56,6 milliárd dollár volt, és még mindig ez a cég legerősebb üzletága.

A felhasználók az igényeik alapján különböző platformokhoz fordulnak

Ha például új receptet keresnek, az MI-chatbotok gyorsan összeállítanak egy egyedi javaslatot az otthon lévő alapanyagok alapján. A TikTok vagy az Instagram a főzési folyamatot is bemutatja videón. A receptkeresés ezért is lett a TikTok egyik legnépszerűbb funkciója az Adobe kutatása szerint.

Nyaralás tervezésekor a közösségi videók segítségével akár élőben láthatnak szállodát, éttermet vagy úti célt. A TikTok idén egy olyan funkciót is bevezetett, amellyel közvetlenül videók alapján foglalható szállás.

A lakberendezési vagy divatinspirációt keresők útja legtöbbször Pinteresten kezdődik az amerikaiak körében. Ez a platform vezet a „dizájn-központú” keresésekben, és a „vintage őszi hangulat” angol nyelvű kifejezése például 1 074 százalékos növekedést mutatott az idei évben. A TikTok és az Instagram szintén kiemelt platformjai az inspirációgyűjtésnek, míg konkrét termékkereséshez sokan fordulnak az Amazonhoz vagy a Walmart online felületeihez.