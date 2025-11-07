Annyira jól sikerült a lobbi, hogy szépen behódolt Brüsszel: egyesek már bontják a pezsgőt, oda a nagy szigor

Az Európai Bizottság szünetet rendelhet el a mesterséges intelligencia szabályozását célzó jogszabályok életbe lépése terén, miután mind az Egyesült Államok, mind a nagy amerikai tech-cégek intenzív lobbitevékenységet fejtenek ki a szabályozással szemben, melynek eredményeképp például az európaiak letilthatják a Facebook gőzerővel tukmált csetbotját, ha arra nem kíváncsiak.

A mesterséges intelligencia uniós szabályait terhesnek érzik az amerikai tech-óriások/Fotó: Northfoto

A tech-óriások nem örülnek a mesterséges intelligencia szabályozásának

A Reuters összefoglalója szerint a lépés előtt olyan, a mesterséges intelligencia megoldásokat kéretlenül is erőltető tech-cégek, mint a Meta vagy az Alphabet hónapokig lobbiztak a bizottságnál, mely felé a Trump-adminisztráció irányából is érkezett nyomás.

Az Európai Unió tárgyal a Trump-adminisztrációval a mesterséges intelligencia és más digitális szabályozás átalakításáról,

melynek célja a szabályok egyszerűsítése és mely csomagot egy vezető uniós tisztviselő szerint november 19-én fogadhatnak el.

Az uniós MI szabályozás tavaly augusztusban lépett életbe, ám annak egyes részei csak a következő években léphetnek hatályba. Júliusban a bizottság egy szóvivője még tagadta, hogy a testület változásokra készülne a jogszabály esetében és arról beszélt, hogy a törvény elemei a lefektetett menetrendnek megfelelően lépnek majd életbe. Most azonban már az is felmerült, hogy egyes szabályok hatályba lépése kapcsán szünetet rendelhetnek el.