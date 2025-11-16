A ChatGPT fejlesztője lenézi a nyereséget, inkább világot akar hódítani

A ChatGPT mögött álló OpenAI továbbra sem készül a közeljövőben tőzsdei bevezetésre (IPO) – jelentette ki a cég pénzügyi igazgatója, Sarah Friar. A vezető a The Wall Street Journal Tech Live konferenciáján hangsúlyozta: a vállalat jelenleg a gyors növekedésre és a kutatás-fejlesztési beruházásokra koncentrál, a nyereségesség elérése pedig másodlagos prioritás.

Az IPO elhalasztása nem meglepő azután, hogy az OpenAI idén októberben radikálisan átalakult: a nonprofit kutatólaborból közhasznú profitorientált céggé (PBC) vált, létrehozva az OpenAI Group PBC nevű, 500 milliárd dollárosra becsült entitást. A nonprofit alapítvány (immár OpenAI Alapítvány) 26 százalékos részesedést és igazgatósági helyeket tart meg, de a profitorientált részleg önállóan működik.

A legnagyobb tulajdonos a Microsoft lett 27 százalékkal. A vállalatot Sam Altman, Elon Musk és Greg Brockman 2015-ben nonprofit kutatólaboratóriumként alapította, hogy az emberiség javát szolgáló MI-t fejlesszen, ami nem függ céges prioritásoktól. Musk még 2018-ban távozott, de 2020. szeptemberig továbbra is hozzájárult a cég működéséhez.

Az OpenAI 2021-ben érte el az első áttörést, és bemutatta a DALL-E nevű, mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eszközét, amely nagy visszhangot keltett. A startup ezután 2022 novemberében mindenkinek elérhetővé tette a ChatGPT-t, ami alig pár hét alatt több millió felhasználóhoz jutott el.

Az MI villámgyorsan meghódította az internetet, ami felkeltette a riválisok érdeklődését is és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását, valamint a vállalatok azzal igyekeznek a hírekbe kerülni, vagy növelni az eladásokat, hogy termékeikbe MI-t építenek be. Így tett a Microsoft mellett Elon Musk, de van már orosz és kínai csetbot is.

Mit nevezünk mesterséges intelligenciának?

Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.