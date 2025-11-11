Deviza
Amit Magyarország elkerült: Bulgária rettegve készül a szankciókra, alig van üzemanyag-tartaléka

A Lukoilé a legnagyobb bolgár finomító. A szankciók előtt haza kellene vinni Bulgária külföldön lévő olaj- és üzemanyag-tartalékait is.
M. Cs.
2025.11.11., 13:58

Bulgária egyetlen hónapra elegendő benzintartalékkal rendelkezik tíz nappal azelőtt, hogy életbe lépnek az orosz Lukoillal szembeni amerikai szankciók. A cégé az ország legnagyobb olajfinomítója, és birtokolja a legtöbb tároló- és csővezeték-infrastruktúrát is.

Bulgária Lukoil burgaszi finomító
A burgaszi finomító kulcsfontosságú Bulgária üzemanyag-ellátása szempontjából / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban jelentette be a büntetőintézkedéseket a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Lukoil és a Rosznyefty ellen, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse Vlagyimir Putyint, és lezárja az ukrajnai háborút. A szankciók része, hogy a két vállalatnak el kell adnia külföldi érdekeltségeit, amelyek egyike a burgaszi finomító.

Eredetileg úgy tűnt, hogy a Lukoil megtalálta a tökéletes vevőt külföldi érdekeltségeire, a Guvnor azonban visszalépett az üzlettől. A Lukoil így kénytelen lehet részletekben, egyesével eladogatni az eszközeit – valószínűleg jelentős árengedménnyel.

Külföldön van Bulgária tartalékának nagy része

A bolgár kormány arra készül, hogy átvegye az irányítást az ország ellátása szempontjából kritikus fontosságú burgaszi finomító felett, az ehhez szükséges jogszabály-módosítást már el is fogadta a parlament.

A gyors intézkedéseket az indokolja, hogy kevés üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország.

Az illetékes állami ügynökség elnöke, Asszen Aszenov kedden azt nyilatkozta, hogy 

  • 35 napra elegendő benzin 
  • és több mint 50 napra elegendő dízel 

áll rendelkezésre.

Ez riasztónak tűnik, de energiaelemzők szerint az országnak több kőolaj- és olajtermékkészlete van Bulgárián kívül, azokat azonban haza kell hoznia, mielőtt a Lukoil csővezeték-hálózata szankciók hatálya alá kerül.

Egy hónapra elég benzin maradt / Fotó: AFP

„A kész üzemanyagok 50 százaléka az Európai Unió más tagországaiban van, ahogy a kőolaj egy része is, ami azt jelenti, hogy a kormánynak minél hamarabb aktiválnia kell ezeket a szerződéseket” – mondta a Reutersnek Martin Vladimirov, a szófiai Demokráciakutató Központ energia- és éghajlatprogramjának igazgatója.

Sokasodnak a Lukoil gondjai

Bulgária, amely 2026. január 1-jén bevezeti az eurót, a szankciók bejelentése óta lépéseket tett az ellátás biztosítása érdekében. 

Ideiglenesen betiltotta egyes üzemanyagok, főként a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportját az EU tagállamaiba.

A héten a bolgár hatóságok ellenőrzéseket végeztek, és biztonsági intézkedéseket hajtottak végre a burgaszi finomítóban, amit a hatóságok a kritikus infrastruktúra megóvását szolgáló intézkedésként jellemeztek.

A Lukoilt azonban nem csupán Bulgáriában húzza az ág: vis maiort kellett hirdetnie az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőn; ez az orosz olajipari óriás legértékesebb, 1,8 milliárd dolláros külföldi vagyontárgya, amelytől meg kell válnia a szankciók miatt. 

 

