Roncsfutamba küldte a Rheinmetallt a béke reménye, de a magyar Rába minden kanyarból visszabillen

Már a második kereskedési napon szórják a hadiipari részvényeket az európai tőzsdéken, így a pesti parketten is. Érdekes, hogy a Rába, bár meredek kanyarokat vesz a kurzus, még ebben a hangulatban sem fékez.

Beadták a hadiipart, de a Rába nem fékez / Fotó: Kallus György

Újabb gyásznapot tart a védelmi szektor Európában

Már pénteken is zuhant a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat részvényárfolyama, miután kiszivárgott Donald Trump amerikai elnök béketervének tartalma. De a tankokhoz, hadihajókhoz és repülőgépekhez hajtás- és vezérlőtechnológiát szállító Renk részvényei is gyengültek. Visszavetette a katonai radarrendszereket, optikai eszközöket és elektronikus hadviselési rendszereket fejlesztő és gyártó Hensoldt papírjait is a béke lehetősége. És a frankfurti tőzsdén nemrégiben debütált Thyssenkrupp Marine System (TKMS) hadihajó- és tengeralattjáró-gyártó is veszített értékéből.

Hétfőn is folyatódott a hadiipar lejtmenete:

közel 5 százalékot csúszott a Rheinmetall,

majd ugyanennyit szánkázott a TKMS,

bő 4 százalékot esett a Hensoldt,

szűk 4 százalékot gyengült Renk.

A pesti parkett is beszakadt a hadiipar alatt, de az esés vásárlókat vonz

Pénteken mindent szórtak a pesti tőzsdén, aminek csak köze van a védelmi iparhoz. A második legforgalmasabb papír volt a múlt hét utolsó kereskedési napján a 4iG, melyet blue chipnyi forgalommal öntöttek a pesti parkettre. De már pénteken is megjelentek a vásárlók 4450 forintnál.

Hétfőn valamelyest enyhült a nyomás, a 4iG már csak a negyedik legforgalmasabb papír és

most is veszik 4500 forint magasságában.

Ami nem véletlen. Aligha valószínű, hogy a békekötés egyúttal a fegyvergyártás alkonyát is jelentené. Más szóval, a korrekció beszállási pontokat kínál.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy évvel ezelőtt még ezer forint alatt jegyezték a részvényt.