Lázár János kedden a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán több témát is érintett, köztük a magyar autópálya-matricák jövőjét is. Az építési és közlekedési miniszter elmondása szerint tárcája 27 állami vállalatot felügyel, melyek 61 ezer embert foglalkoztatnak, így ők az ország legnagyobb munkaadója, mivel ők 49 900 MÁV- és Volán-dolgozónak is munkát adnak.

Autópálya-matrica 2026: váratlan bejelentést tett a kormány, nagy kedvezményeket vezet be a magyaroknak – ők tudják majd igénybe venni / Fotó: Purger Tamás

Lázár János arról beszélt most, hogy a tárcájához került a jegypolitika, június 1-jétől kedvezmények lépnek életbe a magyar autópálya-matricánál. Ez kifejezetten a magyar családokat hozhatja előnybe. A cél, hogy

csak magyarok kapják, külföldiek nem kaphatnak kedvezményt,

és családi alapon kell gondolkodni. „Erre teszek ígéretet, már tettem a fideszes képviselőknek is és a frakciónak is” – mondta a miniszter.

Nem ezek az első autópályamatrica-kedvezmények

Szeptemberben hivatalosan is elindult az M1-es autópálya kétszer három sávossá bővítése. A munkálatok évekig tartanak majd, megnehezítve az autópályán való közlekedést. A személyautóval közlekedő, a sztrádát rendszeresen használók számára a közlekedési nehézségek kompenzálására egyedi „négymegye-matricát” vezetnek be 2026. január 1-jétől. A regionális matrica elsődleges célja a főként helyi, az autópályát gyakran használó lakosok kompenzálása a bővítési munkálatok miatt.

A regionális matrica az érintett négy megye (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) összes többi fizetős útjára is érvényes lesz.

A matricát D1M, D1 és U kategóriában 15 ezer, D2 kategóriában 30 ezer forintért lehet megvásárolni január 1-jétől.

Januártól életbe lép az új rendszer – más szedi az útdíjakat Magyarországon

2026. január elsejétől a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) közfeladatai – az úthasználati díjak beszedése és az ehhez kapcsolódó rendszer-üzemeltetés – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe kerülnek. A fúzió elsődleges célja a hatékonyság növelése.

Az átszervezés révén csökkennek a rendszerek fenntartására és fejlesztésére, valamint az útdíjbevételt csökkentő külső szolgáltatókra fordított költségek.

Ezzel párhuzamosan a beszedett díjakból származó bevételek nagyobb része közvetlenül a hazai úthálózat fenntartását és fejlesztését szolgálja majd, anélkül, hogy az úthasználók terhei növekednének.