Ennyi volt: bezár a világ egyik legnagyobb naperőműve, Robert Ficónál betelt a pohár – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei februárban

A kormányok néha rossz lóra tesznek, ez történt a Mojave-sivatagban, a kaliforniai–nevadai határ közelében lévő Ivanpah naperőművel. A Los Angeles Times a világ legrondább naperőművének minősítette a 2014 óta működő létesítményt, amelyet akkor a napenergia jövőjeként hirdettek. Alig több mint egy évtizeddel később bezárják.

Ez a naperőmű egy rossz projekt részeként épült / Fotó: Bing Guan / Reuters

Ennek a naperőműnek az üzleti modellje nem jött be

Az erőmű társtulajdonosa, az NRG Energy januárban jelentette be, hogy felbontja az áramszolgáltatókkal kötött szerződéseket, és a hatósági jóváhagyástól fűggően 2026 elejétől leállítja a létesítményt. A naperőmű tervezésekor még áttörésnek tekintették az itt alkalmazott, koncentrált vagy termikus napenergia technológiáját. Úgy működik, hogy

több százezer számítógép-vezérelt tükör, heliosztát követi a napot,

a sugarakat három toronyra koncentrálja, amelyek tetején vízzel töltött kazán van.

A nap koncentrált energiája ezt a vizet gőzzé alakítja,

amely egy turbinát meghajtva termel áramot.

A projektet a kormány 1,6 milliárd dolláros hitelgaranciával segítette, két közműszolgáltató pedig 2039-ig szóló áramvásárlási szerződést kötött az NRG-vel. Azonban azóta kiderült, hogy a technológia soha nem működött olyan jól, mint tervezték, és az üzemeltetése is körülményes volt. Még nagyobb baj, hogy időközben a rivális fotovoltaikus energia nagyon olcsó lett. Így, bár a termelt energia ára 2009-ben, a szerződések megkötésekor még versenyképes volt, ma már nem az.

Csődbe mennek a magyar cégek a román határnál

Románia schengeni csatlakozása miatt megszűntek a kilométeres sorok a nyugati határnál. Ez áldás a sofőröknek, de például a nagyváradi autópálya-matricás konténerek alkalmazottai attól tartottak, hogy megszűnnek a vállalkozásaik.

A kutasok is panaszkodtak: egy benzinkút tulajdonos szerint a Schengenbe való belépés után drasztikusan lecsökkent a közlekedés, mert már nem jönnek a kamionok, és az autók is elkerülik. Összességében 30-40 százalékkal esett a forgalma.

A helyiek számára is hátrány, hogy Románia belépett a schengeni megállapodásba, mert senki sem vált náluk valutát, és üresek az éttermek is. Mircea Onea nagylaki polgármester szerint a forgalom csökkenése és egyes kereskedelmi cégek csődje is negatív spirált indít majd el, hiszen az előbbiek miatt a helyi költségvetés bevételei is esnek.