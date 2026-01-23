A háborús gépezet kulcsa Amerika kezében van — Interjú Radek Vondracekkel, a cseh képviselőház volt elnökével a V4 "klinikai haláláról" és reneszánszáról

A V4-es államok kormányfői és parlamenti szintű egyeztetéseit rendszeressé kellene tenni a közös uniós fellépés érdekében a cseh képviselőház volt elnöke, Radek Vondracek szerint. A cseh képviselőház volt elnöke a Danube Institute által szervezett panelbeszélgetésen vett részt, amely során beszámolt Csehország nemzetközi pozíciójáról, illetve arról, hogy amerikai szemszögből egyre vonzóbb bizalmat és tőkét fektetni a Kelet-európai országokba, mióta a V4 csoport reneszánszát éli. Interjúnk.

Radek Vondracek a cseh képviselőház tagja és az ANO tag. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mi Csehország szerepe a V4 újjászületésében?

Nos, mindig is úgy gondoltam, hogy a V4 egy kiváló projekt, ami magától értetődő, és nem kell semmit tennünk érte. Az elmúlt négy év után és a korábbi kormányunk után rájöttünk, hogy mindig meg kell őriznünk, dolgoznunk kell rajta és tenni kell érte valamit. Az elmúlt négy évben a V4 klinikai halál állapotában volt.És sajnos be kell vallanom, hogy a cseh előző kormány is részt vett ebben a folyamatban. Mindig akkor, amikor valamelyik Brüsszel politikájához közel álló politikai párt vagy politikai mozgalom nyeri a választásokat, nyomás nehezedik a V4-re.

Karrierem során voltam szóvivő is, így bejártam az egész világot, és azt tapasztaltam, hogy a V4 egy nagyszerű márka. Még Mexikóban és Kínában is kérdeztek a V4-ről. Mindannyian ismerték a Visegrádi Csoport márkát.

Az Európai Unión belüli siker valamilyen módon összefüggött az illegális migrációval, mert ez valójában a V4 győzelme volt tíz évvel ezelőtt. És ezt nem bocsátották meg. Néhány brüsszeli politikusnak nem kényelmes a V4 csoporttal tárgyalni, mert az valódi erőt jelent, valódi hatalmat jelent az Európai Unión belül. Most tehát itt az ideje újjáépíteni.

Azt mondom, épp itt az ideje a V4 reneszánszának.

Hogyan lehet fenntartani stabil, bizalmi alapú együttműködést Magyarországgal akkor is, ha az ideológiai különbségek időről időre feszültségeket okoznak az Európai Unión belül?

Az ideológiai nézeteltérések miatt vitáink, félreértéseink voltak, megszakítottuk a kommunikációt, de ez utólag tekintve hiba volt. Jó kapcsolatot kell ápoljunk Magyarországgal is, nem számít, ki nyeri a választásokat. Természetesen vannak barátaim itt Magyarországon, és igen, többségük a Fideszhez tartozik. Úgy vélem, hogy Orbán Viktor fontos szereplő az Európai Unióban, sokszor ő volt az első, majd mások csatlakoztak hozzá, és különleges szerepet tölt be az Európai Unióban. Egyszer a cseh hatóságok alkalmazottai mesélték nekem az Európai Parlament új jogszabályainak elfogadásával kapcsolatban, hogy szerintük ez a (bizonyos — a szerk.) javaslat helytelen, de azért inkább megvárták Orbán Viktort, hogy hozzájuk csatlakozhassanak, így mégsem kell elsőként kimondanunk a dolgokat. Mi így próbálunk koncentrálni a barátságra, a jó kapcsolatokra, és a mi együttműködéseinket már nem fogja semmilyen választás megváltoztatni.