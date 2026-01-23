A háborús gépezet kulcsa Amerika kezében van — Interjú Radek Vondracekkel, a cseh képviselőház volt elnökével a V4 "klinikai haláláról" és reneszánszáról
A V4-es államok kormányfői és parlamenti szintű egyeztetéseit rendszeressé kellene tenni a közös uniós fellépés érdekében a cseh képviselőház volt elnöke, Radek Vondracek szerint. A cseh képviselőház volt elnöke a Danube Institute által szervezett panelbeszélgetésen vett részt, amely során beszámolt Csehország nemzetközi pozíciójáról, illetve arról, hogy amerikai szemszögből egyre vonzóbb bizalmat és tőkét fektetni a Kelet-európai országokba, mióta a V4 csoport reneszánszát éli. Interjúnk.
Mi Csehország szerepe a V4 újjászületésében?
Nos, mindig is úgy gondoltam, hogy a V4 egy kiváló projekt, ami magától értetődő, és nem kell semmit tennünk érte. Az elmúlt négy év után és a korábbi kormányunk után rájöttünk, hogy mindig meg kell őriznünk, dolgoznunk kell rajta és tenni kell érte valamit. Az elmúlt négy évben a V4 klinikai halál állapotában volt.És sajnos be kell vallanom, hogy a cseh előző kormány is részt vett ebben a folyamatban. Mindig akkor, amikor valamelyik Brüsszel politikájához közel álló politikai párt vagy politikai mozgalom nyeri a választásokat, nyomás nehezedik a V4-re.
Karrierem során voltam szóvivő is, így bejártam az egész világot, és azt tapasztaltam, hogy a V4 egy nagyszerű márka. Még Mexikóban és Kínában is kérdeztek a V4-ről. Mindannyian ismerték a Visegrádi Csoport márkát.
Az Európai Unión belüli siker valamilyen módon összefüggött az illegális migrációval, mert ez valójában a V4 győzelme volt tíz évvel ezelőtt. És ezt nem bocsátották meg. Néhány brüsszeli politikusnak nem kényelmes a V4 csoporttal tárgyalni, mert az valódi erőt jelent, valódi hatalmat jelent az Európai Unión belül. Most tehát itt az ideje újjáépíteni.
Azt mondom, épp itt az ideje a V4 reneszánszának.
Hogyan lehet fenntartani stabil, bizalmi alapú együttműködést Magyarországgal akkor is, ha az ideológiai különbségek időről időre feszültségeket okoznak az Európai Unión belül?
Az ideológiai nézeteltérések miatt vitáink, félreértéseink voltak, megszakítottuk a kommunikációt, de ez utólag tekintve hiba volt. Jó kapcsolatot kell ápoljunk Magyarországgal is, nem számít, ki nyeri a választásokat. Természetesen vannak barátaim itt Magyarországon, és igen, többségük a Fideszhez tartozik. Úgy vélem, hogy Orbán Viktor fontos szereplő az Európai Unióban, sokszor ő volt az első, majd mások csatlakoztak hozzá, és különleges szerepet tölt be az Európai Unióban. Egyszer a cseh hatóságok alkalmazottai mesélték nekem az Európai Parlament új jogszabályainak elfogadásával kapcsolatban, hogy szerintük ez a (bizonyos — a szerk.) javaslat helytelen, de azért inkább megvárták Orbán Viktort, hogy hozzájuk csatlakozhassanak, így mégsem kell elsőként kimondanunk a dolgokat. Mi így próbálunk koncentrálni a barátságra, a jó kapcsolatokra, és a mi együttműködéseinket már nem fogja semmilyen választás megváltoztatni.
Ez a kiemelt álláspont megegyezik az Európai Parlamentben is a magyar politikával kapcsolatban?
Én az ANO mozgalom tagja vagyok, és a vezetőnk, Andrej Babis Orbán Viktorral együtt alapította meg a Patrióták Európáért szervezetet. Ez egy új erő, a harmadik legnagyobb politikai frakció az Európai Parlamentben. Természetesen vannak bizonyos preferenciáim, így ez nagyon közel áll a politikai nézeteimhez.
Mik a Patrióták elsődleges céljai? Melyek azok a fontos pontok, amelyek változást hozhatnak az EU-ban?
Megmenteni az Európai Uniót. Mert még mindig hiszünk az Európai Unió eszméjében, még mindig hiszünk a szuverén nemzetállamok együttműködésében, az egyenrangú együttműködésben. Nincs brüsszeli irányítás, nincs föderalizáció, nincs centralista elképzelés. Ez az, amit a Patriots jelent Európában, és én ezt őszintén hiszem. Ha nem változtatunk ezen, ha nem készítjük elő az Európai Unió reneszánszát, akkor ez egy zsákutca, az Európai Unió vége. Az illegális migráció, a Zöld Megállapodás – ez lehet az Európai Unió vége.
Hogyan fog kinézni Európa, ha a Patrióták üzenete célba ér és úgy tűnik, hogy gazdaságilag és mentálisan is eléri az embereket?
Célunk visszatérni a gyökerekhez, eltörölni az egész bürokráciát, illetve akár megváltoztatni az Európai Unió főbb szerződéseit, egyszerűbbé és koncentráltabbá tenni az Európai Alkotmányt. Szeretnénk koncentrálni a konszenzusos szavazásra annak érdekében, hogy minden állam valóban egyenlő lehessen.
Nincs szükségünk több ezer oldalnyi új törvényre. Csak tisztelnünk kell egymást, és úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy az Európai Unió túlélje.
Az Európai Unió mottója: „Egység a sokféleségben”. Ez azért vicces, mert a jelenlegi Brüsszel szinte mindent ennek a mottónak az ellenkezőjét teszi.
Ez hogyan változtatja meg a háború a V4-csoporton belüli párbeszédek dinamikáját? Hiszen nem vonatkoztathatunk el attól, hogy egy politikailag turbulens környezetben kell összetartani az Európai Unión belül, amiért Magyarország szomszédja éppen háborúban áll Oroszországgal, szövetségese Izrael pedig éppen lezárt egy évekig nyúló háborút.
Nos, a V4 fő irányvonala az volt, hogy mindig megvitattuk és együttműködve megoldottuk azokat a kérdéseket, amelyekben megegyeztünk, és amelyekre koncentráltunk. Tehát nem oldottuk meg az egész világ és a világ összes problémáját. Irán kérdése nem az első számú téma a V4 napirendjén. Igaz, hogy az ukrajnai háború nagy hatással volt például a Cseh Köztársaság és Szlovákia közötti kapcsolatokra, amiért Szlovákia és a volt cseh kormány lemondta a kormányok közötti kölcsönös konzultációt.
A nemzetek, az emberek és a parlamentek közötti kapcsolat nagyon szoros, de kormányzati szinten voltak bizonyos félreértések. Amikor pedig ez a kommunikáció megszűnt, az hatással volt a V4-re. Az én szemszögemből nézve mi, csehek és szlovákok, mindig nagyon közel álltunk egymáshoz, mindig együttműködöttünk, és mi voltunk a V4 összetartó ereje.
Emlékszem olyan helyzetekre, amikor a lengyelek hozzám fordultak, és a mi és a szlovákok véleményét kérdezték, mondván, hogy mi úgyis egy állam vagyunk. Időnként a lengyelek nem értettek egyet a magyarokkal, és mi képesek voltunk kiegyensúlyozni ezeket a különböző véleményeket.
Most, a szünet után, a V4 újraindította a kommunikációt és érzem a levegőben, hogy ez változásokat hoz. Innentől leginkább arra koncentrálunk, ami összeköt minket, amibe a háború is beletartozik, mert nagy hatással van az Európai Unióra.
Ön nemrég szólásszabadsággal foglalkozó parlamenti albizottságot állított fel és kezdeményezte a DSA szabályozás reformját. Hogyan fogja ez megváltoztatni a kommunikációt az Európai Unión belül
Tudja, az elmúlt néhány évben minden megváltozott, mert a cenzúra a félrevezető információk elleni küzdelem mögé rejtőzött. Ez a legveszélyesebb dolog, ami a közéleti vitában felmerül. Én nagyon örülök, hogy Donald Trump nyerte a választásokat, ha másért nem, akkor azért, mert most az Egyesült Államok a szólásszabadság támogatója, és küzd az Európai Unióban bevezetett összes rossz jogszabály ellen.
Például a DSA most nagy téma, mert kénytelenek vagyunk bevezetni a cseh jogba. Ezt Lengyelország elutasította, Magyarország pedig már be is vezette.
Most pedig nekünk, mint hazafiaknak, el kell kezdenünk az európai szintű vitákat is megvívni a jogszabály reformjáról, mert tényleg, úgy kell, hogy fogalmazzal: számomra néha bűncselekménynek tűnik, amit a szólásszabadsággal tesznek.
Milyen erős egységet jelent a V4 újra?
Úgy gondolom, igen. Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mindig is saját szövetségeket fog kötni az Európai Unión belül. Ez normális, természetes. A V4-országok sokszor egymás ellen szavaznak, mert nem vagyunk teljesen egyformák, különböző érdekeink vannak. A fő gondolat, hogy csak tiszteljük azt a részt, amelyben összekapcsolódunk, azt a részt, amelyben ugyanaz a gondolkodásmódunk, és tiszteljük a másik részt is, tudja.
A V4 viszont jelenleg készen állhat arra, hogy képviselje érdekeinket, és ha erősek és egységesek vagyunk, az sokat jelent az Európai Unióban, hiszen Lengyelország 40 millió, Csehország majdnem 11 millió, Szlovákia 5,5 millió, Magyarország pedig közel 9 millió lakosú.
Együttesen ez egy nagyhatalom az Európai Unión belül.
És nagyszerű lenne, ha valamilyen módon együttműködhetnénk azon a szinten, hogy vezetőink az Európai Tanács előtt találkoznak, és valamilyen módon összehangolják tevékenységüket.
Nehezíti a V4 javaslatok érvényesülését az, hogy jelenleg az Egyesült Államok és Oroszország közötti kommunikációt helyezi előtérbe az Unió?
Ez (Csehországban — a szerk.) a választások előtti politikai küzdelem része volt. Ez volt a politikai spektrum egyik része, ők magukról azt mondják, hogy demokraták, mi pedig a többiek vagyunk. Ezért ezt nagyon kritizálták. Én úgy gondolom, hogy kell lennie valamilyen kommunikációs csatornának, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy diplomáciai szinten megállítsuk a háborút, megállítsuk a vérontást.
Mindig azt próbáltuk kommunikálni, hogy a háborús gépezet leállításának a kulcsa Amerika kezében van.
Közel három-négy évig hallgattam (az Európai Unió részéről — a szerk.), hogy az agresszorral nem létezik kommunikációs lehetőség, Oroszországot le kell győzni. Nos, ennyi haláleset és négy év után úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok kezdeményezése az egyetlen. Nagy reményünk van abban, hogy a konfliktus megoldódik a tűzszüneti tárgyalásokkal.