A patrióták megtorpedóznák Ursula von der Leyent — újra összefognak a Mercosur-megállapodás ellen

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba hangsúlyozta: "áll a bál" a Mercosur-megállapodás miatt, mivel az megnyitná az Európai Uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt.

Az Európai Patrióták találkozója Brüsszelben. / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

"Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná. A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt" — tájékoztatott a Fidesz Európai Parlamenti képviselője.

Gyorsan lezajlott az indítvány összeállítása

A bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik. "A megállapodást több okból is ellenezzük" - fogalmazott Dömötör Csaba, majd részleteket közölve elmonda:

a piacnyitás azt eredményezi, hogy az európai gazdáknak a dél-amerikai óriáscégekkel kell majd felvenniük a versenyt.

A Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben 3-4 milliárd eurónyi uniós kivitellel. Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat — jegyezte meg.

Magyar szempontból az EP-képviselő kiemelte: a baromfi, a méz és az etanol ágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek.

Szigorú környezetvédelmi szabályok alatt roskadozik az európai mezőgazdaság

Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, melyek az európai termelőkre és gazdákra vonatkoznak. Az EU-n kívüli termelők ráadásul - mint kiemelte - számos olyan vegyi anyagot használnak, számos olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. Továbbá a képviselő megjegyezte, hogy a piacnyitással egy időben az Európai Bizottság 20 százalékkal akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az új uniós hosszútávú költségvetésben.

Az innen elvett összeget belerakják a háborús kasszába. Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy Belgiumban is tüntetnek, Olaszországban is tüntetnek a gazdák, Lengyelországban is tüntetnek a gazdák, Párizsban is tüntetés zajlik, és jövő héten az EP strasbourgi plenáris ülése idejére is nagy gazdatüntetést szerveznek

— fogalmazott, majd hozzátette: "Számtalan ügy van, ami miatt nem bízunk abban, hogy az Európai Bizottság elnöke a jövőben jól tudja végezni a munkáját, merthogy már eddig is óriási károkat okozott".

Nem beszélve arról, hogy az egész uniós költségvetést alá akarja rendelni a mérhetetlenül káros háborús mániának". Kiemelte: Ukrajna már most benyújtja a számlát, mely szerint óriási összeget, 800 milliárd dollárt kellene állnia az európai adófizetőknek. A probléma az, hogy az Európai Bizottság ennek az igénynek meg is akar felelni. Azonban kiürült a kassza, ezért kellett legutóbb a tagállamok vezetőinek közös uniós hitelfelvételről dönteniük

— hangsúlyozta a képviselő, majd hozzátette: Magyarország azonban ebben nem vesz részt.