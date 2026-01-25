Elbukott a rakétatudós amatőr demográfiai modellje, megállíthatatlan az összeomlás

Kína népessége negyedik egymást követő évben csökkent, mivel a születési aránya rekord alacsony szintre esett, ami rávilágít a világ második legnagyobb gazdaságának demográfiai kihívásaira. Négy évtizede indította Peking az egygyermekes politikát, ami felturbózta az ország gazdaságát: kevesebb gyermek gondozásával a fiatalok termelékenyebbek lehetnek, s több pénzt takaríthatnak meg. Döntő tényezője volt ez a kínai gazdasági csodának. Ám most megfizetik az egykézés árát. Egyre kevesebb a munkavállaló, és egyre kevesebb a szülőképes nő.

Kína: nincs, aki szüljön/ Fotó: AFP

75 éves mélyponton a születések

Kína teljes népessége 2025 végére 1,405 milliárdra csökkent, szemben a 2024-es 1,408 milliárddal – jelentette a Nemzeti Statisztikai Hivatal.

Tavaly az újszülöttek száma 7,92 millió volt, szemben 2024-es 9,54 millióval.

A születések száma 1000 főre vetítve 5,63-ra esett vissza, míg 2024-ben 6,77 volt.

A halálozások száma 11,31 millióra emelkedett, a 2024-es 10,93 millióról.

A tavalyi a legalacsonyabb születésszám és a legalacsonyabb születési arány a Kínai Népköztársaság 1949-es alapítása óta.

A születések 2025-ös meredek csökkenése részben az előző évben megnőtt születéseknek köszönhető. A 2024-es esztendő nagy része a sárkány évébe esett, amelyet a kínai kultúrában szerencsés évnek tartanak a házasság és a születések szempontjából. Ugyanakkor, a 2024-es évtől eltekintve, a születések száma 2017 óta folyamatosan csökken.

A kínai vezetők új programokat vezettek be, amelyek a szülések ösztönzésére irányulnak. Ilyen például a gyermekgondozási támogatás. Ám a demográfiai szakértők úgy vélik:

a szociálpolitika nem képes megállítani a népességcsökkenést.

Más, öregedő népességű országokban a bevándorlás gyakran segít ellensúlyozni az alacsony születési arányokat és fiatalabb népességet tartani, de

Kínában gyakorlatilag nincs bevándorlás.

Hibás volt a rakétatudós amatőr demográfiai modellje

Az elmúlt évtizedek egygyerekes családmodelljét Song Jiannak köszönheti Kína. A műholdak és rakéták tervezésén dolgozó matematikus Moszkvában tanult, ahol irányításelméletből és hadtudományból diplomázott. A kulturális forradalmat a Góbi-sivatagban, egy rakétabázison vészelte át. A demográfiai modellezéshez egy holland matematikustól, Geert Jan Olsdertől kapta az ötletet. A politikusokat persze nem érdekelték a matematikai modellek, de azt megértette a pártvezetés, hogy a túlnépesedés akadályozza Kínát abban, hogy gazdag és modern országgá váljon.