Trump létrehozná az ENSZ alternatíváját - legalább egymilliárd dollár a tagdíj, mindenben az amerikai elnök dönt, ő lenne a világ ura - Orbán Viktort is meghívta

A Trump-kormányzat legalább egymilliárd dollár befizetésére kéri azokat az országokat, amelyek állandó helyet szeretnének kapni az új Béketanácsban.

Trump lenne a világ ura, egymilliárd dollárért be lehetne szállni mellé / Fotó: AFP

A Bloomberg által megismert, a tervezett testület alapító okiratának nevezett szövegtervezet szerint Donald Trump elnök lenne az első elnök, és ő döntene arról, kik kapnak meghívást a tagságra. A döntéseket többségi szavazással hoznák meg, minden jelen lévő tagállam egy szavazattal rendelkezne, ugyanakkor minden határozat az elnök jóváhagyásához lenne kötve.

Minden tagállam legfeljebb három évig tölthet be tagságot az alapító okirat hatálybalépésétől számítva, az elnök általi megújítás lehetőségével. A hároméves tagsági idő nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyek az alapító okirat hatálybalépését követő első évben készpénzben több mint egymilliárd amerikai dollárral járulnak hozzá a Béketanácshoz

– áll a tervezetben.

ENSZ-alternatívát hozna létre Trump

A kezdeményezés bírálói attól tartanak, hogy Trump az ENSZ alternatíváját, illetve riválisát próbálja felépíteni, amelyet régóta kritizál.

Az alapító okirat a testületet úgy írja le, mint „egy nemzetközi szervezetet, amelynek célja a stabilitás előmozdítása, a megbízható és jogszerű kormányzás helyreállítása, valamint a tartós béke biztosítása a konfliktus által érintett vagy azzal fenyegetett térségekben”. A szervezet akkor válna hivatalossá, amikor három tagállam elfogadja az alapító okiratot.

A dokumentum szerint Trump lenne felelős a szervezet hivatalos pecsétjének jóváhagyásáért is.

Trump több vezetőt is meghívott a testületbe – köztük Argentína elnökét, Javier Mileit, valamint Kanada miniszterelnökét, Mark Carney-t – egy, a Gázára vonatkozó külön Béketanácsba, amely az új, szélesebb értelemben vett Béketanács égisze alatt jönne létre. A terv gyors kritikát váltott ki Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök részéről, aki kifogásolta, hogy a részleteket nem egyeztették Izraellel.

Az ügyet ismerő források szerint több európai országot is meghívtak a Béketanácsba. A tervezet arra utal, hogy

Trump maga ellenőrizné a befizetett pénzeket,

ezt a potenciálisan csatlakozó országok többsége elfogadhatatlannak tartaná – mondták a névtelenséget kérő források.

A Béketanács legalább évente tartana szavazással járó üléseket, valamint

„olyan további időpontokban és helyszíneken, amelyeket az elnök megfelelőnek ítél” – áll a tervezetben.

A napirend az elnök jóváhagyásához lenne kötve.

A testület rendszeres, szavazás nélküli üléseket tartana a végrehajtó testülettel is, legalább negyedéves gyakorisággal.

Trumpnak jogában állna egy tag eltávolítása is, amit azonban a tagállamok kétharmados többséggel megvétózhatnának.

A Fehér Ház pénteken bejelentette az első végrehajtó testületet is, amelybe a teljes tanács megalakulása előtt Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff közel-keleti megbízott, Jared Kushner – Trump veje – valamint Tony Blair volt brit miniszterelnök is bekerülne.