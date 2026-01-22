Két kézzel kapkodnak a forint után, régen láttunk ekkora ralit

A csütörtöki nap krónikájához hozzátartozik, hogy a svájci Davosban Donald Trump kezdeményezésére létrejött a Béketanács, melyhez Orbán Viktor miniszterelnök képviseletében hazánk is csatlakozott, az Amerikai Egyesült Államok legszorosabb szövetségesei között feltűnve.

Mind az euróval, mind a dollárral szemben erősödést láthattunk nap közben, amely azonban kora este kissé megtört, de ez után még mindig maradt a forintban némi szufla

– írja az MBH Bank. Az euró 385,20 forint környékén kezdte a napot, végül pedig 384,10 forintnál zárt.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint pedig csütörtökön már az 50 napos mozgóátlag alá esett az euró-forint árfolyama, mely 384,34-nél így ellenállást képez.

A kurzus letörte a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonalát is, mely 383-nál húzódott.

Ezt követően 381,90 közelében adódna a következő támasz, de amennyiben nem sérül meg szignifikánsan, innen már fordulat jöhet hamarosan.

Az Ersténél pedig úgy vélik, továbbra is a geopolitika van a fókuszban, és igen gyorsan követik egymást az események. Csütörtökön a rendkívüli EU-csúcsról érkező hírekre figyelhet a forintpiac is, majd a hét vége felé a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülésre terelődhet a fókusz.

Nem tűnik valószínűnek, hogy a Monetáris Tanács most alkalmasnak látja az időt a kamatcsökkentések megindítására.

A dollár-euró devizapárnál ismét az euró kerekedett felül némileg, kora délutánig mintegy 0,15 százalékkal, 1,1705 dollárig kúszott fel az euró árfolyama. Azaz a keresztárfolyam visszakorrigált a szerdai dollárerősödés után, amit Trump tónusváltása válthatott ki.