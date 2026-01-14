Az iráni konfliktus uralja a tőkepiacokat, újabb történelmi csúcson az arany és az ezüst ára

Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, főleg a japán papírok erősödésének köszönhetően. A befektetők egy esetleges előrehozott japán választásra készültek, amely további fiskális élénkítéshez vezethet. Ezzel párhuzamosan az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak és a kedvező amerikai inflációs adatok erős árfolyam-ingadozásokat okoztak a devizapiacokon.

A kamatcsökkentési várakozások felfelé hajtanák a részvénypiacot, a geopolitikai konfliktusok azonban óvatosságra intenek / Fotó: Nisi Jositaka / Jomiuri Sinbun via Reuters Connectia Reuters Connect

A világszerte fokozódó geopolitikai feszültségek történelmi csúcsra emelték az arany árát, és az olajárakat is felfelé hajtották, miután Donald Trump amerikai elnök arra buzdította az irániakat, hogy folytassák a tiltakozásokat, mondván: a segítség úton van. Irán válaszul azzal vádolta Trumpot, hogy politikai destabilizációt ösztönöz és erőszakra uszít.

A japán jen a kora ázsiai kereskedésben 159,415-es szintre gyengült a dollárral szemben, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb érték, ismét felmerült a piaci beavatkozás veszélye.

A helyi média arról számolt be, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök fontolgatja egy előrehozott alsóházi választás kiírását február 8-ra.

A gyenge jen és a további fiskális ösztönzés kilátása több mint 1 százalékkal, történelmi csúcsra emelte a Nikkei indexet, ezzel párhuzamosan

a japán államkötvények árfolyama esett. Ez az úgynevezett „Takaicsi-trade” a héten láthatóan felpörgött, ahogy a befektetők egyre inkább aggódnak az ország költségvetési helyzete miatt.

Masahiko Loo, a State Street Investment Management vezető kötvénypiaci stratégája szerint a piaci mozgások a fiskális lazítás várakozásait tükrözik, bár ezek túlzottnak bizonyulhatnak a politikai korlátok miatt, mivel Takaicsi koalíciójának a felsőházban az ellenzék támogatására is szüksége lenne a jogszabályok elfogadásához.

A 161-es szint feletti éles és határozott áttörés (a jen esetében) ismét beavatkozást válthat ki a túlzott volatilitás megfékezésére

– mondta a Reutersnek Loo. „Ebben az esetben a japán jegybank kamatemelésére vonatkozó várakozások előretolódhatnak áprilisra, ami fordulópontot jelenthet a devizapiaci dinamikában.”