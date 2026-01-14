Az iráni konfliktus uralja a tőkepiacokat, újabb történelmi csúcson az arany és az ezüst ára
Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, főleg a japán papírok erősödésének köszönhetően. A befektetők egy esetleges előrehozott japán választásra készültek, amely további fiskális élénkítéshez vezethet. Ezzel párhuzamosan az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak és a kedvező amerikai inflációs adatok erős árfolyam-ingadozásokat okoztak a devizapiacokon.
A világszerte fokozódó geopolitikai feszültségek történelmi csúcsra emelték az arany árát, és az olajárakat is felfelé hajtották, miután Donald Trump amerikai elnök arra buzdította az irániakat, hogy folytassák a tiltakozásokat, mondván: a segítség úton van. Irán válaszul azzal vádolta Trumpot, hogy politikai destabilizációt ösztönöz és erőszakra uszít.
- A japán jen a kora ázsiai kereskedésben 159,415-es szintre gyengült a dollárral szemben, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb érték, ismét felmerült a piaci beavatkozás veszélye.
- A helyi média arról számolt be, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök fontolgatja egy előrehozott alsóházi választás kiírását február 8-ra.
- A gyenge jen és a további fiskális ösztönzés kilátása több mint 1 százalékkal, történelmi csúcsra emelte a Nikkei indexet, ezzel párhuzamosan
- a japán államkötvények árfolyama esett. Ez az úgynevezett „Takaicsi-trade” a héten láthatóan felpörgött, ahogy a befektetők egyre inkább aggódnak az ország költségvetési helyzete miatt.
Masahiko Loo, a State Street Investment Management vezető kötvénypiaci stratégája szerint a piaci mozgások a fiskális lazítás várakozásait tükrözik, bár ezek túlzottnak bizonyulhatnak a politikai korlátok miatt, mivel Takaicsi koalíciójának a felsőházban az ellenzék támogatására is szüksége lenne a jogszabályok elfogadásához.
A 161-es szint feletti éles és határozott áttörés (a jen esetében) ismét beavatkozást válthat ki a túlzott volatilitás megfékezésére
– mondta a Reutersnek Loo. „Ebben az esetben a japán jegybank kamatemelésére vonatkozó várakozások előretolódhatnak áprilisra, ami fordulópontot jelenthet a devizapiaci dinamikában.”
Visszafogottan nyithat az európai részvénypiac
- Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,2 százalékkal emelkedett, valamivel a kedden elért történelmi csúcs alatt mozgott.
- Az Egyesült Államokban az éjszakai kereskedésben a részvények alacsonyabban zártak, elsősorban a pénzügyi szektor esése miatt, miután a JPMorgan vezetőinek megjegyzései fokozták az aggodalmakat Trump legutóbbi javaslatával kapcsolatban, amely a hitelkártya-kamatok plafonját célozza.
- A kínai CSI300 a korai kereskedésben 0,7 százalékkal emelkedett, megközelítette a kedden elért 10 éves csúcsot.
- Az európai részvényindexek határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, visszafogott nyitást jelezve.
Lassul az amerikai infláció – mit lép a Fed?
Kedden közzétett adatok szerint az Egyesült Államokban a múlt hónapban mérsékelt volt az maginflációs nyomás. Közgazdászok szerint ez arra utal, hogy az importvámok árakba való begyűrűzése lassul, így
az idei kamatcsökkentések továbbra is napirenden maradhatnak, bár az általános várakozás az, hogy a Fed ebben a hónapban nem változtat a kamatszinten.
A kereskedők legalább két kamatcsökkentést áraznak be az idei évre, az elsőt azonban nem várják Jerome Powell Fed-elnök májusban lejáró mandátuma előtt. Matt Simpson, a StoneX vezető piaci elemzője szerint az amerikai infláció nem lassul eléggé ahhoz, hogy azonnali kamatcsökkentések irányába mozdítsa el a várakozásokat.
Mivel gazdasági oldalról nincs különösebb lelkesedés a kamatcsökkentések iránt, az amerikai dollár még kaphat némi további támogatást, mielőtt az árfolyam újra a medvék kezébe kerülne
– mondta Simpson.
- A dollárindex, amely a zöldhasú teljesítményét méri egy devizakosárral – köztük a jennel és az euróval – szemben, enyhén emelkedett, 99,243-re, miután az előző kereskedési napon 0,2 százalékkal nőtt.
- A dollár a hét elején gyengült, a befektetők a Fed függetlensége miatt aggódnak, miután az amerikai igazságügyi minisztérium azzal fenyegetőzött, hogy vádat emel Jerome Powell Fed-elnök ellen egy épületfelújítási projekt kapcsán.
- Powell határozottan tiltakozott a vádak ellen, majd kedden a globális jegybanki vezetők mellette szóló támogató nyilatkozatot adtak ki.
Steve Lawrence, a Balfour Capital Group befektetési igazgatója szerint a piacok ezt az epizódot inkább politikai ügyként, semmint valódi intézményi fenyegetésként értelmezték.
Powellnek az a megfogalmazása, amely szerint bármilyen vádemelési fenyegetés megfélemlítésnek minősül, megerősíti ezt az értelmezést, és inkább intézményi védekezést jelez, nem pedig eszkalációt
– mondta Lawrence. „Piaci szempontból ez azt sugallja, hogy a Fed körüli védőkorlátokat továbbra is érvényesnek tekintik a befektetők.”
- Az árupiacokon az arany 0,6 százalékkal 4 613,93 dollárra emelkedett unciánként,
- az ezüst több mint 2 százalékkal ugrott meg; szintén történelmi csúcsra emelkedett.