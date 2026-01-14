Háborúra és békére is lehet spekulálni: maradt még szufla a magyar kispapírokban

Erős tavalyi év után mérsékelt részvénypiaci várakozásokat fogalmaztak meg az idei évre az Erste elemzői. Szerintük a blue chipekre adott célárak alapján a BUX indexben csak 5-6 százalékos felértékelődési potenciál látható. Ennél lényegesen jobb teljesítményre akkor lehetne számítani, ha idén végre tényleg rendeződne az orosz–ukrán helyzet. Ekkor viszont 20 százalék fölötti emelkedés is könnyen elképzelhető lenne. Érdekes módon, a kispapírszekcióban háborúra és békére is lehet spekulálni.

Idén is ígéretesek a hazai kispapírok / Fotó: Vémi Zoltán

Hadiipari ralit ígér a háború elhúzódása

Százalékosan két számjegyű ralival kezdte az idei évet a Rába, miután hivatalosan is bejelentették, hogy a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része. A 4iG rögtön ígéretet is tett:

Nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.

A Rába számára komoly lehetőséget kínálnak a 4iG SDT elmúlt időszakban kötött stratégiai megállapodásai

a CSG csoporttal,

a Tatra Trucksszal,

a Lockheed Martinnal.

Tavaly szeptemberben ívelt fel az addig 1500 forint környékén szunnyadó Rába árfolyama, arra a hírre, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Október végén, négyezer forint feletti szinteken szakadt a kurzus, miután bezárult a nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta azt el. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Hamar visszakapaszkodott azonban a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy

a pesti parketten jelenleg a Rába az egyik kézenfekvő lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

Ráadásul, amióta napvilágot látott a 4iG ajánlata, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód.

A Rába az idei évet 4 ezer forintos árszinteken kezdte.