Trump hatalmasat vált: rátette a kezét a csipcsapra, és rajta is tartja – Peking hüledezve figyel
Az Egyesült Államok enyhített az Nvidia fejlett félvezetőinek Kínába irányuló exportkorlátozásain. A kereskedelmi minisztérium új szabályozása szerint az Nvidia H200 csipjének kivitele ezentúl eseti elbírálás alá esik, már nem utasítják el automatikusan a kérelmet – írja az Euronews.
A döntés Donald Trump elnök korábbi kijelentését követi, ami szerint „jóváhagyott ügyfelek” számára – 25 százalékos állami felár mellett – lehetővé tennék a fejlett csipek kínai értékesítését. Az enyhítés az amerikai csipipar több hónapos lobbizásának eredménye.
A módosítás az Nvidia második legfejlettebb csipjére, a H200-ra, valamint kevésbé fejlett termékekre is vonatkozik, ám a csúcskategóriás Blackwell és a készülő Rubin processzorok nem részei a megállapodásnak. A szabályok más amerikai csipipari szereplők, így az AMD termékeire is kiterjednek.
A Reuters értesülései szerint
kínai vállalatok 2026-ra több mint 2 millió H200 csipre adtak le megrendelést, ami messze meghaladja az Nvidia jelenlegi 700 ezer darabos készletét. A H200 teljesítménye mintegy hatszorosa a korábban engedélyezett H20-énak, így a kereslet várhatóan erős marad, amíg Kína hazai képességei nem érik utol a nyugati technológiát.
A döntés rövid távon az Nvidia bevételeit erősítheti még a 25 százalékos állami felár mellett is.
A hightech csipek kínai megvásárlását még így is szigorú feltételekhez kötik
A félvezetők az amerikai–kínai technológiai verseny egyik fő területévé váltak, mivel nélkülözhetetlenek az okostelefonoktól az orvosi eszközökig, és kulcsszerepet játszanak a mesterséges intelligenciában. Sőt, nemzetbiztonsági aggályok is közrejátszottak a korábbi export szigorításában, mivel Washington attól tartott, hogy Kína katonai célokra használhatja fel a félvezetőket. Az új szabályozás ezért több feltételt is tartalmaz a kockázatok kezelésére.
A kínai vállalatok csak egy bonyolult eljárás után vásárolhatnak belőle.
- A csipeket független, harmadik fél által működtetett tesztlaboratóriumnak kell bevizsgálnia a teljesítmény igazolására,
- export csak akkor engedélyezhető, ha az Egyesült Államokban megfelelő készletszint áll rendelkezésre,
- és Kína nem juthat az amerikai piacra szánt mennyiség több mint feléhez.
- Emellett kötelező az úgynevezett „Know Your Customer” eljárás, amelyben az exportőröknek igazolniuk kell a vevő kilétét és a termék felhasználását az illetéktelen távoli hozzáférés kizárására.
A kereskedelmi korlátozás lazítása vegyes fogadtatásra talált
A trumpi Kína-politika enyhülése megosztja az amerikai politikai elitet. Egyes törvényhozók nemzetbiztonsági kockázatokat látnak, attól tartva, hogy Kína katonai célokra használhatja fel a félvezetőket. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a túl szigorú korlátozások éppen a kínai hazai innovációt gyorsítják fel, hosszabb távon Pekinget hozva előnybe.
Az Nvidia üdvözölte az enyhítést, „kiegyensúlyozottnak” nevezve a megközelítést, amely egyszerre támogatja az amerikai munkahelyeket és a versenyképességet.
Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök ősszel találkozott egymással, ami fordulatot jelentett az amerikai–kínai kereskedelmi háborúban. A megegyezés alapján a két fél voltaképpen egy évre tűzszünetet kötött, ennek eredménye az amerikai kereskedelmi minisztérium keddi intézkedése is.