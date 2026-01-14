Deviza
EUR/HUF386,85 +0,15% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF415,11 +0,25% PLN/HUF91,79 +0,1% RON/HUF76,01 +0,18% CZK/HUF15,95 +0,05% EUR/HUF386,85 +0,15% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF415,11 +0,25% PLN/HUF91,79 +0,1% RON/HUF76,01 +0,18% CZK/HUF15,95 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12% BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagárak
közel-keleti válság
olajár
energiapiac
amerikai hadsereg
Irán
Brent

Olajárrobbanás a Közel-Keleten: az egész piac beleremegett az iráni válságba, az októberi csúcsot is elérték az árak – amerikai beavatkozástól rettegnek a befektetők

A geopolitikai kockázat most minden korábbinál jobban befolyásolja a piacot. Az olajárak kilőttek, és az októberi rekord közelében mozognak, miközben a világ figyelme az iráni zavargásokra és az amerikai katonai döntésekre szegeződik.
VG
2026.01.14, 16:33
Frissítve: 2026.01.14, 16:54

A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be. A geopolitikai kockázatok növekedése, az amerikai katonai bázisok ügye és a belső iráni konfliktus árnyékolja be az energiapiac jövőjét.

Protests in Iran January 2026 olajár
Az olajárak kilőttek, és az októberi rekord közelében mozognak, miközben a világ figyelme az iráni zavargásokra és az amerikai katonai döntésekre szegeződik / Fotó: Middle East Images via AFP

Az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült, miután egy újabb közel-keleti válság veszélyezteti a globális energiaellátást. 

A Brent hordónkénti ára több mint 9 százalékot emelkedett négy kereskedési nap alatt, és elérte a 66 dollárt, a legmagasabb szintet október óta. 

A piacot elsősorban Irán belső zavargásai és az amerikai katonai jelenlét körüli bizonytalanság hajtja: szerdán ugyanis kiderült, hogy a katari Al Udeid légibázison dolgozó amerikai személyzetet arra kérték, hogy szerda estig hagyják el a támaszpontot, amely tavaly már célpontja volt az iráni támadásnak.

A hír azonnali hatással volt az olajpiacra: a kereskedők gyorsan árazni kezdték a növekvő geopolitikai kockázatot.

Megkezdődött: Amerika evakuálja az embereit, mindenki az iráni légicsapásra készül – kritikus órák következnek

A háttérben Washington és Teherán gyorsan romló kapcsolatai állnak. Az amerikai hadsereg részleges evakuálást hajt végre Katarban, a térségben növekvő feszültségek és egy lehetséges iráni katonai beavatkozás miatt.

Donald Trump a sajtónak leszögezte: „Washington szeme az iráni eseményekre szegeződik.” A következő amerikai lépésekről a Nemzetbiztonsági Tanács megbeszélése után dönt. A piaci szereplők figyelik, hogyan alakulnak a tüntetések és mennyi demonstráló esik áldozatul, mert ez befolyásolhatja a lehetséges amerikai intézkedéseket.

Irán kiesése továbblökheti az olajárakat

A piac nem csak a közvetlen termelési kieséstől tart. Elemzők szerint a fő hajtóerő a geopolitikai kockázat és a bizonytalanság. Irán napi körülbelül 3,3 millió hordó nyersolajat termel, így minden zavargás, minden amerikai intézkedés a globális olajellátás szempontjából fontos. Venezuela és az OPEC egyéb tagjainak helyzete tovább növeli a bizonytalanságot, így a Brent prémiuma felfelé tolódott.

Az opciós piacokon is rekordot döntött a kereskedési volumen, ami szintén támogatta az emelkedést. A fizikai piac sem maradt hatás nélkül: az American Petroleum Institute adatai szerint

  • az amerikai készletek múlt héten 5,3 millió hordóval emelkedtek;
  • miközben a benzin és a gázolajtartalékok szintén növekedtek.

Ez önmagában mérsékelhetné az áremelkedést, de a geopolitikai feszültség jelenleg erősebb tényező.

A szakértők szerint ha a feszültség Iránban tovább nő, a Brent akár 70 dollár fölé is emelkedhet. 

A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás jelentősen befolyásolná a világpiaci árakat. Most a piac a hírekre reagál, a tényleges kitermelési kiesés csak másodlagos.

Összességében az olajpiac újra a geopolitikai események tűzvonalában van. Az iráni belső zavargások, a katonai lépések és Trump döntései pillanatról pillanatra alakíthatják a Brent árfolyamát, és a piac szereplői minden hírre azonnal reagálnak. A globális olajár így az eddigieknél is érzékenyebbé vált a Közel-Kelet bizonytalanságaira, és az elkövetkező napokban további volatilitásra lehet számítani.

Az iráni konfliktus uralja a tőkepiacokat, újabb történelmi csúcson az arany és az ezüst ára

Lassul az amerikai maginfláció, ami erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az olcsóbb pénz ígérete elvben jó a részvénypiacoknak, a geopolitikai feszültségek erősödése azonban megakaszthatja a ralit.

 

Energiaválság

Energiaválság
1105 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu