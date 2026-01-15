Fontos mérföldkőhöz ért a Wizz Air: megvan a bűvös ezres – ezekkel az útvonalakkal bővül a kínálat

Újabb fontos mérföldkövet ért el a Wizz Air: a magyar gyökerű légitársaság csütörtökön megnyitotta az ezredik útvonalát. A légitársaság jelenleg 200 célállomást köt össze több mint 50 országban, Európában és azon túl.

A Wizz Air szempontjából sikeresen alakult a 2025-ös esztendő / Fotó: Shutterstock

A vállalat közleménye szerint a mostani eredmény egy kivételes növekedéssel teli évet koronáz meg. Csak 2025-ben a Wizz Air több mint 300 új útvonalat indított, ezzel a regionális fejlődés egyik fontos motorjaként is szolgál. A légitársaság hálózata már akkora méreteket ölt, hogy ha mindennap egy másik Wizz Air-útvonalon repülnénk, akkor csaknem három évbe telne, mire a légitársaság összes útvonalát bejárnánk.

A vállalat a közelmúltban számos fontos mérföldkövet is elért:

tavaly novemberben állította forgalomba 250. repülőgépét,

idén januárban köszöntette 500 milliomodik nemzetközi utasát,

tavaly év végén pedig köszönthette 60 milliomodik magyar utasát.

„Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy immár ezer különböző útvonalból áll a hálózatunk. Ez a mérföldkő is tükrözi kitartó ambíciónkat, fegyelmezett növekedési stratégiánkat és az európai légi összeköttetés folyamatos fejlesztése iránti rendíthetetlen elkötelezettségünket. Ennek eredményeként folyamatosan bővülő, izgalmas útvonalválasztékot kínálunk utasainknak. Közép- és Kelet-Európa az otthonunk, és a régióra való összpontosításunk alapvető fontosságú volt a sikereinkhez. A Wizz Air Kelet-Közép-Európa vezető légitársasága, és tovább fogjuk erősíteni vitathatatlan piacvezető szerepünket 2026-ban és azt követően is” – nyilatkozta az újabb mérföldkő kapcsán Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

Sikeres évet zárt 2025-ben a Wizz Air

A magyar gyökerű légitársaság számára 2025 az erőteljes, célzott terjeszkedés éve volt. A Wizz Air tovább erősítette helyzetét a legfontosabb piacain, és új bázisokat hozott létre Pozsonyban, Varsó Modlinban, Kisinyovban, Bukarest Baneasa repülőterén, Szucsávában, Marosvásárhelyen, Tuzlában, Podgoricában és Jerevánban – megalapozva ezzel folyamatos növekedését a következő években.

Kibővített hálózatának köszönhetően a légitársaság közvetlenül köti össze az eddig légi járattal nehezen elérhető városokat és régiókat, ezzel is támogatva a turizmus fellendítését, új munkahelyek teremtését, valamint az átjárhatóságot Európában és a szomszédos régiókban.