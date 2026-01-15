Fontos mérföldkőhöz ért a Wizz Air: megvan a bűvös ezres – ezekkel az útvonalakkal bővül a kínálat
Újabb fontos mérföldkövet ért el a Wizz Air: a magyar gyökerű légitársaság csütörtökön megnyitotta az ezredik útvonalát. A légitársaság jelenleg 200 célállomást köt össze több mint 50 országban, Európában és azon túl.
A vállalat közleménye szerint a mostani eredmény egy kivételes növekedéssel teli évet koronáz meg. Csak 2025-ben a Wizz Air több mint 300 új útvonalat indított, ezzel a regionális fejlődés egyik fontos motorjaként is szolgál. A légitársaság hálózata már akkora méreteket ölt, hogy ha mindennap egy másik Wizz Air-útvonalon repülnénk, akkor csaknem három évbe telne, mire a légitársaság összes útvonalát bejárnánk.
A vállalat a közelmúltban számos fontos mérföldkövet is elért:
- tavaly novemberben állította forgalomba 250. repülőgépét,
- idén januárban köszöntette 500 milliomodik nemzetközi utasát,
- tavaly év végén pedig köszönthette 60 milliomodik magyar utasát.
„Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy immár ezer különböző útvonalból áll a hálózatunk. Ez a mérföldkő is tükrözi kitartó ambíciónkat, fegyelmezett növekedési stratégiánkat és az európai légi összeköttetés folyamatos fejlesztése iránti rendíthetetlen elkötelezettségünket. Ennek eredményeként folyamatosan bővülő, izgalmas útvonalválasztékot kínálunk utasainknak. Közép- és Kelet-Európa az otthonunk, és a régióra való összpontosításunk alapvető fontosságú volt a sikereinkhez. A Wizz Air Kelet-Közép-Európa vezető légitársasága, és tovább fogjuk erősíteni vitathatatlan piacvezető szerepünket 2026-ban és azt követően is” – nyilatkozta az újabb mérföldkő kapcsán Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.
Sikeres évet zárt 2025-ben a Wizz Air
A magyar gyökerű légitársaság számára 2025 az erőteljes, célzott terjeszkedés éve volt. A Wizz Air tovább erősítette helyzetét a legfontosabb piacain, és új bázisokat hozott létre Pozsonyban, Varsó Modlinban, Kisinyovban, Bukarest Baneasa repülőterén, Szucsávában, Marosvásárhelyen, Tuzlában, Podgoricában és Jerevánban – megalapozva ezzel folyamatos növekedését a következő években.
Kibővített hálózatának köszönhetően a légitársaság közvetlenül köti össze az eddig légi járattal nehezen elérhető városokat és régiókat, ezzel is támogatva a turizmus fellendítését, új munkahelyek teremtését, valamint az átjárhatóságot Európában és a szomszédos régiókban.
A sikeres időszak ellenére a Wizz Air részvényárfolyama még elmarad a vágyott szinttől és a versenytársak eredményétől.