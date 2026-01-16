Fontos információk derültek ki Magyarország gáztartalékairól – Orbán Viktor elárulta, hogy állunk az európai átlaghoz képest
Minden reggel foglalkozik a gáztartalékok kérdésével, ezért napi tudása van erről – jelentette ki péntek reggeli, a Kossuth Rádiónak adott interjújában Orbán Viktor. A kormányfő ismertette, hogy messze az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalékkal kezdte meg Magyarország a telet, és bőségesen van még belőle. Nem is kell felhasználni belőle, vagy ha igen, csak kis százalékban, mivel folyamatosan érkeznek a szállítmányok.
Mindez azt mutatja, hogy nem akadt el az ország gázellátása. Ez kulcskérdés Orvbán Viktor szerint, mert ha nem jönne gáz, és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk.
Messze nagyobb a magyar gáztartalék, mint ami a nyugat-európai országokban megszokott. A miniszterelnök szerint ennek az az oka, hogy Magyarországnak csak egy csövön keresztül van komoly ellátási lehetősége, ezért nagyobb tartalékkal kell dolgoznia.
Gyors ütemben fogynak az európai gáztartalékok
A múlt hét végén az európai gáztárolók töltöttségi szintje 59,07 százalék volt a Gas Infrastructure Europe adatai szerint. Ez viszonylag alacsony értéknek számít a gáztartalék terén: bár 5,8 százalékponttal meghaladja a történelem legrosszabb eredményét, ugyanakkor 10,9 százalékponttal elmarad a január első harmadára jellemző történelmi átlagtól. Ráadásul a gáztárolók gyorsan ürülnek, január elején akadt olyan, hogy egy gáznap során a töltöttség 0,76 százalékponttal csökkent.
Az Európai Unió négy országában a gáztárolók töltöttsége már 50 százalék alá süllyedt. Miközben Dánia, Lettország és Horvátország esetében ez az energetikai sajátosságaik miatt (Dánia a megújulókra épít, Lettországnak a Szovjetuniótól örökölt, „túlméretezett” tárolója van, Horvátországnak pedig kedvez az éghajlata) nem ad okot aggodalomra, addig Hollandia esetében már merülnek fel kétségek. Az ország a groningeni gázmező tervezettnél korábbi lezárásának következményeivel küzd, ami miatt a gáztárolók szerepe felértékelődött az ellátórendszerben. Ugyanakkor Hága rendkívül sűrű gázvezeték-hálózattal, valamint kiváló norvégiai és LNG-terminálkapcsolatokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bár a tartalékok mérsékeltek, a helyzet jelenleg még stabil.
Európában emelkedésnek indultak a gázárak
A készletek csökkenése és a fagypont alatti hőmérséklet már jól tükröződik az energiapiaci árakon is. Január 16-án, pénteken a holland TTF-gáztőzsdén 34,480 eurót fizetnek egy megawattóra gázért, ami jelentős emelkedés a december 31-i 28,161 eurós árhoz képest.
Azonban a mostani árak nem számítanak kiugróan magasnak, egy évvel ezelőtt, január 16-án 43,702 eurót kellett adni egy megawattóra gázért, két évvel ezelőtt pedig csaknem 32,712 eurót kellett fizetni uganezért.