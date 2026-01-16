Fontos információk derültek ki Magyarország gáztartalékairól – Orbán Viktor elárulta, hogy állunk az európai átlaghoz képest

Minden reggel foglalkozik a gáztartalékok kérdésével, ezért napi tudása van erről – jelentette ki péntek reggeli, a Kossuth Rádiónak adott interjújában Orbán Viktor. A kormányfő ismertette, hogy messze az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalékkal kezdte meg Magyarország a telet, és bőségesen van még belőle. Nem is kell felhasználni belőle, vagy ha igen, csak kis százalékban, mivel folyamatosan érkeznek a szállítmányok.

Magyarország gáztartalékai az átlagnál is magasabbak Orbán Viktor szerint / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archív

Mindez azt mutatja, hogy nem akadt el az ország gázellátása. Ez kulcskérdés Orvbán Viktor szerint, mert ha nem jönne gáz, és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk.

Messze nagyobb a magyar gáztartalék, mint ami a nyugat-európai országokban megszokott. A miniszterelnök szerint ennek az az oka, hogy Magyarországnak csak egy csövön keresztül van komoly ellátási lehetősége, ezért nagyobb tartalékkal kell dolgoznia.

Gyors ütemben fogynak az európai gáztartalékok

A múlt hét végén az európai gáztárolók töltöttségi szintje 59,07 százalék volt a Gas Infrastructure Europe adatai szerint. Ez viszonylag alacsony értéknek számít a gáztartalék terén: bár 5,8 százalékponttal meghaladja a történelem legrosszabb eredményét, ugyanakkor 10,9 százalékponttal elmarad a január első harmadára jellemző történelmi átlagtól. Ráadásul a gáztárolók gyorsan ürülnek, január elején akadt olyan, hogy egy gáznap során a töltöttség 0,76 százalékponttal csökkent.

Az Európai Unió négy országában a gáztárolók töltöttsége már 50 százalék alá süllyedt. Miközben Dánia, Lettország és Horvátország esetében ez az energetikai sajátosságaik miatt (Dánia a megújulókra épít, Lettországnak a Szovjetuniótól örökölt, „túlméretezett” tárolója van, Horvátországnak pedig kedvez az éghajlata) nem ad okot aggodalomra, addig Hollandia esetében már merülnek fel kétségek. Az ország a groningeni gázmező tervezettnél korábbi lezárásának következményeivel küzd, ami miatt a gáztárolók szerepe felértékelődött az ellátórendszerben. Ugyanakkor Hága rendkívül sűrű gázvezeték-hálózattal, valamint kiváló norvégiai és LNG-terminálkapcsolatokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bár a tartalékok mérsékeltek, a helyzet jelenleg még stabil.