Az EU-tagország már látja, mit tehetnek tönkre a katonák: pont, amiből él – ennek csúnya vége lesz

Az iráni háború kitörése és a ciprusi akrotíri brit támaszpont elleni támadás után a szigetország vezetése attól tart, hogy visszaesik a turizmusa. Ezt jól mutatja, hogy Nikosz Hrisztodulidisz köztársasági elnök és a kormány is azt hangsúlyozza a nemzetközi médiában, hogy Ciprus továbbra is biztonságos ország – mutat rá az Euronews.

Teszik ezt annak ellenére, hogy légicsapás érte az ország egy pontját, és még a bunkereinek egy része sem biztonságos.

Ciprus nagy erőkkel az országimázsa helyreállításán dolgozik

Az uniós tagország vezetése azután kezdhetett el igazán aggódni, hogy sokan márciusra és áprilisra elkezdték lemondani ciprusi útjaikat.

Az ágazati szakemberek rámutatnak, hogy a következő hetekben átfogó cselekvési mechanizmust kell létrehozni, amely a legmagasabb állami szinttől indulva a minisztériumokra, a diplomáciai képviseletekre, a szállodásokra és minden más érintettre kiterjed. A cél egy széles körű mozgósítás, amely a döntéshozatal minden szintjét eléri, beleértve a helyi hatóságokat és a regionális turisztikai testületeket is, hogy aktívan járuljanak hozzá a figyelemfelkeltéshez és az ország megítélésének helyreállításához.

Kosztasz Kumisz turisztikai miniszterhelyettes szerint jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy célzott intézkedésekkel újraépítsék Ciprus imázsát. Ennek részeként folytatódik az együttműködés egy erre szakosodott PR-céggel.

A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy az események alakulása nagymértékben a közel-keleti válság időtartamától és intenzitásától függ.

Ciprusi sajtóértesülések szerint azonban a márciusi és áprilisi lemondások után a jelenség már májusra is átterjedni látszik, annak ellenére, hogy a ciprusi légi közlekedés visszatért a normál kerékvágásba, és semmilyen rendkívüli megelőző intézkedés nincs érvényben.

Ezzel párhuzamosan a nyári szezonra szóló foglalásokból különösen kevés van.

Nemcsak az európai utazók maradnak el, már az arabok körében sem népszerű Ciprus

A lehetséges intézkedések között felmerült a belföldi turisztikai kereslet erősítése is azért, hogy ösztönözzék a ciprusiakat arra, hogy az ünnepi időszakban helyi szálláshelyeket válasszanak.