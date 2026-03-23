Ha ez igaz, nagyon csúnya világ vár ránk: átvették az irányítást a robotok a gyárakban – "négyszer hatékonyabbak"
A stuttgarti Horváth tanácsadó cég becslése szerint 2030-ra csak Kínában és az Egyesült Államokban már körülbelül egymillió humanoid, azaz emberszerű robot lesz használatban. A humanoid robotok várhatóan elsősorban a gyárakban és a logisztikában jelennek meg nagyobb számban. Más felhasználási területek, például a háztartásokban vagy az ápolásban, széles körben valószínűleg csak később következnek – írja hétfői elemző cikkében a Frantfurter Allgemeine.
A gyárak világa robotforradalom előtt áll
„Az ipari termelésben a humanoid robotok a jövőben az összes olyan kézi munka legalább 40 százalékát átvehetik, amelyet eddig emberek végeztek” – mondta a lapnak Andreas Brauchle, a Horváth partnere.
Előrejelzése szerint az évtized végére a robotok várhatóan három-négyszer produktívabbak lesznek az emberi munkaerőnél. És az árak is gyorsan csökkenni fognak.
Sorozatgyártás esetén néhány éven belül darabonként már csak mintegy 50 ezer euróba kerülhetnek.
Ha ezek a becslések akár csak megközelítőleg is helyesek, akkor a gyárak világa robotforradalom előtt áll. „Az első valódi áttöréseket nagyon hamar látni fogjuk” – mondta David Reger, a Neura Robotics alapítója és vezetője. Szerinte az emberszerű robotok hamarosan tömegesen vehetnek át egyszerű feladatokat a gyárakban, mint például gombok megnyomása, kapcsolók átbillentése és alkatrészek gépekbe helyezése.
A humanoid robotok testet adnak a mesterséges intelligenciának
A mai ipari robotok gyakran helyhez kötöttek, és arra vannak programozva, hogy egy meghatározott, szűken körülhatárolt feladatot pontosan végrehajtsanak. Ha valamit másképp kellene csinálniuk, vagy akár csak minimálisan megváltozik a munkakörnyezetük, rendszerint bonyolultan újra kell őket programozni és igazítani.
A humanoid robotok ezzel szemben az emberi test mintájára készülnek, és ugyanúgy önállóan, rugalmasan és finoman kell cselekedniük, mint az embereknek.
„A nagy különbség nem az, hogy a humanoid robotoknak két lábuk van, hanem az intelligenciájuk" – mondta Reger, a Neura Robotics vezetője. A gondolkodó robotok következő generációja képes látni, hallani, érezni és reagálni a változásokra. „Nem kell az egész gyárat átépítenünk az automatizáláshoz, a robot odamegy a meglévő munkahelyre és ott dolgozik” – magyarázza Reger.
A humanoid robotok a mesterséges intelligencia (MI) segítségével válnak okossá.
Az úgynevezett „fizikai MI” részét képezik, mert egy MI-chatbottal ellentétben nemcsak adatokat és szövegeket elemeznek, hanem szemmel és füllel, karral, kézzel és lábbal maguk is cselekszenek a világban.
Másképp fogalmazva: a humanoid robotok testet adnak a mesterséges intelligenciának.
Kína és az Egyesült Államok az úttörők
Amerika és Kína vezet a humanoid robotok fejlesztésében. Kínában több mint 100 gyártó dolgozik ezen a területen, köztük startupok, mint a Unitree, az autógyártó és VW-partner Xpeng, valamint az elektronikai óriás Xiaomi, amely néhány éve az autóiparban is jelen van. Az Egyesült Államokban a Tesla az Optimus nevű humanoid robotjával az úttörők közé tartozik. Elon Musk cégvezető szerint nyáron sorozatgyártásba kerülhet. Emellett ott vannak további robotspecialisták is, mint az Apptronik, és a Boston Dynamics.
A robotok forradalma Európában el is kezdődött. A BMW a lipcsei gyárában már bevezetett humanoid robotokat: a nyártól hat emberszerű robot segít majd elektromos autók nagyfeszültségű akkumulátorainak összeszerelésében és az alkatrészgyártásban. A robotok a svájci Hexagon Robotics gyártótól származnak. A német autógyártó gyártási szakértői szerint néhány éven belül akár ezrével is munkába állhatnak az autógyártó üzemeiben.
A Mercedes is tesztel ilyen high-tech robotokat németországi gyártásában. Az Airbus repülőgépgyártó és a Daimler Truck teherautó-gyártó szintén foglalkozik azzal, miként tehetné jobbá üzemeit a humanoid robotika.
A debreceni a Neue Klasse iX3 modelljeit gyártó iFACTORY üzemeiben is felbukkanhatnak az emberszerű robotok, a legkorábban 2027–2028-ban, a karosszériagyártásban, az összeszerelésben, illetve a logisztikában kerülhetnek bevetésre.
A stuttgarti Fraunhofer Termeléstechnikai és Automatizálási Intézet szakértőinek előrejelzése szerint
a következő öt év dönti el, hogy Európa ipara csupán felhasználója lesz-e a humanoid robotikának vagy fontos szereplővé válik ezen a piacon.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionikai kutatólaborjaiból indult az a fejlesztés, amely ma már a nemzetközi robotikai ipar figyelmét is felkeltette. A budapesti Allonic startup februárban 7,2 millió dolláros pre-seed befektetést jelentett be. Ez a magyar startup-ökoszisztéma eddigi legnagyobb ilyen korai finanszírozási köre, és azt jelzi: a befektetők komoly potenciált látnak ebben az új robotikai elképzelésben.
Az emberszerű robotok elveszik a munkát vagy segítenek fenntartani a gazdaságot?
David Reger, a metzingeni Neura Robotics vezetője szerint az európai államoknak, de Kínának és Japánnak sem a munkahelyek elvesztésétől kell tartaniuk, hanem a népesség gyors elöregedése miatt a növekvő munkaerőhiánytól. „A humanoid robotika nem elveszi tőlünk a munkát, hanem levesz rólunk munkát, hogy egyáltalán fenn tudjuk tartani az iparunkat”.
Brauchle, a Horváth tanácsadója is a humanoid robotokat nem rémforgatókönyvnek, hanem óriási lehetőségnek látja arra, hogy Európában meg lehessen tartani az ipari termelést.
A vállalat amerikai gyárában már bizonyítottak, Lipcsében most vannak bevezetés alatt, ezt követően pedig az iFACTORY mintaüzemként megépült debreceni gyárban is munkába állhatnak a humanoid robotok – értesült a Világgazdaság.