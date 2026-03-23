Ha ez igaz, nagyon csúnya világ vár ránk: átvették az irányítást a robotok a gyárakban – "négyszer hatékonyabbak"

A stuttgarti Horváth tanácsadó cég becslése szerint 2030-ra csak Kínában és az Egyesült Államokban már körülbelül egymillió humanoid, azaz emberszerű robot lesz használatban. A humanoid robotok várhatóan elsősorban a gyárakban és a logisztikában jelennek meg nagyobb számban. Más felhasználási területek, például a háztartásokban vagy az ápolásban, széles körben valószínűleg csak később következnek – írja hétfői elemző cikkében a Frantfurter Allgemeine.

A humanoid robotok tömeges elterjedése miatt alapjaiban változhat meg az ipar ár éven belül / Fotó: AFP

A gyárak világa robotforradalom előtt áll

„Az ipari termelésben a humanoid robotok a jövőben az összes olyan kézi munka legalább 40 százalékát átvehetik, amelyet eddig emberek végeztek” – mondta a lapnak Andreas Brauchle, a Horváth partnere.

Előrejelzése szerint az évtized végére a robotok várhatóan három-négyszer produktívabbak lesznek az emberi munkaerőnél. És az árak is gyorsan csökkenni fognak.

Sorozatgyártás esetén néhány éven belül darabonként már csak mintegy 50 ezer euróba kerülhetnek.

Ha ezek a becslések akár csak megközelítőleg is helyesek, akkor a gyárak világa robotforradalom előtt áll. „Az első valódi áttöréseket nagyon hamar látni fogjuk” – mondta David Reger, a Neura Robotics alapítója és vezetője. Szerinte az emberszerű robotok hamarosan tömegesen vehetnek át egyszerű feladatokat a gyárakban, mint például gombok megnyomása, kapcsolók átbillentése és alkatrészek gépekbe helyezése.

A humanoid robotok testet adnak a mesterséges intelligenciának

A mai ipari robotok gyakran helyhez kötöttek, és arra vannak programozva, hogy egy meghatározott, szűken körülhatárolt feladatot pontosan végrehajtsanak. Ha valamit másképp kellene csinálniuk, vagy akár csak minimálisan megváltozik a munkakörnyezetük, rendszerint bonyolultan újra kell őket programozni és igazítani.

A humanoid robotok ezzel szemben az emberi test mintájára készülnek, és ugyanúgy önállóan, rugalmasan és finoman kell cselekedniük, mint az embereknek.

„A nagy különbség nem az, hogy a humanoid robotoknak két lábuk van, hanem az intelligenciájuk" – mondta Reger, a Neura Robotics vezetője. A gondolkodó robotok következő generációja képes látni, hallani, érezni és reagálni a változásokra. „Nem kell az egész gyárat átépítenünk az automatizáláshoz, a robot odamegy a meglévő munkahelyre és ott dolgozik” – magyarázza Reger.