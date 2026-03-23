BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
Ha ez igaz, nagyon csúnya világ vár ránk: átvették az irányítást a robotok a gyárakban – "négyszer hatékonyabbak"

Az emberszerű robotok néhány éven belül alapjaiban alakíthatják át az ipari termelést. Kínában és az Egyesült Államokban egymillió humanoid robot áll munkába pár éven belül. Európának pedig eldől, hogy csupán felhasználója lesz-e az új technológiának, vagy meghatározó szereplővé válik a piacon. A mesterséges intelligencia kilép a képernyőről és elsősorban a gyárakban és a logisztikában terjedhet el gyorsan.
Németh Anita
2026.03.23., 10:57

A stuttgarti Horváth tanácsadó cég becslése szerint 2030-ra csak Kínában és az Egyesült Államokban már körülbelül egymillió humanoid, azaz emberszerű robot lesz használatban. A humanoid robotok várhatóan elsősorban a gyárakban és a logisztikában jelennek meg nagyobb számban. Más felhasználási területek, például a háztartásokban vagy az ápolásban, széles körben valószínűleg csak később következnek – írja hétfői elemző cikkében a Frantfurter Allgemeine.

A humanoid robotok tömeges elterjedése miatt alapjaiban változhat meg az ipar ár éven belül
A humanoid robotok tömeges elterjedése miatt alapjaiban változhat meg az ipar ár éven belül / Fotó: AFP

A gyárak világa robotforradalom előtt áll

„Az ipari termelésben a humanoid robotok a jövőben az összes olyan kézi munka legalább 40 százalékát átvehetik, amelyet eddig emberek végeztek” – mondta a lapnak Andreas Brauchle, a Horváth partnere. 

Előrejelzése szerint az évtized végére a robotok várhatóan három-négyszer produktívabbak lesznek az emberi munkaerőnél. És az árak is gyorsan csökkenni fognak. 

Sorozatgyártás esetén néhány éven belül darabonként már csak mintegy 50 ezer euróba kerülhetnek.

Ha ezek a becslések akár csak megközelítőleg is helyesek, akkor a gyárak világa robotforradalom előtt áll. „Az első valódi áttöréseket nagyon hamar látni fogjuk” – mondta David Reger, a Neura Robotics alapítója és vezetője. Szerinte az emberszerű robotok hamarosan tömegesen vehetnek át egyszerű feladatokat a gyárakban, mint például gombok megnyomása, kapcsolók átbillentése és alkatrészek gépekbe helyezése.

A humanoid robotok testet adnak a mesterséges intelligenciának

A mai ipari robotok gyakran helyhez kötöttek, és arra vannak programozva, hogy egy meghatározott, szűken körülhatárolt feladatot pontosan végrehajtsanak. Ha valamit másképp kellene csinálniuk, vagy akár csak minimálisan megváltozik a munkakörnyezetük, rendszerint bonyolultan újra kell őket programozni és igazítani.

A humanoid robotok ezzel szemben az emberi test mintájára készülnek, és ugyanúgy önállóan, rugalmasan és finoman kell cselekedniük, mint az embereknek.

„A nagy különbség nem az, hogy a humanoid robotoknak két lábuk van, hanem az intelligenciájuk" – mondta Reger, a Neura Robotics vezetője. A gondolkodó robotok következő generációja képes látni, hallani, érezni és reagálni a változásokra. „Nem kell az egész gyárat átépítenünk az automatizáláshoz, a robot odamegy a meglévő munkahelyre és ott dolgozik” – magyarázza Reger.

A humanoid robotok a mesterséges intelligencia (MI) segítségével válnak okossá.

Az úgynevezett „fizikai MI” részét képezik, mert egy MI-chatbottal ellentétben nemcsak adatokat és szövegeket elemeznek, hanem szemmel és füllel, karral, kézzel és lábbal maguk is cselekszenek a világban.

Másképp fogalmazva: a humanoid robotok testet adnak a mesterséges intelligenciának.

Kína és az Egyesült Államok az úttörők

Amerika és Kína vezet a humanoid robotok fejlesztésében. Kínában több mint 100 gyártó dolgozik ezen a területen, köztük startupok, mint a Unitree, az autógyártó és VW-partner Xpeng, valamint az elektronikai óriás Xiaomi, amely néhány éve az autóiparban is jelen van. Az Egyesült Államokban a Tesla az Optimus nevű humanoid robotjával az úttörők közé tartozik. Elon Musk cégvezető szerint nyáron sorozatgyártásba kerülhet. Emellett ott vannak további robotspecialisták is, mint az Apptronik, és a Boston Dynamics.

A robotok forradalma Európában el is kezdődött. A BMW a lipcsei gyárában már bevezetett humanoid robotokat: a nyártól hat emberszerű robot segít majd elektromos autók nagyfeszültségű akkumulátorainak összeszerelésében és az alkatrészgyártásban. A robotok a svájci Hexagon Robotics gyártótól származnak. A német autógyártó gyártási szakértői szerint néhány éven belül akár ezrével is munkába állhatnak az autógyártó üzemeiben.

A Mercedes is tesztel ilyen high-tech robotokat németországi gyártásában. Az Airbus repülőgépgyártó és a Daimler Truck teherautó-gyártó szintén foglalkozik azzal, miként tehetné jobbá üzemeit a humanoid robotika.

A debreceni a Neue Klasse iX3 modelljeit gyártó iFACTORY üzemeiben is felbukkanhatnak az emberszerű robotok, a legkorábban 2027–2028-ban, a karosszériagyártásban, az összeszerelésben, illetve a logisztikában kerülhetnek bevetésre. 

A stuttgarti Fraunhofer Termeléstechnikai és Automatizálási Intézet szakértőinek előrejelzése szerint

a következő öt év dönti el, hogy Európa ipara csupán felhasználója lesz-e a humanoid robotikának vagy fontos szereplővé válik ezen a piacon.

Dollármilliókat fektettek a Pázmányról indult startupba – az Open AI is akar egy darabot: mesterséges szövetekkel forgatják fel a robotikát

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionikai kutatólaborjaiból indult az a fejlesztés, amely ma már a nemzetközi robotikai ipar figyelmét is felkeltette. A budapesti Allonic startup februárban 7,2 millió dolláros pre-seed befektetést jelentett be. Ez a magyar startup-ökoszisztéma eddigi legnagyobb ilyen korai finanszírozási köre, és azt jelzi: a befektetők komoly potenciált látnak ebben az új robotikai elképzelésben.

Az emberszerű robotok elveszik a munkát vagy segítenek fenntartani a gazdaságot?

David Reger, a metzingeni Neura Robotics vezetője szerint az európai államoknak, de Kínának és Japánnak sem a munkahelyek elvesztésétől kell tartaniuk, hanem a népesség gyors elöregedése miatt a növekvő munkaerőhiánytól. „A humanoid robotika nem elveszi tőlünk a munkát, hanem levesz rólunk munkát, hogy egyáltalán fenn tudjuk tartani az iparunkat”.

Brauchle, a Horváth tanácsadója is a humanoid robotokat nem rémforgatókönyvnek, hanem óriási lehetőségnek látja arra, hogy Európában meg lehessen tartani az ipari termelést.

Robotok árasztják el a debreceni BMW-gyárat: emberek helyett fognak dolgozni – focipályányi napelemekkel töltik a fémtestű munkavállalókat

A vállalat amerikai gyárában már bizonyítottak, Lipcsében most vannak bevezetés alatt, ezt követően pedig az iFACTORY mintaüzemként megépült debreceni gyárban is munkába állhatnak a humanoid robotok – értesült a Világgazdaság.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu