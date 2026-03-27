EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
Energiadráma Németországban: elszálltak az árak, de a kormány fél keményen fellépni – miért nem követik a magyar példát?

Az áremelkedésre és az ellátás akadozására sürgősen reagálni kellene. A német kormány több eszközt is bevethetne, ám egyelőre még nem tudják, hogy melyik lenne a leghatékonyabb.
2026.03.27, 16:17
Frissítve: 2026.03.27, 16:32

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása brutális energiaár-robbanást indított el, amelyre Németországnak is rendkívüli intézkedésekkel kellene reagálni. A kormánykoalíció azonban eddig még nem lépett, és egyelőre csak mérlegeli, hogy extraprofitadóval, ársapkával vagy adócsökkentéssel védje meg a lakosságot.

Merz kormánya drasztikus lépéseket készít elő a német lakosság védelme érdekében, de ha meg akarják fékezni a német energiaválságot, azonnal cselekedniük kellene / Fotó: Annegret Hilse / Reuters

Egyre komolyabb energiapiaci feszültségekkel szembesül Németország, miután az iráni háború következtében gyakorlatilag lezárult a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a Hormuzi-szoros. Ez az átjáró a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítása mintegy 20 százalékát bonyolítja, így kiesése azonnal árfelhajtó hatással járt világszerte. Európa legnagyobb gazdasága pedig különösen sebezhető az energiapiaci káoszra, ahogyan azt az orosz–ukrán háború kirobbanását követően látni lehetett.

A német vezetés több fegyvert is bevethetne

Egy, a német kormánykoalíción belül működő munkacsoport pénteken arra kérte a kabinetet, hogy lépjen fel az üzemanyagárak emelkedése ellen. A javaslatok között szerepel

  • az energiacégek extraprofitjának megadóztatása;
  • egy ársapka bevezetése a benzinkutakon;
  • valamint az áramköltségek csökkentése a háztartások számára.

Ezek mellett még felmerült az energiaadók mérséklése és a széntüzelésű erőművek újbóli üzembe helyezése is. 

Nincs ellátási probléma, árprobléma van. A piaci pánik az egekbe lökte az árakat, és sürgősen lépnünk kell annak érdekében, hogy megállítsuk az energiaválságot

– nyilatkozta a Reutersnek Armand Zorn szociáldemokrata politikus, a munkacsoport egyik vezetője.

A tervezett intézkedések egy elhúzódó konfliktus forgatókönyvére épülnek. A politikusok abból indulnak ki, hogy a Hormuzi-szoros hosszabb ideig zárva maradhat a hajóforgalom jelentős része előtt, ami tartósan magasan tarthatja az energiaárakat. Ez nemcsak a lakosságot, hanem az ipart is súlyosan érinti, különösen egy olyan exportorientált gazdaságban, mint Németország.

A szénalapú energiatermelés visszahozása különösen érzékeny kérdés, hiszen ez szembemegy a korábbi klímapolitikai vállalásokkal. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben a döntéshozók egyre inkább pragmatikus megoldásokat keresnek, még akkor is, ha azok hosszabb távon vitatottak.

A pénzügyi piacok is idegesen reagáltak a fejleményekre, az energiahordozók árának emelkedése pedig láncreakciót indíthat el az inflációban. 

Ez újabb terhet róhat a háztartásokra, amelyek már a korábbi energiaválság idején is komoly áremelkedéseket tapasztaltak.

A mostani helyzet emlékeztet a 2022-es energiaválságra, amikor az orosz–ukrán háború miatt szakadt meg több ellátási lánc. Akkor is hasonló eszközökhöz nyúltak az európai kormányok, beleértve az árkorlátozásokat és az állami támogatásokat. A jelenlegi krízis azonban újabb bizonyítéka annak, hogy Európa energiaellátása továbbra is rendkívül sérülékeny a geopolitikai konfliktusokkal szemben.

A német kormány tétlensége nehezen érthető, mivel a rendelkezésükre álló eszközök nemcsak kipróbáltak, hanem az utóbbi hetekben már sikeresen újra be lettek vetve – például Magyarországon –, hogy megfékezzék az energiaválság hatásait. Ha Berlin nem lép időben, annak brutális következményei lehetnek a lakosságra, a vállalatokra és az egész német gazdaságra nézve.

