Energiadráma Németországban: elszálltak az árak, de a kormány fél keményen fellépni – miért nem követik a magyar példát?

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása brutális energiaár-robbanást indított el, amelyre Németországnak is rendkívüli intézkedésekkel kellene reagálni. A kormánykoalíció azonban eddig még nem lépett, és egyelőre csak mérlegeli, hogy extraprofitadóval, ársapkával vagy adócsökkentéssel védje meg a lakosságot.

Merz kormánya drasztikus lépéseket készít elő a német lakosság védelme érdekében, de ha meg akarják fékezni a német energiaválságot, azonnal cselekedniük kellene / Fotó: Annegret Hilse / Reuters

Egyre komolyabb energiapiaci feszültségekkel szembesül Németország, miután az iráni háború következtében gyakorlatilag lezárult a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a Hormuzi-szoros. Ez az átjáró a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítása mintegy 20 százalékát bonyolítja, így kiesése azonnal árfelhajtó hatással járt világszerte. Európa legnagyobb gazdasága pedig különösen sebezhető az energiapiaci káoszra, ahogyan azt az orosz–ukrán háború kirobbanását követően látni lehetett.

A német vezetés több fegyvert is bevethetne

Egy, a német kormánykoalíción belül működő munkacsoport pénteken arra kérte a kabinetet, hogy lépjen fel az üzemanyagárak emelkedése ellen. A javaslatok között szerepel

az energiacégek extraprofitjának megadóztatása;

egy ársapka bevezetése a benzinkutakon;

valamint az áramköltségek csökkentése a háztartások számára.

Ezek mellett még felmerült az energiaadók mérséklése és a széntüzelésű erőművek újbóli üzembe helyezése is.

Nincs ellátási probléma, árprobléma van. A piaci pánik az egekbe lökte az árakat, és sürgősen lépnünk kell annak érdekében, hogy megállítsuk az energiaválságot

– nyilatkozta a Reutersnek Armand Zorn szociáldemokrata politikus, a munkacsoport egyik vezetője.

A tervezett intézkedések egy elhúzódó konfliktus forgatókönyvére épülnek. A politikusok abból indulnak ki, hogy a Hormuzi-szoros hosszabb ideig zárva maradhat a hajóforgalom jelentős része előtt, ami tartósan magasan tarthatja az energiaárakat. Ez nemcsak a lakosságot, hanem az ipart is súlyosan érinti, különösen egy olyan exportorientált gazdaságban, mint Németország.

Felkészíti az utasokat a népszerű légitársaság: 20 százalékkal drágulhat a repülőjegy – áthárítják a kerozin áremelését Komoly drágulást vetítenek előre a légitársaságok az emelkedő kerozinárak miatt. A repülőjegyárak akár 20 százalékkal is nőhetnek, ha a helyzet nem javul.

A szénalapú energiatermelés visszahozása különösen érzékeny kérdés, hiszen ez szembemegy a korábbi klímapolitikai vállalásokkal. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben a döntéshozók egyre inkább pragmatikus megoldásokat keresnek, még akkor is, ha azok hosszabb távon vitatottak.

A pénzügyi piacok is idegesen reagáltak a fejleményekre, az energiahordozók árának emelkedése pedig láncreakciót indíthat el az inflációban.

Ez újabb terhet róhat a háztartásokra, amelyek már a korábbi energiaválság idején is komoly áremelkedéseket tapasztaltak.