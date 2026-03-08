Deviza
EUR/HUF393,08 +0,16% USD/HUF338,41 +0,17% GBP/HUF453,72 +0,18% CHF/HUF435,73 +0,17% PLN/HUF91,79 +0,13% RON/HUF77,22 +0,18% CZK/HUF16,12 +0,18% EUR/HUF393,08 +0,16% USD/HUF338,41 +0,17% GBP/HUF453,72 +0,18% CHF/HUF435,73 +0,17% PLN/HUF91,79 +0,13% RON/HUF77,22 +0,18% CZK/HUF16,12 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
UNESCO
légicsapás

Kacsalábon forgó palota pusztult el az iráni–izraeli háborúban: millió dolláros károkat okoztak a légi csapások a Golesztán-palota épületében – videó

Az iráni Golesztán-palota március 2-án, hétfőn rongálódott meg a törmelék és a lökéshullám által, amelyet a teheráni Arag térre irányuló légi csapás okozott – derült ki az UNESCO közleményéből. A 400 esztendős részletesen díszített palota a háború kitöréséig múzeumként üzemelt
VG
2026.03.08, 15:19
Frissítve: 2026.03.08, 15:54

A teheránban található Golesztán-palotát is eltalálta egy izraeli légi csapás. Irán egyik legismertebb történelmi épületegyüttese és az UNESCO világörökségi listájának része, millió dolláros károk keletkeztek a palota termeiben.

palota
A Golesztán-palota gazdag díszítései és évszázadokra visszanyúló története miatt lett az UNESCO világörökség része / Fotó: Facebook

A február 28-án kezdődő amerikai–izraeli hadműveletben nagyszabású légicsapás-sorozatot indítottak Irán ellen, amelyek során életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője, több magas rangú katonai parancsnok, valamint számos civil is. A háború első két napján több mint 1250 célpontot támadtak, köztük 

  • parancsnoki központokat, 
  • ballisztikus rakétabázisokat, 
  • haditengerészeti egységeket 
  • és rakétarendszereket, 

azonban nem csak ezek a helyszínek szenvedik el a pusztításokat.

Kacsalábon forgó palota a rakétazáporban

A teheráni Golesztán-palota az iráni főváros történelmi központjában található, és a város egyik legrégebbi épületegyüttese. Az alapjait a Szafavida-dinasztia idején rakták le, jelenlegi formájának nagy részét azonban a 19. században, a Kádzsár-dinasztia uralkodása alatt nyerte el. Ekkor vált a perzsa királyok rezidenciájává és az államhatalom központjává.

Az UNESCO 2013-ban vette fel a világörökségi listára a komplexumot,

amely nyolc fő palotaépületből és a hozzájuk tartozó kertből áll. A helyszín különlegessége abban rejlik, hogy a hagyományos perzsa építészetet európai stílusjegyekkel ötvözi, ami a 19. századi modernizációs korszak egyik fontos kulturális lenyomatának számít.

A legfrissebb jelentések szerint a palota közvetlenül nem volt a támadások célpontja, azonban a teheráni Arag tér elleni légi csapások lökéshullámai és a törmelékek jelentős károkat okoztak az épületben. Az iráni kulturális hatóságok beszámolója alapján elsősorban a fa építészeti elemek, például ajtók, ablakok és díszítőelemek sérültek meg, valamint több díszített felület is megrongálódott.

Az UNESCO figyelmeztetése

Az ENSZ kulturális szervezete közleményben reagált a történtekre, felszólította a háborúzó feleket, hogy tartsák tiszteletben a kulturális javak védelméről szóló nemzetközi egyezményeket. A világörökségi helyszínek pontos földrajzi koordinátáit korábban minden érintett fél számára megküldte a szervezet, hogy elkerülhető legyen a hasonló károkozás, hiszen az UNESCO értékelése szerint a palota az egyik legfontosabb bizonyítéka annak a történelmi folyamatnak, 

amikor a perzsa művészet európai technológiákkal és stílusokkal kezdett ötvöződni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu