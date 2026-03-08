Kacsalábon forgó palota pusztult el az iráni–izraeli háborúban: millió dolláros károkat okoztak a légi csapások a Golesztán-palota épületében – videó

A teheránban található Golesztán-palotát is eltalálta egy izraeli légi csapás. Irán egyik legismertebb történelmi épületegyüttese és az UNESCO világörökségi listájának része, millió dolláros károk keletkeztek a palota termeiben.

A Golesztán-palota gazdag díszítései és évszázadokra visszanyúló története miatt lett az UNESCO világörökség része / Fotó: Facebook

A február 28-án kezdődő amerikai–izraeli hadműveletben nagyszabású légicsapás-sorozatot indítottak Irán ellen, amelyek során életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője, több magas rangú katonai parancsnok, valamint számos civil is. A háború első két napján több mint 1250 célpontot támadtak, köztük

parancsnoki központokat,

ballisztikus rakétabázisokat,

haditengerészeti egységeket

és rakétarendszereket,

azonban nem csak ezek a helyszínek szenvedik el a pusztításokat.

Kacsalábon forgó palota a rakétazáporban

A teheráni Golesztán-palota az iráni főváros történelmi központjában található, és a város egyik legrégebbi épületegyüttese. Az alapjait a Szafavida-dinasztia idején rakták le, jelenlegi formájának nagy részét azonban a 19. században, a Kádzsár-dinasztia uralkodása alatt nyerte el. Ekkor vált a perzsa királyok rezidenciájává és az államhatalom központjává.

Az UNESCO 2013-ban vette fel a világörökségi listára a komplexumot,

amely nyolc fő palotaépületből és a hozzájuk tartozó kertből áll. A helyszín különlegessége abban rejlik, hogy a hagyományos perzsa építészetet európai stílusjegyekkel ötvözi, ami a 19. századi modernizációs korszak egyik fontos kulturális lenyomatának számít.

A legfrissebb jelentések szerint a palota közvetlenül nem volt a támadások célpontja, azonban a teheráni Arag tér elleni légi csapások lökéshullámai és a törmelékek jelentős károkat okoztak az épületben. Az iráni kulturális hatóságok beszámolója alapján elsősorban a fa építészeti elemek, például ajtók, ablakok és díszítőelemek sérültek meg, valamint több díszített felület is megrongálódott.

Az UNESCO figyelmeztetése

Az ENSZ kulturális szervezete közleményben reagált a történtekre, felszólította a háborúzó feleket, hogy tartsák tiszteletben a kulturális javak védelméről szóló nemzetközi egyezményeket. A világörökségi helyszínek pontos földrajzi koordinátáit korábban minden érintett fél számára megküldte a szervezet, hogy elkerülhető legyen a hasonló károkozás, hiszen az UNESCO értékelése szerint a palota az egyik legfontosabb bizonyítéka annak a történelmi folyamatnak,