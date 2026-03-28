Orbán Viktor előre megmondta Zelenszkijnek, hogy ez lesz: Ukrajna csődbe rohan, ennyi ideje maradt hátra – egyetlen módon úszhatja meg, de súlyos ára lesz

Egyre közelebb kerülhet Ukrajna ahhoz a ponthoz, amikor már csak a pénznyomtatás marad az egyetlen megoldás a működés fenntartására. A pénznyomtatás lehetősége azért merült fel, mert a nemzetközi támogatások akadoznak, miközben a háborús kiadások folyamatosan nyomás alatt tartják a költségvetést. A pénznyomtatás ugyan rövid távon megoldást jelenthet, de súlyos gazdasági következményekkel járhat.
VG
2026.03.28, 06:51
Frissítve: 2026.03.28, 06:52

Ukrajna pénzügyi mozgástere kritikusan beszűkült, és a jelenlegi helyzet alapján akár két hónapon belül finanszírozási válság alakulhat ki a háborús kiadások terén. A kijevi vezetés becslése szerint az ország legfeljebb júniusig képes biztosítani a védekezéshez szükséges forrásokat, miközben több, egymást erősítő tényező is veszélyezteti a külső támogatások beérkezését. Az egyik ilyen védekezés a pénznyomtatás lenne, ami csak rövid távú megoldás lenne.

Kongatják a vészharangot Kijevben: Ukrajna két hónapon belül csődbe mehet, erre pedig már csak a pénznyomtatás jelentene megoldást
Kongatják a vészharangot Kijevben: Ukrajna két hónapon belül csődbe mehet, erre pedig már csak a pénznyomtatás jelentene megoldást / Fotó: Maksym Kapliuk

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy kulcsfontosságú nemzetközi finanszírozási csatornák akadoznak. Az Európai Unió 90 milliárd eurós (mintegy 36 000 milliárd forintos) hitelcsomagja továbbra sem érhető el, miután Orbán Viktor megvétózta a folyósítást. Emellett feszültségek alakultak ki a Nemzetközi Valutaalappal kötött hitelprogram körül is, miközben a NATO fegyverbeszerzési kezdeményezése sem halad a tervek szerint – írja a Bloomberg.

Marad a pénznyomtatás?

A finanszírozási bizonytalanság miatt felmerült egy rendkívüli lépés lehetősége is. Andrij Pysnij jelezte: szélsőséges esetben 

a jegybank ismét közvetlenül finanszírozhatná az államot, ami gyakorlatilag pénznyomtatást jelentene. 

Az így bevont forrásokból a kormány a katonák és közalkalmazottak fizetését, valamint az alapvető állami működést biztosítaná.

Ez a megoldás ugyan rövid távon likviditást teremthet, de komoly gazdasági kockázatokkal jár. A monetáris finanszírozás inflációs nyomást okozhat, gyengítheti a nemzeti valutát, és hosszabb távon alááshatja a pénzügyi stabilitást.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag leállította a közvetlen pénzügyi támogatást, így Európára hárul a fő finanszírozói szerep. Közben Oroszország költségvetési helyzete javul az emelkedő olajárak miatt, amit az iráni konfliktus is felerősít, így Moszkva pénzügyi mozgástere bővül.

Orbán Viktor megmondta: „hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból”

Volodimir Zelenszkij szerint a források elmaradása közvetlenül érintené a hadsereg működését. A finanszírozási hiány visszavetheti a dróngyártást, beleértve a nagy hatótávolságú és elfogó drónokat, valamint a légvédelmi rendszerek beszerzését is. Brüsszel részéről 

Ursula von der Leyen azt ígérte, hogy az EU „így vagy úgy”, de biztosítja a szükséges forrásokat, 

azonban ennek konkrét megvalósulása egyelőre bizonytalan. 

A finanszírozási patthelyzet más programokat is veszélyeztet. Ukrajna nehezen teljesíti a Nemzetközi Valutaalap 8,1 milliárd dolláros (mintegy 2900 milliárd forintos) hitelprogramjának feltételeit, miközben a NATO-országok sem sietnek új forrásokat biztosítani az amerikai fegyverek beszerzésére. Kijev számításai szerint idén mintegy 15 milliárd dollárra (nagyjából 5400 milliárd forintra) lenne szükség csak az ilyen típusú beszerzésekre.

Orbán Viktor korábban közölte, hogy a Magyarországon áthaladó, Ukrajna számára fontos dolgokat is meg fogják állítani egészen addig, amíg nem kapják meg az ukránok jóváhagyását az olajszállításokhoz. „Hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból” – mondta korábban a kormányfő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
