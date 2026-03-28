Orbán Viktor előre megmondta Zelenszkijnek, hogy ez lesz: Ukrajna csődbe rohan, ennyi ideje maradt hátra – egyetlen módon úszhatja meg, de súlyos ára lesz

Ukrajna pénzügyi mozgástere kritikusan beszűkült, és a jelenlegi helyzet alapján akár két hónapon belül finanszírozási válság alakulhat ki a háborús kiadások terén. A kijevi vezetés becslése szerint az ország legfeljebb júniusig képes biztosítani a védekezéshez szükséges forrásokat, miközben több, egymást erősítő tényező is veszélyezteti a külső támogatások beérkezését. Az egyik ilyen védekezés a pénznyomtatás lenne, ami csak rövid távú megoldás lenne.

Kongatják a vészharangot Kijevben: Ukrajna két hónapon belül csődbe mehet, erre pedig már csak a pénznyomtatás jelentene megoldást

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy kulcsfontosságú nemzetközi finanszírozási csatornák akadoznak. Az Európai Unió 90 milliárd eurós (mintegy 36 000 milliárd forintos) hitelcsomagja továbbra sem érhető el, miután Orbán Viktor megvétózta a folyósítást. Emellett feszültségek alakultak ki a Nemzetközi Valutaalappal kötött hitelprogram körül is, miközben a NATO fegyverbeszerzési kezdeményezése sem halad a tervek szerint – írja a Bloomberg.

Marad a pénznyomtatás?

A finanszírozási bizonytalanság miatt felmerült egy rendkívüli lépés lehetősége is. Andrij Pysnij jelezte: szélsőséges esetben

a jegybank ismét közvetlenül finanszírozhatná az államot, ami gyakorlatilag pénznyomtatást jelentene.

Az így bevont forrásokból a kormány a katonák és közalkalmazottak fizetését, valamint az alapvető állami működést biztosítaná.

Ez a megoldás ugyan rövid távon likviditást teremthet, de komoly gazdasági kockázatokkal jár. A monetáris finanszírozás inflációs nyomást okozhat, gyengítheti a nemzeti valutát, és hosszabb távon alááshatja a pénzügyi stabilitást.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag leállította a közvetlen pénzügyi támogatást, így Európára hárul a fő finanszírozói szerep. Közben Oroszország költségvetési helyzete javul az emelkedő olajárak miatt, amit az iráni konfliktus is felerősít, így Moszkva pénzügyi mozgástere bővül.

Volodimir Zelenszkij szerint a források elmaradása közvetlenül érintené a hadsereg működését. A finanszírozási hiány visszavetheti a dróngyártást, beleértve a nagy hatótávolságú és elfogó drónokat, valamint a légvédelmi rendszerek beszerzését is. Brüsszel részéről

Ursula von der Leyen azt ígérte, hogy az EU „így vagy úgy”, de biztosítja a szükséges forrásokat,

azonban ennek konkrét megvalósulása egyelőre bizonytalan.