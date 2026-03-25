Megkezdődött Ukrajna újjáépítése, megvan az első amerikai befektetés: ez az ukrán cég kapta
A cég a kormányfő tájékoztatása szerint a kommunikáció és a navigáció területén tevékenykedik. Az általa készített alkatrészeket drón-, illetve drónelfogó eszközöket gyártó több mint 150 ukrán cég használja – emelte ki Szviridenko.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kevesebb mint egy évvel a kétoldalú megállapodás aláírása után az alap már végrehajtotta az első befektetést, és több mint kétszáz pályázat érkezett hozzá elbírálásra. "A pályázatok több mint fele ukrán cégektől származik. A legtöbb projektjavaslat az energetikai szektorból érkezett, amely kulcsfontosságú Ukrajna számára. A kiemelt prioritások közé tartozik továbbá
- a kettős felhasználású termékek gyártása,
- az infrastruktúra fejlesztése,
- valamint a gazdaságilag és iparilag kiemelt jelentőségű ásványi anyagok területe
– fogalmazott Szviridenko.
Hozzátette, hogy a befektetési alap része Ukrajna és az Egyesült Államok stratégiai partnerségének. "Sikeres működése azt mutatja, hogy Ukrajna egyedi tapasztalatokkal és technológiákkal rendelkezik, és sikeres üzleti példává válhat" - emelte ki a kormányfő.
Kiharcolják Ukrajnának a hadikölcsönt
Az Európai Bizottság folytatja az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós hiteltámogatás végrehajtásával kapcsolatos technikai munkát, és készen áll arra, hogy gyorsan biztosítsa a forrásokat, amint megszületik a megállapodás a tanácsban - közölte Valdis Dombrovskis, a testület alelnöke az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén.
A biztos a múlt heti uniós csúcstalálkozó következtetéseiről tartott vitában hangsúlyozta: az Európai Unió továbbra is Ukrajna legnagyobb támogatója, a közösség által nyújtott teljes támogatás összege ebben a hónapban elérte a 194,9 milliárd eurót. Mint mondta, a múlt héten 25 állam- és kormányfő erősítette meg Ukrajna iránti folyamatos és rendíthetetlen támogatását. Dombrovskis sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Tanács nem tudott megállapodni a hitelről.
A feltételek között szerepelnek strukturális reformok az ukrán gazdaság ellenálló képességének erősítésére, korrupcióellenes intézkedések, valamint a csatlakozási folyamat felgyorsítását és az egységes piacba való integrációt segítő lépések - mondta. Az uniós stratégia változatlan: maximális támogatás Ukrajnának és maximális nyomás az agresszor Oroszországra - jelentette ki a biztos.
Hozzátette, az EU eltökélt Oroszország gazdaságának további gyengítése mellett, ami különösen fontos az iráni konfliktus és az ezzel összefüggő energiaár-emelkedés fényében. Dombrovskis beszámolt arról is, hogy az Európai Bizottság elkészítette a 20. szankciós csomagot, amely Oroszország energiabevételeinek további csökkentésére, a bankrendszer célba vételére, valamint az úgynevezett "árnyékflotta" működésének korlátozására összpontosít. Emellett az EU erősíti együttműködését nemzetközi partnereivel a pénzügyi támogatás terén - tette hozzá.